Una nueva edición del ciclo de conciertos Noites do Porto se celebrará en A Coruña entre el 19 y el 24 de septiembre, con nuevos nombres que se suman a los ya anunciados Nada Surf, Porridge Radio, Sen Senra, Rodrigo Cuevas, Triángulo de Amor Bizarro, La Plazuela y Deluxe. Las nuevas confirmaciones del cartel llegan de la mano del indie-dance del irlandés-iraní Glassio, el pop de la banda viguesa Dalsi y de los coruñeses Meu -banda integrada por miembros de Deluxe, Elephant Band, Ultracuerpos y Triceratops-, el rap de la herculina KYR4 y el punk-rock de las valencianas Lisasinson, el mejor ejemplo del riot grrrrl del momento en España.

Noites do Porto presenta una propuesta de directos únicos, con fechas exclusivas y estrenos en Galicia. A tres semanas de su celebración, el público ya ha agotado las entradas para tres de las noches del ciclo: martes 19 de septiembre (Noche de Inauguración, con Nada Surf y Glassio), viernes 22 de septiembre (Deluxe y Triángulo de Amor Bizarro) y sábado 23 de septiembre (Sen Senra y KYR4). Los escenarios de los conciertos se distribuirán entre el muelle de la Batería, la sala Garufa y la Mardi Gras.

Nada Surf repasará los grandes éxitos de su carrera y presentará su último trabajo discográfico ‘Never Not Together’ (2020) ante 300 personas en la sala Garufa en el concierto inaugural, que será el martes 19. Antes, el cantante, compositor y productor irlandés-iraní Sam R. presentará su proyecto Glassio, que cabalga entre electrónica, new wave y pop.

La carismática Dana Margolin, líder de la banda británica de indie rock Porridge Radio, presentará al día siguiente, miércoles20, en la sala Garufa ‘Solo Show’, un directo con temas de sus álbumes Every Bad y Waterslide, Diving Board y Ladder to the Sky. Llegará precedida de la banda viguesa de ultra pop Dalsi.

El jueves 21, la música en directo se traslada al muelle de la Batería. Los granadinos La Plazuela presentarán Roneo Funk Club, con el que reivindican sus raíces desde el flamenco y el nu funk. A continuación, el asturiano Rodrigo Cuevas presentará su nuevo espectáculo, La Romería, un show extrovertido, ambicioso, bailable y repleto de humor. Su actuación coincidirá con la publicación en las principales plataformas digitales de su tercer disco, Manual de Romería.

Triángulo de Amor Bizarro presentará Sed el viernes 22, con temas como 'La espectadora' o 'Estrella antivida'. También se subirá al escenario Deluxe, la banda liderada por Xoel López, en su reencuentro con el público coruñés tras quince años.

La noche del sábado 23 actuará el pontevedrés Sen Senra, que suma millones de oyentes en las plataformas digitales, para presentar por primera vez en Galicia PO2054AZ Vol.I., su nuevo trabajo discográfico. Antes estará la rapera coruñesa KYR4 para dar a conocer su primer EP, Ojos tristes, en los terrenos portuarios.

El domingo 24, la sala Mardi Gras acogerá la clausura del ciclo de conciertos Noites de Porto. Actuarán Lisasinson, en su primer concierto del año en Galicia. Las valencianas compartirán cartel con la banda coruñesa Meu, autora de los álbumes Whats Up? y Did you Hear? en la primera década de los 2000.

Entradas Noites do Porto 2023

Las entradas del ciclo de conciertos Noites do Porto están a la venta en las plataformas Ataquilla y Ticketmaster a través de la web oficial www.noitesdoporto.com, a excepción de Noche de Clausura, cuyas entradas se podrán adquirir a las 11.00 de este jueves 31.

Ya no quedan entradas disponibles para el martes 19 (Nada Surf + Glassio), viernes 22 (Deluxe + Triángulo de Amor Bizarro) y sábado 23 (Sen Senra + KYR4).

Programación