“Vai ser algo único”, avisan Aida Tarrío e Sabela e Olaia Maneiro sobre o seu concerto do día 16 de decembro no Coliseum. Será a fin de xira. O derradeiro diluvio. Ese no que levan traballando meses. Un concerto para dicir adeus a dous anos de xira e para festexar con amigos, pois contarán con artistas invitados como Rayden, Rozalén, Muerdo, Guadi Galego e Valeria Castro. Ademais, Mondra abrirá o show. “É un soño”, declaran.

O Coliseum foi o lugar escollido para a presentación do concerto e será tamén o lugar da despedida. “Podería ser noutro sitio? Si, pero sempre apuntamos ao grande. Podería ser en Madrid? Non tería sentido”, sentencia Sabela Maneiro.

Así, O derradeiro diluvio só pode ser en Galicia, “na casa”, comentan, na Coruña, cidade coa que teñen unha especial relación. A alcaldesa, Inés Rey, foi a encargada de recordar aquel primeiro concerto de pago na Repichoca, o inicio da xira Midas na sala Pelícano e o espectáculo do ano pasado no Noroeste Estrella Galicia en Riazor, onde “80.000 almas e luces iluminaron a praia”.

Agora é o momento de encher “o templo da música”, como chama Tarrío ao Coliseum. “É un soño. Vimos aquí a concertos a ver a artistas internacionais e nacionais súper importantes. Como Rosalía. E diciamos: Imaxinades tocar aquí? E contestabamos: Non. E agora aquí estamos”, sinala, e engade que “isto é un fito para a música tradicional”.

Por iso, Tanxugueiras ten un pequeno agasallo para as case 500 asociacións de música tradicional de Galicia, que desde hoxe poderán acceder á preventa das entradas do concerto, que terán un perzo de 22,5 euros (máis gastos de xestión), e gozarán dun desconto do 10%. A venta xeral abrirá o venres ás 11.00 horas na páxina web oficial de Tanxugueiras. “As asociacións xogan un papel súper importante. Nós vimos de aí, da música tradicional”, recorda Sabela Maneiro, orgullosa de que esta sexa “a primeira vez que un grupo tradicional galego actúa nun recinto tan grande”.

A súa irmá, Olaia, insiste en que “a emoción é real” porque están creando “algo único” no que levan “moitos meses traballando”. “Tanxugueiras baséase en ser valentes, en apostar pola música galega e pola nosa tradición e por facer cousas ao grande. Estamos moi ilusionadas”, conta.

As tres repiten que o que pase o día 16 de decembro no Coliseum “vai ser algo único”. “Quen veña esperando ver isto noutros sitios, que se olvide. Vai ser algo especial”, desvela Olaia Maneiro.

Aínda que xa anunciaron que no fin de xira estarán presentes artistas como Rayden, Valeria Castro, Guadi Galego ou Rozalén, Tanxugueiras asegura que haberá “máis sorpresas”. Non faltarán dous dos “pilares fundamentais” das artistas, como son os bailaríns Fran Sieira y Artur Puga. Será tamén o momento de “despedirse de temas” que levan tempo no repertorio e presentar “novas cancións”. Como as que sairán durante o mes de setembro. O día 6, o single con Ruth Lorenzo e máis adiante, aínda sen data, o tema con Juancho Marqués.

Aida, Sabela e Olaia están “moi ilusionadas” por esta despedida, felices de que sexa en Galicia e “moi orgullosas da música tradicional” que está chegando a “moitos nenos e nenas”. “Eles e elas sono futuro. Hai canteira e queremos velos aquí desfrutar con nós ese día”, expoñen as tres integrantes de Tanxugueiras, que prometen “moita emoción” para ese concerto do 16 de decembro. Comeza a conta atrás.