Bos días! O anticiclón predomina na situación meteorolóxica, afastando as frontes asociadas ás borrascas do norte.

Esta situación manterase ata a madrugada do venres, cando a fronte fría deixará chuvias en toda #Galicia



🌤️Hoxe mércores, tempo seco, con máis nubes na metade norte pic.twitter.com/J4OIbsEkGe