El Barrio de las Flores celebra sus fiestas populares con una veintena de actividades culturales y deportivas para todos los públicos. Desde el viernes 1 y hasta el domingo 3, el barrio acogerá conciertos, el festival Flores Rock, talleres infantiles en el Flores Kid, comidas populares, el Mercado de las Flores, y exhibiciones de capoeira, zumba y boxeo, entre otras.

El impulsor del festival, Flores Rock, Salvador Pujaldes será el encargo de leer el pregón este viernes a las 20.00h en la plaza central del barrio. Las actuaciones de Pila, a las 20.30h, y de la orquesta Nueva Fuerza, 23.45h, cerrarán la jornada inaugural. También habrá sardinada popular gratuita y una velada de boxeo ‘Ludus Box’, a las 20.30h.

Boikot y Def con Dos serán los cabezas de cartel del Flores Rock, que se celebrará el sábado. A ellos se suman Demenzia Social, Sol Rain e Del Alma, que actuarán desde las 20,00h y hasta las 02.30h. Los grupos Crowed y Noxxo, que participaron en la primera batalla de bandas organizada por el Concello en colaboración con la asociación de vecinos, serán los encargados de abrir la jornada a las 13.00h, que se completará con talleres para niños en el marco del Flores Kid.

El domingo la programación comenzará a las 10.00h, con la apertura del Mercado de las Flores, que este año contará con más de 50 puestos de artesanía y segunda mano Los gaiteiros acompañarán la apertura, a lo que seguirá la sesión de zumba y exhibición de capoeira.

A partir de las 13,00h, comenzará el III Concurso da mellor tortilla do Barrio, que contará con la actuación de de Érick Lepeick y continuará a las 14.00 horas con la Festa dos Callos, amenizada por el Dúo Notas.

Por la tarde, la música la pondrán Los Juanpiños (16.00 horas), Ángel Montoya y la Gipsy Band (18.00 horas), Mohito (19.30 horas) y L-Stress (20.30 horas). También habrá actividades infantiles, una carpa con pulpo y churrasco y el colofón con Discomóbil Chocolate, a partir de las 22.00h.

Romería de Elviña y Castro

La romería de Elviña y Castro se celebrará del 8 al 10 de septiembre con tres jornadas de música y baile tradicional y actividades para todos los públicos.

Viernes 8

Verbena a partir de las 21.30 con Lupe y Carmen María

Sábado 9

14.00h comida popular, amenizada por Os Melidaos

20.00h actuaciones musicales de Acordeireta, Pandeireteiras de AC Raigañas, Airiños da Freba e Habeilas Hainas

Domingo 10

Alborada de Cántigas da Terra

14.00h Os Juanpiños

16.00h juegos tradicionales

18.00h Cé Orquestra Pantasma

Anteriores fiestas

Este miércoles 30, la fundación de la Grande Obra de Atocha celebró su centenario con una serie de actividades durante toda la jornada en el Campo da Leña para rendir homenaje a una de las instituciones educativas “más senlleiras” de la ciudad. Actuó el cantautor Carlos Bau, Os Gaiteiriños y hubo talleres infantiles.

El adiós a las Fiestas de María Pita 2023

El concierto de Rubén Blades puso el broche final a las fiestas de María Pita 2023 el lunes 28 con el concierto que ofreció en Santa Margarita junto a Roberto Delgado Big Band, una banda compuesta por una veintena de músicos. La cita, que tuvo que ser aplazada por problemas de salud del artista panameño, pertenece al ciclo Coruña Sounds, que acogió las actuaciones de Scorpions, Marea y Zaz en el muelle de la Batería. El músico, que cuenta con más de 50 años de trayectoria musical, llegó a A Coruña con casi todas las entradas vendidas.

La romería de Santa Margarita cerró las Fiestas de María Pita 2023 con tres días cargados de tradición, música y actividades para todas las edades. Entre los artistas y agrupaciones invitados, estuvieorn la acordeonista irlandesa Sharon Shannon y Eliseo Parra, que ofreció ante el público coruñés su adiós a los escenarios, en su única cita con el público gallego en su gira de despedida. Ambos actuaron el domingo 27 para dar el colofón a la romería.

Viernes 25

21.00h Gran Noite do Folclore. Con Cántigas da Terra, Aturuxo, Son D'aquí y Donaire.

Sábado 26

11.00h - 14.30h. Talleres de música y baile tradicional. Mostra de entidades de la ciudad.

13.30h Actuación con Maghúa

16.15h - 19.30h Talleres de música y baile tradicional. Mostra de entidades de la ciudad.

20.30h Conciertos de Arredores, Treixadura y Airiños da Freba

Domingo 27

11.00h Pasacalles con Pasenfron

12.00h Banda Municipal de Música da Coruña, con la colaboración de Cántigas da Terra.

18.00h Pasacalles con Os Gaiteiriños

13.15h 'Música nas merendas' con Cantometrics y Os Viqueiras

20.00h Conciertos de Xosé Lois Romero & Aliboria y Sharon Shannon y Eliseo Parra.

Los festejos también llegaron el fin de semana del viernes 25 al domingo 27 a Novo Mesoiro, con ferias gastronómicas, actividades infantiles y la actuación del trío Café Quijano, que lideró la programación de las fiestas en el barrio.

Las fiestas en los barrios llegaron a Eirís el martes 22 de agosto con la tradicional Festa das Fresas, en la que este manjar se pudo degustar tras su exhibición.

La primera parada de las fiestas de los barrios este mes de agosto fue el martes 15 y miércoles 16 en Oza-Gaiteira, llegaron al barrio de O Castrillón el miércoles 16 y continuaron el jueves 17 con su tradicional concurso de tortilla, uno de los eventos más atractivos de las fiestas en los barrios de la ciudad. El concurso, celebrado en la plaza de Pablo Iglesias, precedió al concierto de Burning.

Los vecinos de la Sagrada Familia tomaron el testigo el fin de semana del sábado 19 y domingo 20 con hinchables y fiesta de la espuma para los más pequeños y sesión vermú y verbena con la Orquesta Alianza. También hubo actuaciones de Gaiteiriños y Cántigas da Terra.

FIRC, FEC y Semana Clásica

El parque de Santa Margarita acogió el pasado fin de semana, del 19 y 20 de agosto, los conciertos del Festival Independiente Rock Coruñés (FIRC) y el Festival de Electrónica Coruñés (FEC). Angelus Apatrida, Black Panda, Leftlovers y Morgen fueron algunas de las bandas que actuaron el viernes en el FIRC y el sábado estuvieron Alisa Rose (DJ), Baldo (VJ) y Cintia Martis (DJ) en el FEC.

También en la plaza de María Pita, la Orquesta Sinfónica de Galicia abrió el pasado sábado 19 la Semana Clásica en la plaza de María Pita, bajo la dirección de Roberto González-Monjas, que encara su primera temporada como director titular. El público pudo escuchar 'Capricho español, op. 34’ de Nikolai Rimski-Kórsakov y ‘Cuadros de una exposición’, de Modest Músorgski. El domingo 20 estuvieron Os Diplomáticos de Monte Alto, Antón Reixa, Bieito Romero, Josito Pereiro, Mercedes Peón, Paco Lodeiro, Uxía... celebrando el concierto homenaje 'Mangüi sempre en nós', que cerrará el ciclo 'Noites de María Pita'.

La Orquesta de Cámara ofrece el lunes 21 un concierto dirigido al público familiar, ‘Unha noite coa Orquestra de Cámara Galega’, y el martes 22 la Orquestra Gaos presenta ‘Musicales’. La Banda Municipal de Música da Coruña estará acompañada por la Gallaecia Big Band el miércoles 23 y el jueves 24 el espectáculo ‘Cool Swing, a night with Borja Quiza’ pondrá el broche a la Semana Clásica con los clásicos de las grandes veladas americanas de las décadas de los 50, 60 y 70.

En Betanzos, las embarcaciones salieron a navegar este viernes 18 por el río Mandeo en la I Jira de Os Caneiros, tras la festividad de San Roque, celebrada el pasado miércoles 16.

Fiestas en Sada

Las fiestas patronales de San Roque, en Sada, se celebraron entre el sábado 12 de agosto y el viernes 18. Las orquestas Panorama u Olympus y los tributos a Los Suaves o Guns N’Roses fueron los platos fuertes a nivel musical de una celebración que también contó con un torneo de fútbol Sada y otro de fútbol gaélico y que culminó con la tradicional sardiñada seguida de una sesión de fuegos artificiales.

Flores Rock

Boikot y Def con Dos serán los cabezas de cartel del festival Flores Rock, que se celebrará el 2 de septiembre en el parque central del Barrio de las Flores. Subirá también al escenario Demenzia Social, ganadora de la batalla de bandas de A Coruña. Crowded y Noxxo, segunda y tercera clasificadas del certamen, abrirán la jornada a las 13.00. Por la noche comenzarán la velada Sol Rain y Del alma

Fiestas en Oza-Gaiteira

Martes 15 de agosto

11.00 h Alborada por las calles del barrio con Ferriña Furtiva

12.30 h Dani García 'Don Gelati' en la plaza de A Cubela

13.30 h Sesión vermú con Tanto nos ten en A Gaiteira

19.00 h Espectáculo familiar Crunch en la plaza de A Cubela

22.00 h Verbena con O Sonoro Maxín y Las Antonias en A Gaiteira.

Miércoles 16 agosto

12.00 h Espectáculo de Paco Nogueiras en la plaza de A Cubela

13.30 h Sesión vermú con Cuarta Xusta en A Gaiteira

18.00 h Xabi Larrea y su espectáculo 'Up!!!' en A Gaiteira

19.30 h Cascarillarte: Nauta Teatro y su espectáculo 'Nino & Mambrú' en A Cubela

22.00 h Conciertos de Familia Caamagno Grande Amore en A Gaiteira. Presenta Isabel Risco

'Noites de María Pita' llega al ecuador con The Waterboys, uno de los conciertos más esperados del verano

La plaza de María Pita acogió el martes 8 uno de los conciertos más esperados de este verano en A Coruña. El ciclo ‘Noites de María Pita’ llegó a su ecuador con la actuación de los escoceses The Waterboys. La formación liderada por Mike Scott cuenta con más de 40 años de trayectoria y numerosos éxitos como ‘This is the sea’ (1985), ‘Fisherman’s Blues’ (1988) y ‘Room to room’ (1990). La banda, que mezcla estilos como el rock, el pop y el folk, publicó en mayo de 2019 su décimo tercer disco de estudio ‘Where the action is’; en agosto de 2020 lanzaron ‘Good luck, Seeker’ y en 2022, ‘All souls hill’, que es su último trabajo hasta la fecha. The Waterboys presentaron ante el público coruñés un repaso de su extensa y prolífica carrera musical, como preludio de la programación del Noroeste, que comienza el miércoles 9.

Las actuaciones en la plaza de María Pita continúan el domingo 13 con Los 40 Summer Live: Zzoilo, Leo Rizzi, Marlon, Hilario, Paula Cendejas, Polo Nández, Álvaro de Luna, Nickzzy, Miki Núñez, Charlie USG y Paula Koops. El martes 15 de agosto será el turno para el músico coruñés Xabier Díaz y el miércoles 16 se subirá al escenario de María Pita el cantante italiano Umberto Tozzi. El domingo 20 pondrá el broche al ciclo ‘Noites en María Pita’ el concierto homenaje ‘Mangüi sempre en nós’, que contará con las actuaciones de Os Diplomáticos de Monte Alto, Antón Reixa, Bieito Romero, Josito Pereiro, Mercedes Peón, Paco Lodeiro, Uxía…

Pero antes, este lunes 7, María Pita acogió el espectáculo para todos los públicos 'Rock en familia', que abrió la segunda semana de las fiestas. A partir de las 20.00h, la plaza se llenó de música en directo mientras los pequeños descubrían las canciones de los artistas más importantes de la historia del rock y el pop. Hubo tres espectáculos: 'Descubriendo a Ramones, I Love Rock and Roll y Descubriendo a Guns'n Roses. También estuvo el cuentacuentos 'O Oso Rosendo y diferentes bandas tributo, que repasaron la trayectoria de formaciones como Ramones, AC DC, Nirvana, The Beatles y Guns'n Roses.

El Kanka cerró el domingo 6 la primera semana de conciertos ‘Noites de María Pita’ con la presentación de su último trabajo ‘Cosas de los vivientes’. El artista malagueño interpretó otros éxitos como ‘Canela en Rama’. Su actuación sucedió a la de Vanesa Martín, Amaia, Víctor Manuel, Locos Coruña y Mika. La próxima semana los conciertos de María Pita continuarán con el espectáculo ‘Rock en familia’ (lunes 7, a las 20.00h) y The Waterboys (martes 8, a las 22.00h), antes de que arranque la programación musical del Festival Noroeste Estrella Galicia.

Amaia se subió este viernes 5 al escenario de María Pita para presentar su segundo disco ‘Cuándo no sé quién soy’. La cantante actuó ante el público coruñés en la continuación del ciclo de concierto ‘Noites de María Pita’, tras el paso de Mika, Víctor Manuel y el espectáculo ‘Locos Coruña’, con bandas de los ochenta como La Unión, Seguridad Social, Revólver…

La artista navarra, ganadora de Operación Triunfo en la edición de 2017, visitó A Coruña como parte de su gira, que cuenta con paradas por todo el país y fechas internacionales.

Más conciertos ‘Noites de María Pita’

13 de agosto, 22.00 horas : Los40 Summer Live: Zzoilo, Leo Rizzi, Marlon, Hilario, Paula Cendejas, Polo Nández, Álvaro de Luna, Nickzzy, Miki Núñez, Charlie USG y Paula Koops.

: Los40 Summer Live: Zzoilo, Leo Rizzi, Marlon, Hilario, Paula Cendejas, Polo Nández, Álvaro de Luna, Nickzzy, Miki Núñez, Charlie USG y Paula Koops. 15 de agosto, 22.00 horas: Xabier Díaz

16 de agosto, 22.00 horas: Umberto Tozzi

20 de agosto, 22.00 horas: Mangüi sempre en nós. Concerto homenaxe-celebración a Manuel Martín “Mangüi” con Os Diplomáticos de Monte-Alto, Antón Reixa, Bieito Romero, Josito Pereiro, Mercedes Peón, Paco Lodeiro, Uxía...

El Morriña Fest y Zaz despidieron el mes de julio

La cantautora francesa Zaz actuó el pasado lunes 31 de julio en el puerto de A Coruña, dentro del ciclo de conciertos 'Coruña Sounds'. Fue su primera vez a la ciudad y su única fecha en Galicia, para presentar su 'Organique Tour' y éxitos pop como 'Je veux' que recorrieron los recintos de toda Europa. El de Zaz sucedió a los conciertos del Morriña Fest, que se celebraron también en los muelles de A Coruña con artistas invitados como Bizarrap, Nicky Jam, Jason Derulo Two Door Cinema y Lali. Los abonos se agotaron y el dispositivo de seguridad contó con drones y cámaras de videovigilancia.

Fiestas en O Birloque y Monelos

Las fiestas en los barrios continuaron en los barrios de O Birloque y Monelos. Este viernes 28, a las 19.00h, se celebra en la plaza de San Agustín un festival folclórico con las agrupaciones Son D'Aquí y Donaire y, al finalizar, habrá sesión de cine al aire libre. La Escuela de Gaitas Diapasón protagonizará una alborada este sábado de 10.00 a 14.00 horas, acompañada por un espectáculo infantil a cargo de Pablo Díaz, también en la plaza de San Agustín. A las 19.30h actuará Aturuxo, tras lo que será el turno para Gaiteiros de O Birloque, en paralelo a la gran sardiñada prevista en la plaza. El cierre llegará con la orquesta Foliada de Ases, que actuará a partir de las 22.00 horas.

En Monelos, los festejos comenzarán el sábado a las 12.00 horas con el pasacalles de Os Gaiteriños, seguido de sesión vermú con Pablo Balseiro Verbenian Gipsy Orquestra, a las 13.30 horas. Por la tarde habrá hinchables para los más pequeños entre las 17.00 y las 20.00 hora, en paralelo a una sesión con Shariff Ardá y Banda (18.00h), un segundo pasacalles de Os Gaiteiriños, a las 19.30h, y la actuación del grupo Son de Monelos, a las 20.00 horas. El cierre llegará a las 22.00 horas, con la sesión de noche protagonizada por Andrés Balado y Banda.

Hijos del ‘perreo’ en Miño

Saiko, José de las Heras, Dumore y MRJ & Bruno Kavvi fueron los protagonistas del nuevo festival que acogerá la urbanización Costa Miño Golf el 31 de julio. Los organizadores esperan reunir a más de cinco mil personas. Las entradas están a la venta desde 15 euros.

Rock in Cambre

Ugly Kid Joe, Sex Museum, Bala, Rastreros e ITH conforman el cartel de la nueva edición del Rock in Cambre que se celebra el 5 de agosto. Este festival se ha consolidado como una de las principales citas festivas de la comarca.

La feria medieval aterrizó en la Ciudad Vieja el pasado viernes 21 y se despide este martes 25, con música, títeres, cuentacuentos, pasacalles, espectáculos de danza, circo y fuego, talleres y humor. La programación infantil tuvo un hueco especial con un campamento de caballeros, un tiovivo y juegos gigantes. Cada día, la Feira das Marabillas 2023 contó con un espectáculo de pasacalles, cuentacuentos o talleres, shows de danza y circo y conciertos.

Arteixo también celebra estos días los festejos en honor al Apóstol, que comenzaron el pasado sábado 22 para prolongarse hasta el jueves 27. Los platos fuertes, las actuaciones de Celtas Cortos en colaboración con la Banda Municipal y las actuaciones de las orquestas París de Noia, Panorama y Los Satélites.

Fiestas del Carmen en los barrios de A Coruña

Los barrios de A Coruña celebraron el fin de semana del 15 y 16 de julio las fiestas del Carmen.

Feáns

Sábado 15 de julio

14.00 h. Sesión vermú a cargo de la orquesta Acordes.

23.00 h. Orquesta Acordes y Dúo Maracaibo.

Domingo 16 de julio

12.00 h. Actuación tradicional.

14.30 h. Sesión vermú con orquesta Los Españoles.

23.00 h. Orquesta Los Españoles.

Os Castros

Sábado 15 de julio

11.30 h. Pasacalles a cargo de Latexo.

12.30 h. Parque de San Diego. Actuación de Circo Chosco Forzu2 y encuentro de corales.

18.00 h. Animación en la calle con Animacreques y música y títeres con Os Monifates en diferentes puntos del barrio.

22.00 h. Verbena en el parque de San Diego con The Tetas Van y Dúo Eva y Camilo.

Domingo 16 de julio

11.30 h. Actuación de Trío Detrés

14.00 h. Actuación de Paco Nogueiras

19.00 h. Actuación de la Asociación Cultural Donaire

22.00 h. Concierto de Banda Xangai & Quinkillada.

Os Mariñeiros

Sábado 15 de julio

13.30 h. Sesión vermú a cargo de Dúo Maracaibo.

17.30 h. Juegos infantiles y fiesta de la espuma

22.00 h. Verbena con Aixa Romay y grupo

23.50 h. Sesión de fuegos artificiales

Fiestas Visma-O Portiño

Domingo 16 de julio

18.00 h. Tras la misa y bajada en procesión amenizadas por la coral Follas Novas y el grupo de gaitas Cántigas da Terra, habrá una procesión marítima y fuegos artificiales.

18.30 h. Sardiñada popular

19.00 h. Actuación de Dúo D'Vicio

Fiestas del Carmen en Sada

Las fiestas del Carmen en Sada reunieron a numerosas personas en torno al puerto con la procesión marítima del sábado. Los festejos incluyeron la popular sardiñada, el festival Queiroa na Rúa y un concierto de música tradicional.

El domingo también hubo mercado marinero de artesanía, más talleres y juegos para los más pequeños organizados por la asociación Os Patexeiros y los desfiles y regatas del Ala Vou Airlines, que promueve la agrupación cultural Eres de Sada si…

La celebración finalizó con más espectáculos del Festival de Artes Escénicas Ta-chán!. La compañía Sempre Arriba fue la encargarda de poner el broche a las fiestas.

Fin de semana de Galaicoi en Cambre

Fin de semana de recreaciones, mercado, talleres, música y teatro en Cambre. La IV Galaicoi se celebra de viernes a domingo.

El fin de semana del 7 al 9 de julio llega una de las fiestas más emblemáticas, declarada de Interés Turístico en Galicia. Se trata de la Feria Medieval de Betanzos, que a lo largo de los próximos días celebrará su XXIV edición con una programación que incluye espectáculos de malabarismo, música y teatro, recreaciones históricas como la de la revolución irmandiña y la expulsión de los leprosos, exhibiciones de danza y actividades para los más pequeños.

Programación de la XXIV Feira Franca Medieval de Betanzos

Viernes 7

18.00 horas Apertura de los puestos artesanos.

18:00-22:00 horas Rincón infantil, juegos de ingenio y talleres demostrativos

19:30 h Actuación de Kote Malabar

21.00 horas Se leerá el pregón, a cargo del director de colegio Francisco Vales Villamarín, que este año celebra su 50 aniversario, y se recordará al actor Manuel Basoa, franciscano habitual en la feria desde su primera edición y fallecido el año pasado.

21:00 h Escena del séquito: El señor de Andrade honra a todos sus vasallos con la llegada a la plaza de la Constitución de esta real ciudad y le solicita a la ilustrísima señora regidora la apertura de la FERIA FRANCA.

23:00 Carrera de Bocoys. Representación del incendio de la ciudad del siglo XVI

00:00 horas A lenda das meigas. Un espectáculo lleno de misterio, magia y manipulación de fuego.

Sábado 8

11:30-14:00 y 18:00-22:00 h Rincón infantil, juegos de ingenio y talleres demostrativos

12:00 h Pasacalles de músicos, cómicos y malabares y del grupo de teatro La Recua.

13:30 h Batallas das Figueiras. Llegada de los moros al mando de Yussuf Hammar

19:00 h Revolta Irmandiña con la proclama del mercader Afonso de Carballido, danzas campesinas a cargo de la escuela de danza Danzarte y a continuación actuación del grupo AZOUGUE de la Escola Municipal de Folclore de Betanzos.

22:30 Danza das Meigas a cargo de las alumnas de la escuela Danzarte de Betanzos.

00.00 horas Espectáculo de pirotecnia, zancudos, fuego a cargo del grupo de teatro La Recua y representación de un aquelarre

Domingo 9

11:30-14:00 e 18:00-22:00 h Rincón infantil, juegos de ingenio y talleres demostrativos

13.30 horas Expulsión de los leprosos que parten de La plaza de los Irmáns García Naveira, interpretada por la gente colaboradora de la organización y que rememora un hecho histórico de la ciudad.

18:00 h Torneo Medieval a caballo en la plaza de los Irmáns García Naveira con exhibición de los caballeros además de Cetrería. Espectáculo de baile noble y campesino a cargo de la escuela de danza Danzarte.

21:30 h Danza Oriental a cargo del grupo Mahaila

23:00 h Espectáculo a cargo del grupo de teatro La Recua

23.30 horas Danzas Moras a cargo de jóvenes voluntarias de Betanzos y colaboradoras de la organización

Atlantic Pride en A Coruña

Entre las atracciones más destacadas de este fin de semana en A Coruña también se encuentra la celebración del Orgullo. El Atlantic Fest se extiende hasta el domingo 9 con una programación musical que incluye las actuaciones de Nancys Rubias, Soraya y Amistades Peligrosas, entre otras.

Viernes 7, en Méndez Núñez

20:30 DJ Licho

21:30 Nancys Rubias

22:45 Samantha Ballantines

23:00 Soraya

00:00 Venedita Von Dash

00:15 miranda!

01:20 Lucía Cabrero

01:35 DJ Lich

Sábado 8, en Méndez Núñez

20:00 Gorlllitox

21:00 Laskaar

21:45 Kim Miller

22:00 Lectura del manifiesto LGTBI+

22:15 Agoney

23:30 Electra paniculata

23:45 Vicco

0:30 La La Love You

1:50 Gorllitox

Domingo 9, en Méndez Núñez

20:30 Fórmula abierta ÓRMULA ABIERTA

21:00 Entrega de premios II certame literatura LGTBI+

21:30 Amistades Peligrosas

23:00 Melody

23:30 DJ Flashback

Fiestas en Mosteirón, en Sada

Alsa establecerá un servicio especial de autobús para las fiestas patronales de Mosteirón. Este viernes actúa la orquesta Panorama, el sábado 8 de julio está prevista una exhibición de motos clásicas a partir de las seis de la tarde, una verbena con el grupo Jaque y el lanzamiento del globo de papel. Los festejos finalizarán el domingo con las tradicionales dianas y alboradas, una misa solemne en honor a San Benito cantara por el coro y rondalla Lugar da Lúa, de Lubre y una sesión vermú a cargo del dúo Óbice Capital con degustación de callos.

Fiestas en Vilaboa, en Culleredo

Este viernes 7 comienzan cinco jornadas de celebración, jolgorio y música. La primera jornada la protagonizará la batalla de canciones por la tarde y los conciertos variados desde las 19.30 horas hasta las 2.00 horas de la madrugada. A partir del fin de semana, el rol principal lo ocuparán las orquestas y las verbenas. El sábado será el turno de Knarias; el domingo actuará Nueva Fuerza; el lunes, Origen; y el martes cerrará los festejos Olympus. Todos los días habrá sesiones de discomóvil, el fin de semana, también en sesión vermú.

Fiestas en Cambre

La romería castrexo-romana Galaicoi llega a la localidad cambresa el viernes 14 con la actuación de Festicultores Troupe, el grupo Upsala y el teatro de la compañía teatro Noite Bohemia.

Fiestas en Arteixo

Las fiestas del Santiago Apóstol en Arteixo tendrán al grupo Celtas Cortos como uno de sus principales atractivos.

Lunes 24: Los Satélites

Martes 25: Celtas Cortos, Banda Municipal de Arteixo y la orquesta París de Noia

Miércoles 26: La Misión

-----

El verano comenzó con las fiestas en los barrios el primer fin de semana de julio.

San Pedro de Visma: 30 de junio, 1 y 2 de julio

Viernes 30 de junio

19.00. Concierto de la escuela municipal de música y combos de moderna

19.00. Inauguración de la exposición fotográfica O pasado de Visma, xentes y lugares

19.30. Presentación del libro San Pedro de Visma, territorio, vida e persoas 160-1810

22.30. Concierto rock in Visma The Muppes Rock Covers y Adhara & Ritman

Sábado día 1 de julio

18.00. Partido de fútbol Visma/Mariñeiros vs Arteixo/Pastoriza

19.00. Comienza la fiesta del pulpo, vino del país y molete de Carral. Campo de la fiesta

19.00. Fiesta infantil

22.00. Verbena con la orquesta de Pontevedra La Ola ADN

Domingo día 2 de julio

Gymkana dentro del parque, animación infantil para chicos

12.00. Continúa la fiesta del pulpo

12.00. Misa solemne

13.30. Sesión verme con Los Kibbis

21.00. Verbena de Fania Blanco Show

Bens: 30 de junio al 2 de julio

Viernes 30 de junio

20.30 Churrascada con La Orquesta

Los Satélites

Sábado 1 de julio

14.30. Sesión vermú

21.00. Pulpada. Verbena con la orquesta Marbella

Domingo 2 de julio

21.00. Fin de fiesta con el Dúo D’Vicio

Os Mallos

El barrio Os Mallos también celebrará durante este primer fin de semana de julio sus fiestas, organizadas por el Concello de A Coruña en colaboración con la Plataforma Veciñal Os Mallos. La verbena llegará este viernes 30 de junio a las 22.00 horas con el dúo Karamba, en la avenida de Os Mallos con Eugenio Carré y continuará al día siguiente desde la mañana con la alborada del grupo Aturuxo, que recorrerá la avenida hasta el inicio de la sesión vermú a partir de las 22.00 horas en la calle Francisco Catoira con el grupo Solos. Ya por la tarde, a partir de las 18.00 horas se celebrará un Bingo Solidario en Ramón Cabanillas a la que le seguirá la actuación de Iván Piñeiro.

Por la noche a las 22.00 horas, en la explanada de la feria, empezará la sesión disco móvil Aixa Romay. La fiesta seguirá el domingo 2 con el grupo de gaiteiros Aturuxo, que recorrerá el barrio, y de 11.00 a 13.00 horas en la explanada de la feria.

Las fiestas rematarán con la sesión vermú en Ramón Cabanillas con Sofía Casanova a cargo del dúo Maracaiba.