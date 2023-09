Juan Carlos Juankar González Cabano es vocalista y bajista desde 1987 del grupo de punk rock Boikot, que actuará hoy a las 23.40 horas en el Flores Rock.

¿Qué opinan del festival, del Barrio de las Flores y de A Coruña?

Nos sentimos siempre muy acompañados en este tipo de conciertos, en barrios de diferentes ciudades de nuestro país en los cuales la lucha obrera está presente. Tenemos muchos amigos en A Coruña, mucha sintonía. Nuestros amigos de Konflikto, un grupo coruñés, ya nos venía hablando de Flores Rock desde hace bastantes años, y no son pocas veces las que me han invitado de fiesta para estar con ellos en A Coruña, una noche de San Juan o o cualquier concierto. Estuvimos con Skap-P en el Coliseum... Se agradece que haya barrios con esta sintonía, que se mojen por el rock and roll, un concierto gratuito y la iniciativa con el Flores Kids, para que los más peques también se involucren...

¿Cómo conjugan la parte lúdica y reivindicativa de su música?

Puedes dar perfectamente un concierto de rock con mensaje, bailar mientras piensas: tener conciencia social y a la par reinvindicativa. Tratamos de que la música y la letra te hagan pensar y a la vez disfrutar. Hay una parte de saltar, bailar, brincar, otra de hacer pensar, y de ser altavoz de lo que vemos en nuestros barrios, para revolver conciencias.

Llevan desde el 87, España ha cambiado mucho, ¿cómo ha sido su lucha durante este tiempo?

Nos estamos dando cuenta de que en los últimos 20 años no ha cambiado absolutamente nada. Desde los estamentos [superiores] han dejado todo en su día bien atado, y por mucho que se cambie de color político, parece que esa vieja guardia aún sigue ahí. Ha habido muchos avances sociales, pero son pequeños pasos que apenas se notan cuando, después de unas elecciones, ves que hay personas que quieren volver a esta España en blanco y negro, del señorito, de Los Santos Inocentes. Parece que quieren que los valores tanto tiempo escondidos, toda la lucha feminista, LGTBI, vuelvan al armario.

¿Cómo ha sido el relevo generacional de su público?

Hace cinco o diez años lo hubo, se acercaba muchísima gente joven a nuestros conciertos, pero ahora hemos visto una cierta distancia, aunque siempre habrá sitio para el rock y seguimos viendo gente joven en los recitales. Muchos medios han arrinconado un poco la palabra rock, o punk rock, parece que solo buscan lo mainstream y la última tendencia. Hay que dar paso a otros estilos, y en ellos hay quien viene pisando fuerte, como Los Chikos del Maíz o Calero. Gente joven que ya no trata de cantar esas letras de trap que son machistas o antifeministas.

En los 90 iban a disco por año, ahora mucho más pausados.

Sinceramente, la máquina de hacer churros es para las churrerías. Vas madurando, te vuelves más exigente, no todo vale. Preferimos hacer una canción cada seis meses, o una al año, que un disco de churros. Y la manera de escuchar música ha cambiado, manda la lista de reproducción.

¿Qué les interesa explorar musicalmente en la actualidad?

En los últimos tiempos hemos sacado Alma Guerrera, sobre la lucha feminista y contra la violencia de género; Lloraré, muy fiestera, muy divertida, con colaboraciones como Julio Maleo de La Raíz; Hablarán las calles, con artistas como Los Chikos del Maíz, un himno de rock y con tintes de rap. Este año sacaremos una colaboración con Calero y con el artista mexicano de hip hop Peña Nieto. La música está para mezclarla, las etiquetas ya nos las traen floja.