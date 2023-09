El grupo Def con Dos actúa hoy en el Flores Rock a las 1.00 horas.

En 'Mutantes pal pueblo' regresan a sus inicios, en 1993. ¿Es un autohomenaje o un acto de nostalgia?

Es una celebración de los 30 años no del grupo, sino de dos productos culturales de su época que serían muy difíciles de ver hoy: la película Acción Mutante y un disco como Armas pal pueblo, que hoy sería denostado por todo el mundo. Eran manifestaciones culturales auténticamente punk que surgen de las ganas de hacer cosas sin creer que haya un futuro para ellas, o para un grupo como Def con dos, que no era ni un grupo, era un proyecto surrealista sin vocación de permanencia. Sin una película como Acción Mutante no hubiera existido nunca el grupo, que es consecuencia del empeño de Álex de la Iglesia en que la banda sonora la hiciese un grupo desconocido, que ni existía. Armas pal pueblo era un concepto loco, que nadie entendía, que no tenía público. De ahí salió Def con Dos, no creímos que iba a durar mucho, pero al final duró 30 años.

No tenían vocación de permanencia, pero algunos de sus temas, como 'Agrupación de mujeres violentas' o 'Ellas denunciaron', parecen escritos ayer. ¿Les dicen mucho que son adelantados a su tiempo?

Cuando en el 97 editamos el disco con un manifiesto feminista, con merchandising de una guerrillera india como icono de la revolución feminista, no fue una canción que triunfase mucho porque la gente no estaba preparada para un mensaje como ese. En el 98 editamos Ellas denunciaron a raíz del estupor que nos produjo el asesinato de Ana Orantes, y esa canción pasó muy desapercibida. No tuvo ningún eco, eran canciones antisistema pero que ni los antisistema entendían. Tenemos una sensación contradictoria: nos alegra que nuestras canciones permanezcan en el tiempo, pero es triste que siga siendo noticia el asesinato de mujeres a día de hoy; pero yo recuerdo que en el 98 el número de asesinadas eran 80-100 al año, y ahora ha bajado, así que es cierto que hemos progresado algo.

Hace poco, secundaron la campaña StopCensura. Usted, al que le pidieron cárcel por unos tuits, la ha sufrido. ¿Hacia dónde cree que vamos en este ámbito?

La sociedad de la información, con todos dentro de las redes todo el tiempo, ha hecho que todo el mundo opine sobre todo, hay un mareo, un exceso de información, una sensación de que no llegas a todo aunque estés todo el día leyendo. También crea una sensación de fiscalidad constante: todo el mundo te vigila, todo el mundo opina sobre lo que dices, hay un escrutinio de lo público que resulta agobiante. Ahora la auténtica libertad está en salir de las redes sociales y volver a tener una privacidad un poco analógica. Luego, por otra parte, en este disco hay una canción que se llama Ciudadano Terrorista, que habla del concepto de Derecho Penal del Enemigo; que estaba muy mal visto pero que ganó popularidad a partir del 11S, basado en recortar libertades en aras de la seguridad pública.

¿Como a usted?

Ese concepto es asombrosamente semejante al de ciudadano terrorista. Es algo que tiene esta gira de curioso, cantamos una canción que vaticina que sería perseguido judicialmente por las altas instancias jurídicas españolas y por el facherío patrio de una manera injustificada y despiadada, como demostró mi absolución en el Constitucional. Aunque no tengas nada que ver con ese terrorismo que ya no existe, te colocan ahí. Ese señalamiento público es el de la canción, luego pasa y piensas ¡Ahí si que la he clavado!. En el año 2017 me persiguieron con ese argumento. Esos cinco años de persecución judicial, cancelación de conciertos, acusaciones falsas, ha sido una experiencia personal dura, pero enriquecedora, por experimentar en carne propia lo que había visto en tantas películas. Algo tan distópico que ha sido un viaje personal alucinante con todo lo bueno y todo lo malísimo que tiene la palabra alucinante.