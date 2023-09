El XII Encontro Artes pola Integración, un proyecto que tiene como principal objetivo romper las barreras entre artistas y personas con y sin diversidad funcional arrancó ayer en los Jardines de Méndez Núñez con distintas inciativas, como la pieza teatral O meu lugar, dirigida por Rebeca Ponte y Carlota Pérez junto a Victor Duplá y María Vazquez; la obra Tuétano, de ExperimentaDanza o el Encontro de videodanzas e diversidade.

Las actividades continúan hoy en el centro Ágora, donde se inaugurará la exposición A mocidade crea, realizada junto a SacraExperience y conformada por fotografías, artes plásticas y videocreaciones realizadas por adolescentes. Después, dará comienzo la Asemblea Diversa, centrada en los museos como espacios y referencias terapéuticos, con la participación de Rebeca Ponte, especialista en artes terapéuticas, Juan García Sandoval, conservador de Museos de Murcia, Karen Lund Orbeta. arteterapeuta especialista en arte y museos, Encarna Lago, gerente de la RedE Museística Provincial de Lugo, y la doctora Alexandra Gerstain, del CourtLaud Museum de Londres. La Asemblea Diversa terminará con un taller. Posteriormente, a las 20.00 horas, Yurdance ofrecerá su espectáculo de danza The Sound of the Void. La actuación de Big Band Basket Beat, un proyecto de movimiento, arte, educación y acción social con el baloncesto como base cerrará la jornada. El encuentro celebrará mañana su última jornada en la plaza de la Constitución entre las 17.00 y las 20.00 horas, con el Concurso de piezas para la comunidad, una convocatoria abierta a creadores y creadoras -—de un mínimo de dos y un máximo de cuatro intérpretes— que presenten sus propuestas de danza, música y teatro.