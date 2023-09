La Diputación financiará con 97.166,67 euros la contratación de técnicas y técnicos de Igualdad de género y agentes de igualdad de género en los ayuntamientos de Brión, Val do Dubra, A Laracha, Pobra do Caramiñal, As Pontes, Arzúa y Betanzos. Esta línea de ayudas permitirá a las administraciones locales financiar los salarios y los gastos de seguridad social de las personas trabajadoras durante un tiempo determinado.

Las funciones del personal contratado con estas ayudas serán las que determine cada ayuntamiento en el marco de las políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y lucha contra la violencia de género, como la detección de necesidades en materia de igualdad, la información y el asesoramiento o la realización de otros proyectos.