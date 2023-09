Volver a clase para descubrir internet

La vuelta al cole no es solo para los niños y niñas que están deseando reencontrarse con sus amigos, estrenar mochilas y aprender cosas nuevas. Los adultos también pueden experimentar esa ilusión de empezar una actividad e ir ganando conocimientos. Un ejemplo se puede encontrar en el instituto Eusebio da Guarda, donde este septiembre estrenan el curso gratuito de primeros pasos en el mundo digital, una iniciativa de la Xunta dirigida a mayores de 40 años sin formación informática. “Desde la pandemia, vemos muchas deficiencias y queremos ayudar. Enseñarles a usar las nuevas tecnologías y que estén motivados”, desvela Carmen Aquino, responsable del curso en el Eusebio da Guarda.

Este aula de capacitación digital, que comienza el 5 de septiembre y tendrá varias convocatorias, estará adaptada “a cada alumno”. “Vamos a darles unas nociones para que no se sientan tan perdidos y tengan alguien al lado que les asesore y les ayude”, explica.

Aquino avanza que, aunque se les vaya a dar información básica sobre cómo usar el móvil, la tablet o el ordenador, intentarán centrarse en temas “del día a día” como las “aplicaciones del Sergas, del banco o las redes sociales”. “Les gusta mucho aprender a usar WhatsApp o Facebook para hablar con sus hijos o nietos”, cuenta.

A estas clases podrán acceder las personas que no están cursando estudios dentro del sistema educativo, trabajadores mayores de 45 años, población extranjera, desempleados, con discapacidad o pertenecientes a hogares monoparentales. “Todas aquellas personas que hayan tenido problemas para acceder a la formación digital”, resume la docente. Según la demanda que se vaya generando, se abrirán nuevas convocatorias del curso a lo largo del año. “Incluso si una persona todavía no controla las herramientas, podrá seguir en las clases”, indica la profesora.

El primer horario programado será de 16.00 a 19.00 horas, pero la idea es “hacer otro a partir de las siete de la tarde para aquellos que necesiten ajustar sus horarios”. Los interesados en estas clases pueden ponerse en contacto a través del correo ies.eusebio.garda@edu.xunta.gal.

Carmen Aquino avisa que “hay gente mayor muy asustada” por la irrupción de las nuevas tecnologías. Este curso intentará “quitar miedos y dar herramientas”. Descubrir todo lo bueno que esconde internet. “Queremos enseñarles a que se den cuenta de lo que pueden hacer con sus móviles”, comenta, y añade que también se hará “mucho hincapié en los fake y spam”. “Si no se fían de algo, que no lo hagan. Ante la duda, que pregunten, siempre es lo mejor”, apunta Aquino, que defiende que antes de la pandemia “ya había brecha digital” pero el encierro hizo que “muchas cosas dependan de las tecnologías y hay mucha gente que no está preparada para acceder a ello”.