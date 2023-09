La red municipal de Escuelas Infantiles abre una nueva convocatoria para 102 plazas destinadas a niños y niñas nacidos entre 2021 y 2023. El plazo de solicitud abrió ayer y se prolongará hasta el viernes de la próxima semana, día 15. Las plazas se repartirán entre ocho escuelas infantiles: EIM Agra do Orzán, EIM Arela (Elviña), EIM Carracanta (O Castrillón), EIM Os Rosales y EIM Os Cativos (Palavea).

Por tramos de edad, habrá 36 plazas en aulas de hasta un año, una plaza en aulas de uno a dos años, y 65 en aulas de dos a tres años. En cuanto al tramo de edad de cero a un años, los nacidos en 2023, la mayor oferta de plazas se da en la escuela Os Rosales, en la que se ofrecen una quincena de puestos.

En el centro Os Cativos hay otra docena de plazas disponible. La guardería del Agra do Orzán tendrá espacio para cuatro infantes, y la de Arela el mismo número, mientras que en Carricanta solo habrá una plaza. No hay espacio para este tramo de edad en A Caracola, la escuela Luis Seoane ni en la guardería de Monte Alto.

La mayor parte de la oferta se concentra en el tramo de edad de dos a tres años, en el que hay disponible sitio en cinco de la ocho centros. El que tiene más espacio será Os Rosales, que podrá albergar hasta una veintena de niños adicionales. En la escuela Os Cativos, de Palavea, se alcanza un número muy similar de plazas, las 18. En cuanto al Agra do Orzán, la escuela municipal del mismo nombre oferta una docena de puestos para niños entre dos o tres años, y en la escuela Arela, de Elviña, el número es de once. La última escuela en la que hay espacio para esta franja de edad, que tiene como referencia de nacimiento el año 2021, es Carricanta, con cuatro puestos. No hay espacio en A Caracola, Luis Seoane ni Monte Alto.

Finalmente, el tramo de edad de uno a dos años solo oferta una única plaza en Os Cativos, y en las restantes siete guarderías de la red municipal coruñesa no hay puestos disponibles.

La solicitud deberá presentarse en el registro electrónico del Concello preferiblemente, a través del enlace https://sede.coruna.gal/sede/gl. También en los registros municipales o por cualquier otro medio permitido por la Lei de Procedemento Administrativo. El plazo de solicitud abrió ayer y se prolongará hasta el viernes 15 de este mes.

La publicación del listado definitivo será el martes 26 de septiembre, y constituirá el paso previo a la apertura del plazo de matrícula, que estará habilitado desde el miércoles 27 de septiembre.