La investigadora y activista mexicana Rossana Reguillo abrió ayer el XVI Congreso de Antropología que se celebra hasta el viernes en diversas localizaciones de la ciudad. Reguillo habló, desde el Teatro Colón, de retos de las ciencias sociales, violencia extrema en México y el rol de la esfera digital en las transformaciones sociales en la ponencia inaugural Presentes bajo asedio: desafíos para la antropología y el pensamiento crítico.

Habla en A Coruña de los principales desafíos a los que se enfrenta el estudio del ser humano, desde el punto de vista antropológico. ¿Cuáles son los principales retos?

Uno de los temas fundamentales en este momento son los grandes flujos de migración humana a nivel planetario, de África a Europa, de Centroamérica a EE.UU. El nivel de endurecimiento de las políticas públicas o de estado han sido brutales. Es un desafío grande, y una responsabilidad para la antropología y las ciencias sociales, generar conocimiento que tenga una incidencia social, hay muchísimo autoritarismo, mucho miedo. Otro gran desafío es la crisis de los pactos sociales que nos hemos dado, una crisis donde impera la sospecha frente al otro, el amurallamiento de las ciudades. En algunos lugares vemos que la ciudad ha perdido densificación, porque la gente se atrinchera por estos miedos, por esta percepción de la inseguridad. Eso exige un trabajo crítico profundo, cuidadoso. Está también la crisis climática, las transformaciones que se están experimentando por esta crisis. Algo que no se está pensando con suficiente rigor es la migración y los desplazados climáticos, están creciendo a nivel planetario. Vemos lo que pasó en los últimos días en las comunidades aledañas a Madrid. Debe ser un llamado de atención, no solamente a los Gobiernos, sino a qué es lo que los intelectuales estamos haciendo. No se debe caer en el denuncismo, en la denuncia fácil, sino en la producción de alternativas. También hablaré de la violencia en México y de la crisis forense que atraviesa.

Habla de romper el denuncismo y proponer alternativas para los grandes problemas actuales. En las potencias occidentales, que son las que deciden el orden mundial, ¿aprecia cierta inoperancia o incluso deshumanización hacia el sufrimiento a la hora de hacer frente a problemas como el reto migratorio?

Exacto. Es una crisis humanitaria grande. Los gobiernos del mundo occidental están muy lejos de poder encontrar una política a la altura de este desafío humano; al contrario, lo vemos en el endurecimiento brutal de las políticas. El gobernador de Arizona mandó colocar en el Río Bravo unos brazos mecánicos que trituran los cuerpos de los migrantes que se atreven a cruzar. Son políticas criminales. La preocupación grande para mí es que esto se expande y se encarna en la ciudadanía, que vive de una manera muy criminalizadora a estas poblaciones sufrientes, que crecen exponencialmente a medida que esta crisis avanza.

Se ha pasado la vida intentando entender y explicar su país, México, y sus dinámicas de violencia estructurales. ¿Qué ha aprendido?

Para contestar a esa pregunta tendría que emplear toda la tarde. Diría que hay tres elementos clave que he aprendido tras muchos años de transitar los sótanos malolientes y sufrientes de este país, pero no solo, porque también he hecho investigación etnográfica en Colombia o Puerto Rico. Un primer elemento tiene que ver con esa crisis del pacto social, en un momento en el que parece un sálvese quien pueda, yo veo por lo mío y no me importa lo demás. Eso genera una paralegalidad que son estas vastas zonas territoriales controladas por el crimen organizado, donde es enorme el territorio que controlan, y donde no sirve pensar en términos de legal o ilegal, sino justamente en esta noción de paralegalidad para entender como estos grupos han sido capaces de fundar su propio orden y códigos, donde la policía no puede entrar. Por otro lado, hemos visto como en las disputas territoriales por el control va creciendo la violencia expresiva. Es el crecimiento de una violencia que ya no parte de una búsqueda utilitaria de ganancia como quien te roba la bolsa. En el caso mexicano eso está cada vez más desdibujado, en el sentido de que estamos viendo un crecimiento expresivo de la desmesura, donde el objetivo es exhibir las huellas de un poder total y absoluto. Esto implica un aumento de la caligrafía del horror, donde no basta matar, hay que desbaratar, triturar, desollar, para que esta desmesura expresiva genere mensajes disciplinantes para grupos contrarios y la propia ciudadanía.

Introduce el concepto de “construcción social del miedo”; la utilización del miedo como mecanismo de control social. ¿Es adecuado verlo como algo ajeno a nuestro contexto?

Esta construcción social del miedo está instalada en España en algunos de los partidos políticos emergentes, que están explotando el miedo a la población migrante, a la pérdida de ciertos privilegios o estilo de vida por la amenaza extranjera, entre comillas. Esta manera de operar esta construcción del enemigo tiene un contrarrelato que es la esperanza. Estos discursos autoritarios son capaces de generar esperanza. Piensa en el caso de El Salvador, con Bukele con su política terrible, y sus más de 70.000 personas encarceladas en esas cárceles, pero eso funciona, porque al mismo tiempo que indudablemente hay una violencia objetiva en el caso salvadoreño, si explotas al máximo el miedo a esto, cuando propones esta política de tolerancia cero, lo que haces es generar la esperanza de que esa es la única alternativa posible. Pensemos en el caso de España, y en los nuevos autoritarismos de extrema derecha.

¿Qué papel juega la aceleración tecnológica y el rol del big data como herramienta, otros de sus ámbitos de estudio, en estos desafíos antropológicos?

Fundamental. Indudablemente yo creo en unas Ciencias Sociales todoterreno. Uno tiene que ser capaz de navegar diferentes mundos, y la esfera digital juega un papel central, y que está articulando nuevas formas de percepción de la otredad, de la realidad de las cosas. Estamos viendo crecer las fake news, que es un concepto que no me gusta porque es muy simple, y no alcanza a nombrar lo que podríamos llamar estrategias de producción de información a través de la manipulación para generar la percepción de un cierto estado de las cosas. Tenemos el uso político de los datos, hay muchos ejemplos; desde el Brexit al triunfo de Bolsonaro a través de su campaña de proximidad en Whatsapp. Un pensamiento de lo social no puede ignorar lo que está pasando en la esfera digital. Un desafío central tiene que ver con la enseñanza y el aprendizaje. Si nuestros estudiantes saben más de estos mundos que nosotros mismos, se está produciendo una brecha importante entre generaciones que tampoco me convence llamarlos nativos digitales, porque elude la desigualdades en muchas comunidades, pero las destrezas cognitivas o la velocidad con las que las nuevas generaciones manejan los datos es un desafío grande. Tuve que aprender a mi edad código y programación, para estar en condiciones de entender lo que sucede política, social y culturalmente en los entornos digitales y sus impactos en la dinámica cultural.