David Otero está creando un nuevo disco que verá la luz, espera, a partir de 2024. Mientras, llena salas y festivales con un repertorio que mezcla canciones de antes, de la época de El Canto del Loco, del que era guitarrista, y más recientes. Tras más de 20 años de trayectoria, mantiene intacta su ilusión por la música —forma parte de una nueva banda— y trata de relajarse con deportes como el golf. Este viernes (20.00 horas) actúa dentro del Recorda Fest, en el muelle de la Batería.

Ha estado mucho por Galicia este verano y ahora viene para el Recorda Fest. ¿Le ha cogido el gusto?

(Ríe) La verdad que sí, que ha estado muy bien. Además este año hemos hecho de todo, desde un formato más íntimo en el Náutico, donde he tocado con mi grupo 30s40s50s, al festival SonRías Baixas y ahora el Recorda. Lo que me gusta es coger una guitarra, tocar, cantar y estar cerca de la gente. Sea el formato que sea. El otro día estuve con unos amigos, éramos cuatro, y saqué la guitarra, estuve cantando una hora y me lo pasé muy bien. Es nuestro trabajo pero hay que disfrutarlo.

¿Qué repertorio tiene preparado para la cita?

Pues estoy siguiendo un poco la misma línea que con mi último disco, que fue una especie de mirada hacia atrás, a mis 20 años de carrera y a todas las canciones que había hecho yo y que más me han marcado en mi vida como persona y como artista. Las volví a interpretar para hacerles un homenaje y darles una nueva vida. El directo gira en torno a eso, las canciones desde El Canto del Loco hasta hoy.

A veces parece que mirar atrás es malo, pero usted no reniega de su pasado.

Es que en mi intimidad canto muchas canciones de todo aquello. Eso es un poco lo que marcó a la hora de hacer este disco, que yo me sorprendía en mi estudio cogiendo la guitarra y cantando esas canciones que yo había escrito de chavalín. Un día me pregunté: “¿Por qué no las canto más?”. Muchas canciones de El Canto nacían de ideas que llevaba yo al local. Quise romper ese miedo de “¿cómo te atreves?”. También sufrí mucha crítica. Hay gente que me dijo que hice destrozos y otra gente descubrió las canciones con este disco. Ha sido un viaje interesante, lleno de opiniones, de emociones, de visiones y, sobre todo, muy compartido porque han participado muchos amigos.

¿Temía la pregunta de un posible reencuentro de El Canto del Loco?

Bueno, yo creo que es obvio lo que pasa con esa vuelta y no dicho por mí. No hay mucho que añadir. Cada uno tiene su visión de la realidad y de cómo ha entendido esas canciones, pero lo bonito es que las canciones siguen estando ahí. Yo ahora tengo una hija de 16 años que va por ahí a las fiestas de nuestro pueblo y me envía vídeos con sus amigas cantando canciones de El Canto. Es guapísimo ver que 20 y pico años después de haber hecho esas canciones siguen en la actualidad y siguen gustando. Sentirme el papá de esas canciones me hace estar muy orgullo. Es bonito recordarlas.

¿Es consciente de que han marcado a muchas generaciones?

Sí, claro. Por eso ha habido mucho respeto también a la hora de hacer todo el trabajo. Lo hemos hecho con mucho cuidado, con mucho respeto, respetando también a quien le guste y a quien no. Al final son canciones y en el directo se nota que la gente las disfruta muchísimo.

Ahora está creando un nuevo álbum. ¿Cuántos temas se quedan en un cajón durante el proceso?

El 90% o más. Ahora estamos en el estudio y justo hemos terminado la sesión de maquetas del disco. Hemos grabado nueve temas y había compuesto 50 y pico. La mayoría se queda para el recuerdo, para que lo escuchen dos o tres personas, para nadie o para ti.

También ha creado 30s40s50s con Bely Basarte y Tato Latorre. ¿No había vuelto a tener una banda desde El Canto del Loco?

No, y es una maravilla. De hecho, en cuanto acabe de grabar mi disco, nos pondremos a componer y a sacar temas. Va a ser un proyecto que va a cuadrar bien cuando tengamos hueco en nuestras agendas. Es una forma de refrescar la cabeza. Ha habido años en los que me ha apetecido irme de viaje o parar de hacer música unos meses, pero en este caso me ha refrescado muchísimo seguir haciendo música, seguir grabando discos y seguir tocando.

¿El golf es también su válvula de escape?

Sí. A mí me gustan mucho los deportes y surfear, pero en Madrid no encontraba un deporte con el que evadirme dos o tres horas para olvidarme de todo hasta que empecé con el golf, que te da esa sensación. Hay que cuidar la cabeza y no con medidas de choque sino con salud constante. Atender las emociones y los pensamientos.