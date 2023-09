El precio del alquiler sube en A Coruña un 48% en ocho años, más que en Madrid o Bilbao

En agosto de 2015, el precio del alquiler en A Coruña era de seis euros por metro cuadrado. Ocho años después, esa cifra ya casi alcanza los nueve euros. Lo ha revelado la plataforma inmobiliaria Idealista en su último informe de precios, en el que recoge que el precio medio del alquiler de las viviendas de la ciudad se situó en agosto en 8,9 euros por metro cuadrado, una subida del 48,33% desde 2015.

De hecho, si se consulta la web de Idealista, de las 433 ofertas que hay en la ciudad, la más barata es de un estudio en Vioño de 38 metros cuadrados que cuesta 390 euros. Como curiosidad, el más caro es de 3.000 euros mensuales, tiene 220 metros cuadrados y se encuentra en O Parrote.

La situación es incluso más preocupante si se comparan los datos con los del resto de las grandes ciudades de España. La subida del alquiler en A Coruña supera a la de urbes con más población como Madrid (+23,53%), Bilbao (+25,96%) o Sevilla (+37,97%).

Que el precio del alquiler en esta ciudad está disparado es ya una realidad de la que había advertido el Observatorio da Vivenda de Galicia a principios de año, cuando informó que el precio de los arrendamientos en 2022 era de 575,9 euros, un incremento del 8,1% con respecto al año anterior. Fue el mayor aumento de las siete grandes ciudades gallegas.

Pero, ¿qué es lo que está provocando esta subida? En múltiples ocasiones, expertos inmobiliarios han señalado que coinciden varias circunstancias que hacen que los alquileres estén por las nubes: la elevada demanda, la falta de pisos —muchos se encuentran vacíos— y la irrupción de la vivienda de alquiler turístico, que ha crecido mucho en A Coruña. De hecho, las inmobiliarias aseguran que los pisos en buen estado vuelan, con decenas de aspirantes interesados y, en muchos casos, sin importar el precio.

Aunque en esta cuestión A Coruña está por delante de ciudades como Madrid o Bilbao, con un mayor incremento del precio en los últimos ocho años, hay otras grandes urbes que superan a la coruñesa. Es el caso de Palma de Mallorca, que ha pasado de 8,1 euros/metro cuadrado a 14,7, o Valencia, donde se ha duplicado, de 6 a 12 euros. Incluso no es la peor de las ciudades gallegas si se hace la comparativa desde 2015. Lugo y Santiago han registrado unas subidas del 54,76% y 49,12%, respectivamente, en ocho años. En Ourense, Vigo y Pontevedra, el incremento es del 45,45%, 38,81% y 32,14%, menos que en A Coruña, que se quedó muy cerca del 50%.

La serie histórica de Idealista se remonta a julio de 2010 y, desde entonces, hay un mes en el que el precio del alquiler en A Coruña fue más caro que ahora: el pasado marzo, cuando el precio del metro cuadrado en arrendamiento era de 9,1 euros. El precio más bajo, de 5,9 euros, se registró en agosto de 2013 y entre septiembre y noviembre de 2014. Desde ahí, la subida ha sido la tendencia. Se puede extraer un dato positivo del informe, pero no muy significativo, que es que en un mes el precio medio del alquiler ha caído un 0,6% ya que en julio se pedían nueve euros por metros cuadrado. Sin embargo, si se compara con agosto de 2022, la subida es del 9,8%.

Los pisos turísticos alcanzan un 88% de ocupación en agosto

La Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga) informa que la ocupación en estas viviendas durante el mes de agosto en A Coruña fue del 88%, cuatro puntos más que en agosto. Los datos los extraen de encuestas con propietarios, ya que el INE no publica estadísticas de este tipo de alojamientos. Según el Registro de Empresas y Actividades Turísticas (REAT) de la Xunta, que es en el que se tienen que dar de alta los pisos turístico, en la ciudad hay 1.008 viviendas de uso turístico, que representan el 49,42% de la capacidad alojativa de A Coruña. Expertos inmobiliarios aseguran que una de las razones de la subida del precio de la vivienda en la ciudad es la proliferación de los pisos turísticas. Sin embargo, Aviturga defiende que esto no es así, que este tipo de alojamiento “representan el 0,74% del total de viviendas de la ciudad”. “Además, según los datos del INE actualizados a 2021, hay 20.059 viviendas vacías, más el 14% del total y en el IGE publica tablas que muestran que los últimos años apenas hubo construcción de vivienda con algún tipo de protección pública. Si el mercado inmobiliario no crece es normal que se tensionen los precios del alquiler”, argumentan.