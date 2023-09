Nueva norma para facilitar viviendas en bajos, vista desde A Coruña: “No resuelve el tema del alquiler, pero es un paso”

El Consello de la Xunta aprobó esta semana una modificación de las normas de habitabilidad de Galicia para facilitar la conversión de bajos en viviendas. El decreto, que todavía no ha sido publicado oficialmente, permitirá a los Ayuntamientos “hacer excepciones y simplificar las exigencias necesarias para garantizar la intimidad de los residentes en determinados ámbitos”, rebajando requisitos como los de altura. Fuentes del Concello indican que estudiarán la propuesta, con la que el Gobierno gallego pretende dar salida a locales abandonados y facilitar el acceso a la vivienda, aunque fuentes del sector coinciden en señalar que el impacto será limitado y los comerciantes creen que les perjudicará. En palabras de la presidenta de del Colegio oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de La Coruña, Patricia Vérez, “no será la solución al problema de la escasez de oferta de vivienda destinada al alquiler” en la ciudad, “pero si podría ser un pequeño paso para mejorar la situación”.

Vérez indica que desde su Colegio se presentaron alegaciones al decreto, y que “la valoración es positiva porque desatasca la situación de proliferación de bajos vacíos de zonas no comerciales”. La nueva normativa permitirá a los Ayuntamientos fijar “criterios claros” para realizar el cambio y, en el caso concreto de A Coruña, dar “salida” a “muchos bajos vacíos en pésimas condiciones en zonas no comerciales”, defiende la presidenta, que añade que los permisos siempre deben tener en cuenta las “condiciones de habitabilidad”.

El agente inmobiliario Mirko Sanhueza, de Urbeko Inmobiliaria (Benito Blanco Rajoy, 3), explica que actualmente gestiona “tres o cuatro locales para transformar en vivienda”, y, aunque cree que el cambio normativo “ayuda al mercado”, señala que “no es una panacea” y descarta que vaya a tener un “impacto en los precios” de las compraventas y alquileres en la ciudad. Según recuerda, el número de conversiones ha sido muy bajo en los últimos años; el Concello calcula que desde 2019 han concedido unas 90 licencias. Fuentes del sector inmobiliario hablan de 2.000 locales que se podrían convertir con este nuevo decreto, pero repartidos por toda Galicia. Solo en el municipio de A Coruña hay más de 116.000 pisos, de acuerdo con el último censo estatal.

En opinión de Sanhueza, el decreto de la Xunta va a “ablandar” los requisitos, pero “si hay mil bajos, los se pueden convertir en vivienda serán 30, 25, el resto no: hay algunos que por zona no se van a alquilar, otros han perdido totalmente su valor comercial”. Desde el punto de vista puramente constructivo, “el gran obstáculo es la salida de gases”, y hay locales “completamente ciegos, a los que no se les pueden abrir ventanas”. Para estos, una posible solución es la conversión en almacenes y trasteros, considera.

Otro problema es que los vecinos autoricen el cambio de uso. El proyecto tiene que revisar “muy bien” cuestiones como “la comunidad de propietarios, los estatutos, la división horizontal”, desgrana, y señala que el resto de propietarios del edificio ponen “más problemas de los que se pueda imaginar la gente”. Algunos, explica, temen que los trabajos de adaptación del local “puedan influir en la estructura, o en la habitabilidad” del resto del edificio, aunque la licencia municipal de obras está concebida para evitar este tipo de situaciones. La conversión en vivienda también obliga a recalcular las cuotas de la comunidad, y, resume Sanhueza, “influye muchísimo la administración de fincas que lleva el edificio” y como esta “explique” la situación a los propietarios.

Desde la inmobiliaria Será por Casas (Juana de Vega, 10) indican que ya existen bajos que cumplen los requisitos para transformarse en habitables pero que luego se encuentran con que se les deniega la petición porque afectan a los máximos de ocupación con viviendas “a nivel del edificio, o de calle: la altura da, pero no dan los requisitos a nivel de comunidad o de zona”.

Pese a que no han tenido mucho movimiento en este tipo de propiedades, desde la inmobiliaria lo ven un “nicho de mercado interesante: hay muchos bajos vacíos y es una manera de ocuparlos”. En cuanto al perfil de los que buscan locales para reconvertirlos, es “normalmente de inversor: compran muy económico, rehabilitan y luego lo venden o alquilan”. Preferentemente lo segundo, señalan desde Será por Casas, que indican que hay “demanda” para arrendar bajos pero que “no son un perfil de búsqueda para comprar”. Sanhueza cree, sin embargo, que “tienen su mercado”, y que si el bajo está bien arreglado” se vende”.

Un estudio publicado este año de la Asociación de Emprendedores de Galicia (Ascega) estima que un tercio de los bajos comerciales del centro de la ciudad está vacío, y su presidente, Alfonso Salazar, defiende que “llevamos peleando mucho tiempo” por rebajar los requisitos para convertirlos en vivienda.

“Es el propietario el que tendría que decidir el uso: sigue subiendo el número de bajos vacíos, nadie los ocupa, y la gente tiene locales muertos de risa”, resume Salazar, que acusa al departamento de Urbanismo municipal de restringir solicitudes de modificación “en algunos casos, absolutamente por capricho”. Critica, por ejemplo, que una vivienda a ras de calle tenga que tener salida de gases por la cubierta, y “una freiduría de calamares la pueda tener en la fachada”. Salazar, también promotor inmobiliario, que asegura que los bajos “se venden, sobre todo a gente joven y gente con problemas de movilidad” e insiste en que hay barrios, Os Mallos o Monte Alto, “en los que hay mucha gente residiendo” en bajos.

“Son pisos de inferior calidad”

Pero para el presidente de la Federación Unión de Comercio Coruñesa (FUCC), José Luis Boado, la reforma es negativa. “No vemos bien que bajos comerciales construidos como tales se transforman en vivienda”, indica el comerciante, que cree que la Xunta “amplía muchísimo” el número de locales que se podrán convertir en pisos. Las nuevas viviendas, defiende, “quitan oferta de bajos comerciales al pequeño comercio”, lo que supone un “encarecimiento” de los costes para los propietarios de tiendas y de pequeños negocios. Además, defiende, serán “viviendas de inferior calidad”.

Para Boado, en los pisos que se hayan construido originalmente “para ser almacenes o tiendas la habitabilidad va a ser peor”, y señala que “no todos los bajos sirven para ser vivienda: los hay que no tienen luz de la parte exterior, eso no es sano”. Vivir a ras de suelo, defiende, tiene problemas como las “humedades”.

El presidente de la FUCC también indica que “debería impedirse que se convirtieran bajos en viviendas en algunas zonas que son comerciales, o de especial afluencia turística”. Lo contrario “sería retroceder en el tiempo un deterioro de la zona, a nivel económico. Terminaríamos con zonas con bastante comercio que acabarían siendo zonas dormitorio, en las que no habría hostelería, no habría comercio, y todos los bajos que quedasen como comerciales se verían encarecidos”, remacha Boado, que denuncia los altos precios de alquileres ya existentes.