Definición: s. m. Actividade que consiste en viaxar buscando unicamente retratos persoais en lugares de moda, sen importar outras dimensión da viaxe ou o impacto na contorna. Esta definición non figura (aínda) no dicionario da RAG.

Palabras e expresións relacionadas: Rede social: estrutura social composta por individuos ligados por algún tipo de interdependencia, ou ben servizo ou espazo en Internet que permite que persoas ou grupos creen relacións e intercambien contidos e informacións. Pegada ecolóxica: cálculo estimativo da superficie necesaria para producir os recursos consumidos polos seres humanos, así como absorber os residuos que xera, expresado en hectáreas por habitante. Turistificación: impacto da masificación turística sobre recursos e espazos naturais, así como sobre os tecidos comerciais e sociais de barrios e cidades. Estas definicións, agás a primeira, non aparecen no dicionario da RAG.

Cal é a súa importancia no ámbito do naturalismo?: a verba egoturismo xurdiu recentemente en contraposición ao concepto de ecoturismo. En efecto, e motivado pola popularidade de redes sociais como Instagram, viaxeiros e viaxeiras arreo do mundo reducen a súa experiencia nas viaxes á procura do “selfi” perfecto, sen ter en conta o valor natural da localización, nin a súa historia ou cultura. Noutras palabras, a viaxe satisfai só o “ego” momentáneo do egoturista. Por contra, a persoa que viaxa querendo facer ecoturismo enriquécese coa experiencia na natureza do lugar visitado, aproximándose á súa riqueza biolóxica e, frecuentemente, tamén ao trasfondo cultural e histórico do sitio. A priori, a pegada ecolóxica tanto do egoturismo como do ecoturismo sería similar, considerando que a principal fonte de impacto ecolóxico é o transporte, coas emisións asociadas de gases contaminantes. Con todo, existen máis beneficios directos e indirectos para o patrimonio natural do ecoturismo fronte ao egoturismo, en especial no relativo a canto diñeiro se reinvirte en conservación.

Por que está en voga esta palabra?: o debate público acerca do egoturismo é, sorprendentemente, anterior á propia aparición da palabra. Por exemplo, o informático estadounidente de orixe estoniana Kalev Leetaru (n. 1982) escribiu en 2019 na revista Forbes como a moda dos “selfis” degradou espazos naturais sensibles, con lixo, pisoteo de vexetación e afección a formacións xeolóxicas. A globalización dixital pode facer célebre unha persoa cunha única foto, onde a historia do seu “fondo natural” é o de menos. En ocasións, o límite entre ecoturismo e egoturismo é difuso: nun recente estudo sobre 150 dos 238 santuarios naturais designados patrimonio da humanidade pola UNESCO, concluíuse que o 91% sufriron perdas netas de bosques, e que, salvo contadas excepcións, non poden chamarse zonas verdadeiramente naturais, debido a un cúmulo de impactos: asentamentos humanos, novas estradas, cultivos intensivos e, tamén, a presión dos propios turistas.