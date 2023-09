A finales de este mes, la playa de Bens será oficialmente un arenal para perros. Algunos dueños de mascotas ya solían desplazarse hasta este punto para que los canes se rebozasen en la arena y se diesen un chapuzón. Sin embargo, la playa tiene muchos deberes pendientes. “No hay mantenimiento. Muchas veces los perros no se pueden bañar por las algas y hay muchísima basura, con plásticos y cristales”, comenta Isabel Gestal junto a su perro Chico.

Hace mucho tiempo que los dueños de mascotas solicitaban una playa para sus animales. “También les gusta bañarse en verano, como a nosotros, que es cuando hace calor”, explica, mientras Antonio Mejuto, junto a Luna, Cholo y Mora, apunta que “debería haber horarios para que los perros pudiese ir a cualquier playa”. “Es posible. Se hace en otras ciudades”, añade. De hecho, esta era una de las propuestas que se registró en las alegaciones a la nueva ordenanza de protección y tenencia de animales, pero el Concello lo ha rechazado. Esta medida de habilitar más arenales y la de regular “la convivencia o el acceso a parques infantiles” son consideradas por Medio Ambiente como “sugerencias para una nueva ordenanza que se pueda tramitar en el futuro”.

A Gestal y Mejuto les preocupa que Bens “está muy sucia”. “Parece que nos la dejan porque está abandonada”, reflexiona la dueña de Chico, mientras que Gestal señala que “con el olor que hay en Bens, eso no anima a los bañistas y por eso la dejan para perros”.

Agradecen, no obstante, que se habilite un arenal para los canes, pero está lejos de ser la mejor respuesta a sus demandas. “En Galicia hay muchísimas playas y era necesario que hubiese una para perros, pero aquí hace falta muchísima limpieza y mantenimiento”, dice una de las usuarias. Acompañado de Luna, Cholo y Mora, a los que adoptó, Antonio Mejuto, que este fin de semana se desplazó a Bens por las noticias de la nueva ordenanza, lamenta que haya que “coger el coche y alejarse un poco” para que los animales disfruten cerca del océano. Gestal insiste en que se podían establecer horarios en otros arenales: “Por ejemplo, a última hora ya no hace calor y ya no hay tantos bañistas”.

En tan solo un paseo por la orilla de la playa de Bens se pueden ver un sinfín de algas acumuladas, redes, botellas y algún plástico que tiene su sitio en una casa y no en el mar. Además, la entrada a Bens tampoco es la más adecuada para tener a perros sueltos. “Si va a ser una playa para perros, tendría que vallarla para evitar que se bañan a la carretera”, expone Isabel Gestal, que denuncia que “tampoco hay contenedor de orgánico”.

Quienes sí acuden a Bens a intentar mantenerla en orden son los grupos ecologistas que esporádicamente organizan jornadas de limpieza en las playas de la ciudad, para ayudar al medio ambiente y, además, concienciar sobre estas prácticas. “Si no fuese por ellos, esto estaría lleno de basura. Son los únicos que vienen hasta aquí a limpiar”, añade la dueña de Chico.

Mejuto insiste en que es importante dar con la solución para que vecinos y perros “convivan sin problemas” porque a los canes también les viene bien “correr sin correa”, siempre que no molesten a nadie.

De momento quedan unas semanas para que el Concello coruñés haga sus deberes y prepare la puesta a punto de Bens, que desde finales de septiembre será, durante todo el año, un arenal canino. La ordenanza trae consigo otras cuestiones, como la obligatoriedad de aplicar agua sobre los orines de los perros y el incremento de las multas.