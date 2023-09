“Los humoristas estamos atados de pies y manos, puedes llegar a juicio por un chiste”

El cómico vasco Mikel Bermejo salta por primera vez a los escenarios en Galicia y lo hace este viernes en el Auditorio de la Sede Afundación (20.00) con su espectáculo Tiquismiquis.

¿Por qué Tiquismiquis?

Porque me representa. Es una consecuencia de las veces que mi gente me ha llamado rarito o tiquismiquis. Le busco una vuelta a todo, me fijo en detalles que pasan pero que nadie se fija.

¿Por ejemplo?

Cosas cotidianas, como una tarjeta de crédito, la matrícula de un coche o un bingo en el descanso de una verbena. Y también trato cosas más personales, como un robo en mi casa el año pasado. Se llevaron algunas cosas y dejaron otras, no sé con qué criterio. Sacaron cosas de los cajones y de repente salieron a la luz mis notas de cuarto.

¿Y eran buenas notas?

¡Qué va! Pero ahí está la anécdota. Estaban en el suelo tiradas y yo repetí cuarto de la ESO. Es muy curioso que sacasen esas y no las de primero de bachiller, que estaban al lado y eran buenas notas

Así que fuiste un alumno repetidor y ahora estás triunfando... Un claro ejemplo de que se puede salir adelante y triunfar a pesar de los estudios.

Sí, sí. No tengo Bachillerato y soy cómico, guionista, colaborador y yo mismo edito los vídeos que grabo. Lo he conseguido todo siendo autodidacta y este es ya mi séptimo año como autónomo, así que sí que se puede tirar sin estudios.

Confiesas que eres tiquismiquis, ¿pero el público también lo es?

Sí, hay más tiquismiquis de lo que parece, aunque no todos lo reconozcan. Todos somos un poco tiquismiquis.

¿Y tú te tienes que poner tiquismiquis a la hora de controlar el humor, hasta dónde puedes llegar?

Tengo algún chiste más pasado de rosca, pero poca cosa. Alguna vez he tenido alguna crítica en redes sociales, pero he estado remontando eso y lo malo ya no me afecta. Pero sí que es cierto que los humoristas, en general, estamos atados de pies y manos, puedes llegar a juicio por un chiste, o por la letra de una canción.

¿Hay ADN vasco en el espectáculo?

Sí, hay un poquito de exageración y es algo más bruto. La gente va a pensar ¡pero qué vasco eres, hijo! Pero desde el buen sentido.

Esta será la primera vez que te enfrentes al público gallego. ¿Está el ADN gallego preparado para el humor vasco?

Creo que la gente del norte entre nosotros tenemos unas vibras diferentes a las de otras comunidades autónomas sólo por el hecho de tener una vida y una cultura bastante similares. A la gente de Galicia cuando vea mi humor le va a gustar y lo vamos a pasar bien.

Mucha gente te conoce por las redes sociales. ¿Qué papel juegan en tu carrera?

Ha tardado, pero me han hecho llegar a donde estoy. No es que sea famoso, ni mucho menos, pero en el mundo de la comedia sí que empieza a sonar mi cara. El mío ha sido un trabajo que ha escalado muy poquito a poco y al final mis vídeos han llegado a millones de visitas

¿En dónde reside el éxito?

En el trabajo y constancia. Grabar el día de la actuación, hacerlo bien para poder luego enseñarlo en redes, trabajar durante semanas en la edición... Y también alimento mucho las historias de Instagram, que creo que se lleva poco en el mundo de la comedia.

¿A qué te refieres?

Lo único que subimos los cómicos muchas veces es promoción. Yo intento alimentarlo también para dar juego, ser más natural y que la gente vea cómo es el chico que se va a subir al escenario. Siempre intento mostrar algo más.

Además, en tus vídeos se ve muy buena calidad, ¿eso requiere de una buena inversión?

Sí, intento que mis vídeos tengan una calidad más alta. Hay compañeros que suben vídeos con material muy bueno pero no siempre con calidad gráfica. He tenido muy claro desde el principio que quería tener calidad. Hay una inversión técnica que merece la pena porque después te vuelve de alguna manera. Hay programas o marcas que te contratan para colaborar porque saben que cuidas los detalles.