El portavoz municipal del PP en A Coruña, Miguel Lorenzo, anunció este miércoles que entregará al Gobierno municipal un documento con una batería de propuestas para incluir en el nuevo presupuesto de 2024. El popular aseguró que la “falta de diálogo” en el anterior mandado ha supuesto “que no haya presupuesto este año, que no se ejecute el prorrogado, que no haya inversiones y que no se pague en plazo a los proveedores”. “Yo estoy abierto al diálogo”, sentenció.

“Me gustaría que este diálogo que dice que va a abrir tras cuatro años sin hablar con el PP, se extienda también a otros temas de la ciudad muy importantes que en estos momentos están bloqueados o sin avances”, manifestó. Entre ellos, Lorenzo citó “el desarrollo de los terrenos portuarios, el nuevo contrato de transporte público, la inseguridad ciudadana o el futuro de la planta de Nostián”. Respecto a la planta de residuos, criticó que “a día de hoy” el PP desconozca si el Gobierno local ha solicitado la excepcionalidad del quinto contenedor. “La alcaldesa ha dicho que su implantación se trata de una imposición legal, entendemos entonces que esa excepcionalidad no va a ser concedida”, afirmó. En otro orden de cosas, el portavoz popular instó a la alcaldesa, Inés Rey, a aportar “soluciones” a la camada de jabalíes que recorre el centro urbano desde hace días, tras responsabilizarla de la situación con los animales.