Los buses a los campus de A Coruña arrancan el curso con colas

El inicio del curso en la Universidade da Coruña (UDC) se siente tanto en las aulas y en los pasillos de las facultades como en las calles alrededor de los campus. En Elviña, los estudiantes se aglomeran en las horas punta en la parada de Intercampus a la espera de que llegue el transporte público. Ya sea el que conecta con el bus urbano, o el de la residencia Rialta. El goteo de personas a la espera de subir a los vehículos llega a reunir a decenas de alumnos que, incluso, tienen que esperar a que llegue el siguiente bus por falta de espacio.

Algunos estudiantes manifiestan en la parada su descontento sobre esta situación. La achacan a los primeros días del curso académico, en el que el flujo de personas que hacen uso del bus es mayor. “Es cierto que se nota que hay más gente cuando subes al bus, que cuando se marchan se ven más llenos y cuando llegan, se baja más gente”, comenta uno de los usuarios que hace cola de manera habitual en la parada junto a la facultad de Informática. Inciden en la cantidad de usuarios que llegan al campus por la mañana y en los apretujones que se producen dentro del transporte. El número de usuarios a bordo genera problemas para otros pasajeros que hacen uso de esta línea y que la cogen en paradas fuera del campus para moverse hacia el centro debido a que van tan llenos que no pueden recoger a más personas en localizaciones como Matogrande o Pajaritas.

Para algunos de los alumnos que comienzan este año su etapa universitaria también es sorprendente la cantidad de gente que entra en el mismo vehículo. “Todavía no me he movido mucho por A Coruña, pero sí que el bus de la UDC suele ir bastante lleno porque hay gente saliendo de clase todo el rato”, comenta Antía Martínez, estudiante pontevedresa del primer curso de la carrera de Nanociencia. Aun así, reconoce que le parecen buenas las frecuencias y confía en que la situación se suavice conforme avancen las semanas y el curso, a medida que baje la asistencia.

Las aglomeraciones en el transporte público son relativas para otros estudiantes. Yusuf y Sabina, dos universitarios de Turquía que acaban de llegar con el programa Erasmus para estudiar en la Facultad de Económicas, destacan que van “mucho más cómodos” aquí que en su ciudad de origen. “Es como el cielo para mí”, comenta Yusuf. Añade que en Turquía apenas puede moverse por el elevado número de personas a bordo.

Tranvías Coruña asegura que no han recibido ninguna queja por un servicio que “mantiene la misma oferta” que otros años con 16 los vehículos operativos durante las horas punta. Afirman que las colas que registran “son lo normal” y que, la gente que no entra en un autobús no encuentra problemas de tiempo a la espera al siguiente, con frecuencias de dos o tres minutos. Apuntan que el primer día de clases es mayor la afluencia de alumnado y que los horarios fluctúan más, motivo que provoca que las horas críticas sean más imprevisibles a pesar de que, desde la compañía, realizan una “observación exhaustiva de la demanda” para establecer esos momentos de máxima actividad. Por su parte, la Universidade da Coruña informa de que hablará con Tranvías para reforzar el servicio a primera hora de la mañana, a mediodía y al de la jornada, al menos, hasta que se estabilicen los horarios de los estudiantes.

No solo se aprecian colas de espera para subir al autobús. Las obras en la glorieta de Intercampus han obligado a modificar la ruta. Ahora, el trayecto de salida del campus no lo hacen por delante de la facultad de Informática y de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, sino que pasan por detrás. La parada se instaló de manera provisional enfrente de la Oficina de Registro de la UDC. Esta vía, más estrecha, dificulta el tráfico mientras los autobuses recogen a los viajeros.