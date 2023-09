Toda racha de imbatibilidad de un portero tiene un final. Lo extraño es que quien le ponga fin sea un compañero de equipo, a menos, claro está, que se trate de un gol en propia puerta. El guardameta Germán Parreño, que estrenó el blanquiazul esta temporada, no ha encajado un tanto todavía desde su comienzo. Aunque tan solo han transcurrido tres jornadas, los aficionados ya han empezado a notificar que todavía no saben cómo para Parreño. El mismo Lucas Pérez quiso bromear con su compañero: “¿Eres el portero imbatido, no? Toma, pues ahora ya estás batido”, le espetó tras meterle gol en un entrenamiento.