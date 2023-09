El rural coruñés: “Los jabalíes urbanitas pasaron antes por aquí”

Hace ya más de una semana que una familia de jabalíes irrumpió por sorpresa en el centro de A Coruña. Poco acostumbrados a que esto ocurra en pleno caso urbano, los coruñeses se sorprendieron con la aparición de estos animales, aunque con el paso de los días se van haciendo a estos nuevos turistas. Pero en las zonas rurales de la periferia de la ciudad están ya curados de espantos. Residentes de zonas como Elviña-Castro o A Silva aseguran que ya llevan tiempo sufriendo las consecuencias del paso de los jabalíes, que “arrasan por donde pasan”. En Feáns, por su parte los animales apenas pisan sus tierras porque los vecinos han instalado dispositivos para evitarlos. Pero todos los habitantes del rural coinciden en que el apoyo por parte de la Administración pública para atajar el problema con los jabalíes “ha brillado por su ausencia”.

“Parece que los jabalíes ahora son urbanitas pero por aquí ya andan de paseo desde hace ya tiempo, pasaron antes por aquí”, comenta Beatriz Martínez, vecina de Castro de Elviña, donde asegura que en el último año el número de visitas de los mamíferos ha ido en aumento “porque el terreno se ve más levantado que nunca”, si bien dejan rastro “solamente en las zonas más apartadas”.

Esta vecina, que forma parte de la Asociación de vecinos Os Rexumeiros, denuncia que la Administración solo le ha dado importancia a la “invasión” de jabalíes porque han llegado a la ciudad. “Parece que tienen que pasearse por el centro para que tomen medidas. Hasta que el jabalí no pisa el Concello no hacen nada, estamos olvidados”, critica, para exigir al Ejecutivo local que desbroce los terrenos de la zona con más frecuencia para evitar la irrupción de los animales. “Cuando vienen a desbrozar, vienen con prisas”, asegura. Sobre la medida adoptado por la Xunta para plantar cara a la problemática de los jabalíes, que pasa por instalar jaulas y acciones excepcionales de caza, Martínez considera que puede ser una buena medida “siempre y cuando se controle”. “Deberían ser controlados en su hábitat para impedir que lleguen aquí”, explica, para resaltar que matarlos “debería ser “la última opción”. “No hay que llegar a esos extremos”, dice.

Donde parecen vivir en una “república independiente” y no temerle a los jabalíes es en la zona de Feáns. Allí, los vecinos están preparados para plantarles cara. “Aquí no vienen porque nos tienen miedo, estamos preparados para ellos”, dice Ramón Cernadas, presidente de la Asociación de vecinos de Feáns. Son los propios agricultores los que han tomado medidas para frenar la invasión de jabalíes, instalando una red de protección eléctrica que valla sus terrenos. “Vienen, se llevan un chispazo y no vuelven”, explica. Y es “probablemente” esa la razón por la que los animales “no abundan mucho” en esta zona.

Cernadas resalta que fue una medida de la vecindad. “Aquí la gente no pide ayuda a la Administración porque no se la van a dar, así que se las arregla sola”, explica, para bromear —o no— con las medidas aprobadas por la Xunta, que permiten la caza: “Ahora habrá más jabalíes en los restaurantes”.

Donde sí que están acostumbrados a recibir la visita de los jabalíes es en A Silva. Beatriz Gómez, vecina de la zona, asegura que desde hace “muchos meses” una familia numerosa de estos animales se pasean por la zona, “arrasando con todo y levantando las cosechas”. Ella misma denunció la situación al Concello a través del escaño ciudadano, y a pasar de haber recibido la visita de distintos políticos todo ha quedado en papel mojado. Poco han hecho sobre unos terrenos que están “prácticamente impracticables”. “Tienen el monte descuidado, no están cortando la maleza y son sus propiedades”, denuncia, para resaltar que a pesar de haber conseguido la rehabilitación de caminos estos “no tienen mantenimiento”, lo que implica que vuelva a crecer la maleza y, con ello, aumenten las visitas de los jabalíes.

Pero Gómez no pone el foco solo sobre la Administración, también apunta a la irresponsabilidad de algunos vecinos. “Mi finca es la única que se cortó este verano, pero están todas las fincas sin cortar y los propietarios privados no aparecen”, explica, para concluir que el terreno no se cuida “ni por parte del Concello ni de particulares”.

Precisamente en la zona de A Silva una de sus vecinas recibió este verano la visita de una familia de jabalíes que acabaron hasta dándose un chapuzón en su piscina. “Hace tiempo que no se ven, pero hace dos meses venían por aquí unos nueve jabalíes que parecían turistas disfrutando del buen tiempo”, bromea Aníbal, vecino de la zona.

Un jabalí atropellado

Un jabalí resultó atropellado este viernes en la avenida de Alfonso Molina, según fuentes municipales. Alrededor de las 10.30 horas la Policía Local recibió el aviso de que había un animal, aparentemente un jabalí, que estaba muerto o por lo menos malherido en las inmediaciones de la calzada.

Los policías municipales encontraron al animal en un espacio lateral junto a Alfonso Molina, a la altura del desvío hacia San Cristóbal —sentido salida—-, pero el 092 aclara que al recibir este aviso no había constancia de ningún accidente ni atropello en esta zona aunque supuestamente el jabalí habría sufrido un atropello.