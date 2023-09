“Traje un boli de pingüinos que le regalé hace tiempo a mi novio, y él me lo prestó para que me diese suerte”, explica una opositora, Olalla Méndez, a pocos minutos de entrar al examen del subgrupo A2 en un aula de la Facultad de Informática. Como ella, miles de aspirantes se pelean este fin de semana con los nervios, su memoria y el material de escritura para obtener una plaza de funcionaria del Estado. Lo hacen con amuletos de este estilo. También con pulseras de la suerte. O con nada en absoluto, escapando de supersticiones y centrándose solo en tener todo el material de examen en regla. Hasta con cinco plumas se presentan algunos candidatos por lo que pueda pasar.

Con o sin amuletos, los pasillos de varias facultades del Campus de Elviña de la Universidade da Coruña (UDC) se convirtieron desde primera hora de la mañana de este sábado en una multitud de procesiones interiores de los aspirantes. Los nervios se mezclan con la concentración para afrontar un desafío para el que algunos se han preparado durante mucho tiempo. “Llevamos dos años estudiando para este examen porque no hubo otra convocatoria todavía”, confirma Olalla Méndez. Ha sido un proceso largo en el que la motivación es un factor indispensable. “Suena feo, pero lo que me motivó para seguir opositando fue no encontrar trabajo”, comenta otra opositora, Marta San Claudio.

No todos han esperado tanto tiempo. Es el caso de Pablo Agudo y Alba Sánchez. Él lleva estudiando poco más de un año y, ella, desde el pasado mes de noviembre. Han preparado juntos la oposición, en la misma academia, y aún esperan a algunos compañeros más que se han apuntado a la convocatoria del sábado. “Lo afrontas todo mucho mejor en equipo, con más gente, porque nos ayudamos a motivarnos. Hacerlo solo tiene que ser terrorífico”, opina Pablo Agudo. Los dos encaran este examen con un poco menos presión, aunque con el doble de carga este fin de semana. “Nosotros estamos preparando Administrativo. Hoy venimos a probar en Gestión y mañana (domingo) ya es más en serio”, expone Alba Sánchez.

Una de las preocupaciones que les sobrevuelan sobre esta convocatoria es el margen de tiempo entre las pruebas. “Hoy la gente que va a Gestión tiene uno a las 10.00 horas y otro a las 14.00 horas, cuando de normal hay tres meses de diferencia”, asegura Alba Sánchez. Aun así, el premio, con suerte, vale la pena para los aspirantes. El propio Agudo indica que busca una plaza pública para abandonar la inestabilidad y la presión que ha experimentado en su trayectoria laboral en el ámbito profesional. Alba Sánchez también sintió hastío hacia esa rama. “Había compañeros de más edad con obligaciones que no podían cambiar de trabajo fácilmente y estaban realmente amargados”, relata la opositora.

También hay quien se presentan con poca experiencia laboral, recién graduados en la universidad. Es el caso de Adrián Nieto. Él se graduó en Derecho y se ha lanzado a este concurso para conseguir una plaza de gestión administrativa. “Empecé a opositar en septiembre del año pasado para la Xunta, justo después de acabar la carrera. Y cuando salieron las oposiciones de Estado, en febrero, me puse a prepararlas”, señala. Con siete meses de antelación, reconoce que es “un poco pronto”, pero afronta esta oportunidad para tantear cómo es el examen.

Él deambula en solitario por el pasillo del último piso de Informática, únicamente con el móvil y los bolígrafos en la mano, a la espera de entrar a la sala de examen. Dice que, aunque tiene nervios, no se ha puesto tanta presión a sí mismo al tratarse de su primera experiencia de este tipo. Aun así, reconoce, desearía conseguir una plaza para independizarse. “Después de cuatro años de carrera y preparar la oposición, ya tengo muchas ganas de empezar a trabajar”, asevera Nieto.

A medida que se acerca la hora de inicio, y el personal de organización recomienda que se alineen para entrar en las aulas, el bullicio exterior aminora. Algunos ya entraron con mucha antelación. El edificio abrió una hora antes de que iniciasen los primeros tests. En los pasillos aprovechan los últimos instantes para terminar el café, comprar una botella de agua en la máquina expendedora o repasar, apresurados, en las mesas del recibidor de la facultad.

Mientras, las familias esperan. Ellos son el punto de partida y de llegada para los opositores, antes y después de los exámenes. Les desean suerte de palabra, con abrazos o con besos en la puerta del edificio, por las escaleras o en el mismo acceso a las aulas. Son los primeros en valorar el esfuerzo de los que se examinan, aun sin conocer la nota. “Concentran el esfuerzo de todo un año en una hora y media”, expone un padre a la puerta del centro, Miguel Ruiz. Su hija lleva preparando desde enero esta oposición mientras compagina el estudio con un trabajo por la mañana. ”Ella está muy cansada. Lo ha vivido con muchos nervios, sobre todo la última semana”, aclara. Insiste en que es importante “apoyarla y tranquilizarla, pero nunca presionarla ni estresarla”. “Si aprueba, fiesta; y si no, no pasa nada”, sentencia Ruiz.