En la provincia de A Coruña hay empadronadas 3.056 personas de nacionalidad marroquí. Una comunidad que mezcla edades, procedencias, perspectivas y trayectorias. Todas ellas confluyen en A Coruña, donde algunos han nacido y donde otros han llegado en busca de oportunidades. La mayoría, no obstante, se mantiene próxima a sus raíces en la distancia. Marruecos, estos días, está más presente que nunca en su pensamiento. Un terremoto de consecuencias devastadoras les paró el corazón el pasado viernes, cuando empezaron a ser conscientes de la magnitud de la catástrofe, que tiene su epicentro en Marrakech y que ya suma más de 3.000 muertos, otros tantos desaparecidos y miles de personas que lo han perdido todo.

Desde A Coruña, la comunidad marroquí comparte el sufrimiento de sus paisanos. Llevan siete días pegados al teléfono siguiendo las novedades de sus amigos y parientes, a la espera de saber en qué pueden ayudar: algunos han comenzado colectas en sus negocios, otros envían donaciones, la mayoría encuentra consuelo y refugio en la oración, pero también en sus vecinos, que, manifiestan, empatizan con su dolor.

En Arteixo, localidad en la que la comunidad se asienta desde hace años, ya han empezado a organizarse, a la espera de concretar acciones con las que brindar ayuda humanitaria a sus compatriotas. El Concello de Arteixo se puso a disposición de los vecinos que lo estén pasando peor, especialmente para aquellos oriundos de regiones afectadas. A todos les ha afectado, si bien a todos de manera diferente: el sobresalto fue mayor para quienes, como el joven Bilal Belkalcha, tenían familiares en el terreno en el momento del sismo. Abdelaziz Fatihi pudo respirar tranquilo cuando comprobó que a sus conocidos, residentes cerca del lugar del terremoto, solo sufrieron daños materiales. Rachida Ladouy reza por su pueblo desde su comercio, Zoco Alimentación, y Yossra Laaraich Rifai busca la manera de contribuir: “Dan ganas de coger un avión e ir a ayudar, en lo que sea”.

Rachida Ladouy | Comerciante

“Mis clientes me dicen: Si nos duele a nosotros, imagínate a ti, que es tu país”

“Soy casi más coruñesa que nadoresa...”, bromea Rachida Ladouy. En realidad, es ambas. Natural de Nador, lleva media vida en A Coruña, donde hace tiempo que echó raíces para quedarse. Desde que regenta el comercio de alimentación Zoco en la calle de la Merced, se ha intensificado para ella la sensación de vivir entre dos mundos. “Tenemos productos de todos los países. Latinos, árabes, españoles, gallegos... un poco de todo”, explica. Dedicarse a la alimentación era uno de sus sueños por cumplir. Pudo hacerlo con la ayuda de Ecos do Sur y de la Cámara de Comercio, en un local vacío de su barrio que ahora tiene una segunda vida gracias a Rachida, que una vez fue una pescadería y donde ahora se mezclan los productos gallegos con los aromas marroquíes. “Estoy muy contenta, porque cada vez va conociendo la tienda más gente y tengo mercancía más variada. Conozco a mucha gente de mis trabajos anteriores, así que cuando abrí, muchos me vienen a visitar”, cuenta ella.

Estos días, su felicidad se ha visto ensombrecida por las devastadoras consecuencias del terremoto que ha ocasionado una auténtica catástrofe humanitaria en su país. Un trance que tiene a Rachida con el corazón en un puño y que sigue con atención desde la distancia. “Estoy muy dolida. Cada vez que veo las noticias o mis hermanos me mandan vídeos lloro. No podemos hacer nada más que pedirle a Dios que ayude a esa gente”, cuenta. Todavía le tiembla la voz al rememorar los primeros instantes tras la tragedia, a la espera de un mensaje de su familia que indicase buenas noticias. “Estaba muy preocupada por mis primos. El marido de una de ellas es policía en Marrakech. Me asusté mucho porque no me cogían el teléfono, pero afortunadamente no pasó nada, estaban de viaje”, cuenta. También entre sus clientes del Zoco Alimentación se encontró, tras los sucesos, con una sensibilidad que, confiesa, la ha emocionado. “Mis clientes me han venido a preguntar cómo estoy, a decirme que lo sienten. Me dicen: ‘si nos duele a nosotros, imagínate a ti, que es tu país’, y me preguntan cómo pueden colaborar. Estoy dolida, pero muy agradecida y emocionada con la respuesta”, reconoce.

Abdelaziz Fatihi | Camarero y atleta

“Mi familia vive a 60 kilómetros de Marrakech, afortunadamente están bien

Abdelaziz Fatihi alterna el uniforme de camarero con el de atleta. En sus dos ocupaciones se desenvuelve como pez en el auga, pero en el mediofondo coruñés es uno de los reyes. Pocas son las carreras populares que no haya ganado: en el circuito Coruña Corre, los primeros puestos llevan su nombre en Oza, Ventorrillo, San Pedro de Visma, Os Rosales, Novo Mesoiro y Matogrande. Bicampeón también en la San Silvestre, confiesa que, antes que con la velocidad, probó con el fútbol. “Ya llevo 16 años compitiendo. Empecé en Valencia, y cuando llegué a A Coruña empecé a jugar al fútbol sala. Luego me fui al atletismo, y desde entonces, aquí sigo”, cuenta Abdelaziz. Sea como sea, todo queda en la jamonería La Leonesa, cuyo jefe, el veterano atleta Bernardo García, es también su entrenador en la pista.

En Galicia lleva desde 2007, tras un periplo en el que recorrió Andalucía, Valencia, País Vasco e incluso Italia, Holanda y Francia. Todo ello antes de encontrar un hogar en A Coruña hace 16 años, donde hoy es un vecino más. Antes de encontrar su sitio en La Leonesa, Abdelaziz, tal y como contó hace años a este diario, se desempeñó en diversos ámbitos: “Estuve en publicidad, fui carpintero, soldador, descargué barcos en el puerto de Sada...”, relataba entonces. Hoy, desde la distancia, la tragedia en Marruecos se le hace próxima. “Nací a 60 kilómetros de Marrakech, mi familia está allí. La mayoría está bien, afortunadamente, pero a vecinos, y a algún familiar, se les cayeron las casas. Los primeros días pasé mucho miedo por las réplicas, estuve muy preocupado porque la gente no sabía si se podía repetir. Llamo todos los días a mi familia, la gente sigue con miedo a que se repita”, cuenta.

Bilal Belkalcha | Jardinero y futbolista

“Con la catástrofe, he visto como el que no tiene nada da lo que sea para ayudar”

“Soy un joven arteixán de 27 años que lleva aquí 25 años”. Con estas palabras se presenta Bilal Belkalcha. Con ellas explica su identidad dual: no por nacer en Marruecos se siente menos ligado a Arteixo, y viceversa. Su padre fue el primero en llegar a la comarca coruñesa en busca de oportunidades laborales. Más tarde se unió el resto de la familia, un camino similar al que suelen emprender muchos compatriotas, hijos de un país marcado por su relación con la diáspora.

“Empecé en la escuela aquí y a raíz de los años he empezado a tener bastantes amistades españolas, tanto por el colegio como en el fútbol, ya que también empecé de muy jovencito. Vivo con mis padres, tengo también a mis dos tíos aquí. Luego, toda la familia restante la tengo allá”, resume.

Bilal trabaja como jardinero en A Coruña y se desempeña como futbolista en la Unión Deportiva Paiosaco. No suele tener mucho tiempo libre entre obligaciones laborales y deportivas, pero no por ello deja de sentirse en contacto con sus raíces, donde vuelve siempre que tiene ocasión. “Cada verano mis padres suelen ir a visitar a la familia. Yo lo tengo más complicado por el tema del fútbol y trabajo, pero normalmente suelo ir aunque sea una semana para ver a la familia”, cuenta.

También a él le han removido las noticias que llegan desde Marruecos. Una catástrofe de tal magnitud a la que, al principio, le costó dar crédito. Lo primero que hizo, naturalmente, fue llamar a sus padres, a quienes el terremoto sorprendió de vacaciones en el país. Comprobó con alivio que estaban a salvo. “Cuando me enteré de la noticia del terremoto no me lo daba creído, la verdad, ver semejante catástrofe y más que suceda en tu país. Me puse muy nervioso, por qué no sabía bien donde había sido. Lo primero que hice fue llamar a mis padres. Me dijeron que gracias a dios toda la familia y la gente que conocemos estaban bien, ya que el núcleo del terremoto fue a unas dos o tres horas, aunque mi madre relata que por donde vivimos nosotros tembló un poco la casa, pero no fue tan grave como en otros sitios. Me da mucha pena ver a gente perdiendo a gente querida, padres perdiendo a hijos o hijos perdiendo a padres”, reflexiona.

Las noticias le llenan de preocupación, pero, reconoce, también de orgullo al comprobar la solidaridad de sus paisanos en momentos de emergencia extrema. “Somos un país que nos ayudamos bastante unos a los otros. He visto como el que no tiene nada es capaz de dar lo que sea para ayudar. La imagen que más me impresionó y emocionó fue un vídeo en el que una mujer con un hijo, a pesar de no tener nada, quería donar su anillo de boda para ayudar a la gente”, relata.

Yossra Laaraich Rifai | Estudiante de Arquitectura

“Estoy orgullosa cómo el pueblo marroquí se ha unido a raíz de lo ocurrido”

Cuando Yossra Laaraich Rifai abrió su Instagram el pasado viernes no podía creer lo que veían sus ojos. “Empecé a ver las historias de la gente y me asusté muchísimo”, confiesa. Lo primero que hicieron, como muchos marroquíes en la diáspora, fue llamar a las familias para asegurarse de que todo estaba bien.

Para ella, por suerte, también fue así, aunque asistió, desde el otro lado del teléfono, a los instantes de angustia que vivieron sus familiares en los primeros momentos de caos y confusión vividos tras el temblor, que también se hizo notar en la zona de Casablanca, donde la joven tiene su ascendencia. “Estaban todos corriendo y llorando, sobre todo los pequeños. La casa tembló, tuvieron que bajar y hasta las cinco de la mañana no pudieron regresar por miedo a que volviese a temblar. Casablanca no fue una de las zonas más afectadas, pero aún así...”, cuenta. Ella nació en Santiago de Compostela. En Galicia tiene a prácticamente toda su familia más cercana, todos ellos, con sólidas raíces en la comunidad, empezando por su padre, que lleva ya 40 años ejerciendo de gallego. Ella, con 23, termina su último año de Arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña. Yossra ya nació gallega, pero siente su identidad repartida entre sus dos tierras, y aunque vive en A Coruña, visita Casablanca con frecuencia. “Mis planes son quedarme aquí, pero si a la hora de trabajar veo que es complicado, siempre está la posibilidad de Francia o Marruecos, pero habría que adaptarse”, cuenta. La catástrofe humanitaria vivida estos días en su país la mantuvo en vilo, pero, como a muchos de sus paisanos, también la llenó de emociones. “Moralmente afecta mucho, pero estoy orgullosa de cómo se ha unido el pueblo marroquí para comprar comida y todo lo necesario y llevarlo a Marrakech. Es un orgullo”, señala.