“Hace años el acoso escolar se percibía como un juego, algo iniciático, hoy es intolerable”

La Policía Nacional intensificará la lucha contra el acoso escolar durante el nuevo curso a través del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos. El inspector Alberto Arias, delegado de participación ciudadana de la Policía Nacional, explica los pormenores del programa.

Llevan años sensibilizando en los centros educativos sobre el acoso escolar. ¿En qué medida sigue siendo una cuestión prioritaria a abordar en las aulas?

El acoso escolar, la violencia entre iguales continuada sigue siendo una de las preocupaciones más importantes d de la comunidad educativa. Si atendemos a las encuestas que hay, una parte importante de escolares manifiestan haber sufrido a lo largo de su vida algún tipo de violencia continuada. La preocupación existe, cuando conocemos los datos relativos a bienestar emocional, tasas de depresión, ideación suicida de adolescentes, la preocupación se vuelve razonable.

El objetivo del programa es enseñarles a los propios estudiantes a detectar posibles signos de que están siendo víctimas de acoso. ¿Cuáles son esas líneas rojas que indican que hay bullying?

Se considera que hay acoso cuando hay violencia de cualquier tipo, física, verbal o psicológica, continuada en el tiempo, intencionada, y basada en un desequilibrio de fuerzas entre las partes. Los agresores tienen una sensación de dominio, se aprovechan de una situación de vulnerabilidad de la víctima, y pretenden que ese desequilibrio perdure en el tiempo. Es una escena de dominio y sumisión. Hay otra cuestión, que es la validación social; hay un montón de personas cerca, estudiantes, que o bien son espectadores pasivos, o bien de alguna forma están reforzando al autor de estos hechos.

Con las redes sociales se abre un nuevo escenario: no hay escapatoria ni en casa.

El ciberacoso incrementa la intensidad del acoso. Si hace años había cierta banalización incluso de lo que pasaba en las aulas, hoy en día nos encontramos con que, además de haber violencia en las aulas, estas se traslada y traspasa las barreras del aula y, a través de las redes sociales, se repiten ese tipo de conductas y se incrementa el sufrimiento de la víctima, porque las redes sociales no cierran por la noche. De otra forma, podría irse a su casa, un sitio seguro, apoyado por su familia, pero actualmente se encuentra con que empieza a recibir mensajes por redes, se vulnera su intimidad, se difunden rumores sobre su vida, y otro tipo de cosas.

¿En qué se basan las acciones que ponen en práctica?

El Plan Director por la convivencia y la mejora de la seguridad en los centros educativos y sus entornos lleva implementándose muchos años, nació para informar sobre el problema de drogas, del consumo y del menudeo. Poco a poco fue incorporando otras temáticas que se veía que tenían repercusión. Una de las más demandadas es el acoso escolar, pero también hablamos de violencia de género, de adicciones con y sin substancias. Este año incorporamos nuevas temáticas como la trata de seres humanos y la explotación sexual. Ofertamos una serie de intervenciones a las que se adhieren los centros educativos a través de sus equipos directivos o de las AMPAS. No es lo mismo un centro de FP donde estudian personas casi adultas que un centro de primaria. Intentamos adaptarnos un poco a la realidad del centro, y hamos intervenciones de distinto tipo, desde charlas con dinámicas para generar debate, o ponemos a disposición de los equipos directivos y docentes expertos policiales en determinadas materias para asesorarles sobre como conducir la situación.

El programa empezó para abordar otros delitos, como el menudeo, y acabó enfocado en el acoso escolar. ¿Hay más bullying ahora que antes, o es que los centros se han ido sensibilizando?

Sí, al igual que ocurre con otras cuestiones, incluso de otros ámbitos delictivos, en el acoso escolar ha ido evolucionando la percepción de lo que era hace años, que se consideraba un juego de niños, una conducta banal, algo iniciático para dentro de un grupo de iguales. Actualmente la sociedad lo considera algo intolerable y evidentemente desde esa perspectiva no puede estar validada la violencia en ningún ámbito, y menos con menores que están en un momento formativo que es especialmente vulnerable para ellos.

¿Qué suelen encontrar cuando debaten la cuestión con los estudiantes?

A veces existe cierta confusión, identificar una conducta de acoso escolar no es sencillo, porque hablamos de una violencia psicológica, que no es tan fácil de identificar, son conductas a veces sutiles y además los agresores suelen tener cierta habilidad para manipular el entorno, entonces no es fácil asumir que aislar una persona voluntariamente puede ser violencia o que robarle material es algo más que una broma. Por lo tanto, nosotros lo que intentamos decir es que estén pendientes desde sus primeras manifestaciones, que en el momento en que la convivencia traspasa esas líneas rojas que son esenciales, la humillación pública, avergonzar a otra persona...cuando vemos que hay una persona que no puede defenderse, hay que actuar siempre, y, en la mayor parte de los casos, ponemos un poco la piedra en el tejado de los espectadores, de esa gente que habitualmente adopta esa ley del silencio o que lo ve de forma pasiva porque espera que no le roce esa conducta, para que ellos reaccionen lo antes posible.

¿Cambia la cosa si el que les habla de acoso es un policía uniformado a si lo hace un profesor?

Nos suelen ver como instituciones de confianza. Nosotros vamos ahí a reforzar esa imagen y a respaldar lo que vienen haciendo en los centros. Los centros trabajan bien el acoso escolar en la mayor parte de los casos. Cuando se detecta una conducta, se reconduce. Existen experiencias innovadoras como alumnos mediadores o buzones de denuncias anónimos. Se están haciendo cosas muy interesantes y funcionan bien. En la mayor parte de los casos, cuando el contexto supera el ámbito del centro educativo, es porque hay algunas de las partes que no ofrecen la colaboración oportuna.

¿Cómo se trabaja con un agresor?

El agresor también acaba siendo una víctima. Normalmente el perfil es el de alguien que no tiene empatía de ningún tipo por el sufrimiento ajeno. Una persona en los primeros cursos de secundaria, que es cuando hay mayor número de casos de acoso escolar, que no siente ninguna lástima cuando a una persona cercana le pasa algo malo, es algo que hay que trabajar, porque evidentemente en cursos posteriores va a tener muchos problemas de conducta. Hay gabinetes psicológicos en centros educativos, hay orientadores que están haciendo un trabajo ingente para que esas personas puedan llegar al final de su etapa educativa con los valores bien asentados y con unas actitudes positivas respecto a la convivencia.