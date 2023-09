Arquitectura cumple medio siglo en A Coruña

“Empezamos a la vez con el primer ciclo para los alumnos y con el tercero los fines de semana para los profesores que lo necesitaban, porque entonces había que hacer el doctorado para dar clase”, recordaba este miércoles José Antonio Franco Taboada sobre el inicio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña, de la que fue el primer director entre 1975 y 1986. El centro celebró este miércoles los cincuenta años de su fundación, ya que fue en 1973 cuando el Gobierno publicó el decreto para su creación. Para Franco, “fueron años muy entretenidos”, porque hubo que diseñar un plan de estudios y dotarse del profesorado necesario.

Sobre la repercusión que tuvo la puesta en marcha de la escuela, destacó que fue el primer centro superior que existió en la ciudad, lo que le permitió ser el “germen” de la Universidade da Coruña. También destacó que desde su apertura son 5.000 las personas que se titularon en A Coruña, que hoy en día trabajan “en la política, la Administración, los ayuntamientos, la construcción, la docencia...”.

“Dependíamos de la Universidade de Santiago y estábamos peleando todo el día, por lo que fueron unos años muy complicados”, destacó Juan Pérez Valcárcel, responsable del centro de 1986 a 1989. “Quisieron hacer desaparecer los centros y convertirlos en departamentos, por lo que había un caos monumental, ya que además pretendieron hacer desaparecer la carrera de Arquitectura”, rememoró de su etapa. El legado de la escuela en su medio siglo de existencia es notable porque ha sido “un foco bastante importante para la Arquitectura en Galicia” y ha dado lugar a investigaciones de relevancia internacional.

“Mi etapa fue la de los padres fundadores”, comentó José Ramón Alonso Pereira, ya que dirigió la escuela desde 1989, el año que se fundó la Universidade da Coruña, hasta 1996. “Estábamos creando algo que no se sabía lo que era aunque había muchas ganas de tenerlo”, recuerda sobre unos años “de mucha ilusión y mucho trabajo”, puesto que hubo que elaborar el primer plan de estudios de Arquitectura, ya que los anteriores se confeccionaban en Madrid.

El "buque insignia"

Alonso recordó que un antiguo rector coruñés calificó a esta escuela como el “buque insignia” de la Universidade y que él comparte esa opinión porque “no se habría creado si no hubiera estado la Escuela de Arquitectura dando títulos, ya que era el único centro de la ciudad que lo hacía”. Por eso consideró aquella etapa como “ilusionante, porque cualquier cosa que se hacía en nuestro salón de actos no era en el de la escuela, sino en el de la Universidade da Coruña”.

“Eran unos años en los que había muchísimos alumnos que procedían de otras escuelas en las que no pudieron entrar porque aquí se había bajado la nota de corte”, explicó José González Cebrián sobre su mandato, de 1996 a 2004. “Había muchas protestas, pero a mí me gustaba mucho que la gente fuera revoltosa”, comentó y, aunque admitió que la escuela era muy exigente, lo justificó porque “había alumnos que no eran vocacionales”.

El impacto del centro se aprecia en que antes de su existencia había “muy pocos arquitectos”, cuando ahora “quizás haya un número excesivo para la demanda, aunque mejoró mucho la calidad y la presencia de los arquitectos en actividades en las que antes no estaban”.

Xosé Manuel Casabella fue uno de los primeros profesores de la escuela y su director de 2004 a 2011. Aunque ayer no pudo asistir al acto, explicó a este periódico que en esos años la crisis inmobiliaria afectó al centro con una caída de la demanda de plazas, pero que se mantuvo la limitación de matrículas. “Eran 200 por curso, que era muchísimo, ya que algunos no superaban los cursos limpios y hubo un momento de saturación que obligó a tomar medidas para ayudar a algunos a terminar la carrera”. La dureza de la escuela “no es una leyenda porque siempre optamos por una enseñanza con un componente técnico muy alto y difícil de superar”, aseguró Casabella. Pero añadió que esto “fue beneficioso para los alumnos, porque cuando empezaron a salir al extranjero fueron muy apreciados por su formación”.

En su opinión, con la escuela “se ha dotado a la sociedad gallega de un elevado número de profesionales con una exquisita formación” , ya que antes de su existencia muchos de quienes se formaban fuera de Galicia se quedaban a trabajar allí, como sucedió en su caso durante quince años.

La internacionalización de la escuela es uno de los aspectos destacados por Fernando Agrasar durante su labor directiva, de 2011 a 2019, ya que se inició un intercambio con una universidad china que sigue activo y la enseñanza en inglés en grupos específicos. También se potenció la actividad exterior del centro “para que jugara en otra liga” y se produjo una irrupción masiva del alumnado femenino. La crisis del ladrillo se hizo notar en la matrícula pero también la salida de los nuevos arquitectos por todo el mundo. “He estado en escuelas de muchos países y sé que la formación que damos es excelente, pero nuestros alumnos no lo saben y cuando salieron, vieron que un título de Arquitectura español se valoraba un montón, y en algunos sitios si era de A Coruña aún más”, resaltó Agrasar.

“Antes de existir la escuela, ningún arquitecto hacía una reforma comercial o diseñaba un detalle urbanístico de un parque, cuando ahora hay muchos haciendo ese trabajo”, indicó sobre la evolución de la profesión durante los últimos cincuenta años. Solo cuatro meses antes de iniciarse la pandemia, Plácido Lizancos, comenzó su mandato como director de la escuela, por lo que se vio obligado a adaptar los estudios a la nueva realidad. “Nuestra práctica es muy de contacto personal, de debatir, dibujar... muy interactiva”, por lo que fue más difícil el paso a la docencia no presencial. Pese a ello, consideró que los alumnos “se vieron afectados pero no alterados” y además se aprovechó “para abrir más los ojos al hábitat humano”. La existencia del centro se traduce en que “muchas veces se utiliza A Coruña como espacio de estudio o proyecto” y en el apoyo a sus colectivos sociales y el acompañamiento a los procesos de este tipo.

César Portela califica al centro de “necesidad inexcusable”

La maqueta de los edificios de las escuelas de Arquitectura y Arquitectura Técnica, que fueron financiados por la Fundación Barrié, figura estos días en el vestíbulo del primero de esos centros con motivo de su cincuentenario. Representantes de esa entidad, de la Universidade y la Administración se dieron cita ayer en la escuela para participar en la conmemoración del aniversario, en el que intervino de forma telemática el gallego Manuel Blanco, presidente de la Conferencia de Escuelas de Arquitectura de España.

José Antonio Franco Taboada, primer director del centro, afirmó que “nació directamente ligada a la profesión de arquitecto” y que es el único en España en que el alumnado femenino duplica al masculino. César Portela, arquitecto gallego de fama internacional, calificó de “necesidad inexcusable” la creación de la escuela en la fue docente, mientras que Encarnación Rivas, directora xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, recordó su paso por estas aulas.

Para Antonio López, rector de la Universidade de Santiago, la creación de esta escuela “fue la decisión más acertada de un ministro que solo duró seis meses”, en alusión a Julio Rodríguez. También defendió la existencia de tres universidades en Galicia por el servicio que prestan a la ciudadanía. El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, señaló que de este centro “salieron los constructores de la arquitectura y y el paisaje gallegos”.