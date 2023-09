Un hostelero de O Ventorrillo fue agredido en la noche del lunes cuando cerraba el bar y le robaron 550 euros. "Me agarró por el cuello y no podía respirar", recuerda.

El dueño del bar San Telmo asegura que el cliente ya había ido al bar durante el fin de semana. "Me pidió una Coca-Cola y cogió una botella de agua que yo tengo para los clientes. Se la quité y le pregunté si tenía dinero, porque temía que no fuese a pagar el refresco. Me empecé a poner un poco nervioso y se marchó", recuerda.

Lo que el hostelero no esperaba es que el hombre regresase a la zona del establecimiento el lunes de noche. "Fui a cerrar las verjas y vi que estaba a 50 metros con una chica. Me metí dentro del bar y cerré. Vino la chica a pedirme agua y le dije que no", cuenta. Manolo estuvo esperando dentro de su negocio hasta que decidió irse a casa, pero allí estaba el agresor esperando. "Se abalanzó por detrás y me enganchó por el cuello. Intenté pedir socorro pero no pude. Me arrastró a detrás de la barra", relata, y añade que le agarró "por el cuello", lo que le dejó "sin respiración".

En plena agresión, le pidió que le diese dinero y la víctima le entregó los 550 euros que "tenía en el bolsillo". En ese momento se dio a la fuga.

El hostelero reconoce que "tardó tiempo" en recuperarse porque "no podía respirar". "Pedí socorro pero no tenía voz. Hasta que pasó la del bar Ventorrillo y me vio y llamó a la policía", añade.

Manolo fue al hospital para examinar las heridas que tenía. Sufrió un esguince en el tobillo y en la rodilla, y tiene dolor cervical. Además, el golpe le provocó una luxación en el hombro. "Lo que más me duele es la garganta", concluye el hostelero, que mantiene su bar cerrado.