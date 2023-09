19.30 horas. Xosé Luís Axeitos da una charla sobre la revista Alfar, justo cuando hacen 100 años de su creación.

Asociación Alexandre Bóveda

San Andrés, 36

Proyección de la ópera 'El oro del Rin'

20.15 horas. La Royal Opera House de Londres emite en los cines de A Coruña la ópera El oro del Rin.

Cantones Cines

Avenida do Porto, 3

Conciertos de Porridge Radio y Dalsi

20.30 horConcas. El festival Noites do Porto celebra su segunda jornada en el Garufa con el Solo show de Porridge Radio. También actúa la banda gallega Dalsi, que hará sentir al público el pellizco de grupos como The Pastels o los primeros The Field Mice.

Garufa

Riazor, 5

Concierto de The Hangmen

21.30 horas. Los estadounidenses The Hangmen ofrece hoy un concierto en Mardi Gras. La entrada cuesta 18 euros en taquilla.

Mardi Gras

Travesía de la Torre, 8