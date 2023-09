El periodista Ernesto Ekaizer presenta esta tarde (19.30 horas) su obra Operación Jaque Mate en A Coruña, en la Fundación Paideia, de la mano del Ateneo Republicano de Galicia. Las 543 páginas del libro adentran al lector en un relato sobre el excomisario José Manuel Villarejo, cómo acabaron con el fiscal del caso y las diferentes tramas.

¿Operación Jaque Mate demuestra que la realidad supera a la ficción?

Sí. Muchas de las escenas que hay en el libro demuestran que, efectivamente, la realidad es más rica y llega mucho más lejos que la ficción. Hay diálogos entre Villarejo y personajes como Manolo Medina, el que fuera el abogado de Emilio Botín y el hombre de confianza de Alberto Núñez Feijóo, que son inéditos. Cosas que nunca contó nadie. Toda la historia del maquillaje de la muerte de Botín, que murió en Italia y no en España.

Los audios de Villarejo son conocidos por todos, pero usted ha ido más allá, con contenidos inéditos. ¿Era su propósito arrojar luz a cosas que todavía no se conocían?

Sí, por supuesto, cada vez que escribo un libro trato de aportar exclusivas en términos periodísticos. Y no es difícil, no me voy a apuntar un mérito especial. No es difícil porque la prensa diaria no bucea y esto para un autor de un libro es una oportunidad muy importante. Otras veces la prensa publica titulares sin entrar en el contenido de los diálogos y eso hace que cuando tú escuchas una cinta completa digas “cómo es posible que simplemente hayan dado este titular y no se hayan metido en el fondo”. Eso pasa, por ejemplo, con algunos de los audios donde Villarejo explica al que era el número dos del Ministerio del Interior, el señor Francisco Martínez, cómo tiene una estrategia para arruinar la carrera de Pedro Sánchez, un mes después que es elegido secretario general del Partido Socialista Obrero Español en julio del 2014. En otros términos, Villarejo se revela aquí como lo que realmente ha sido y es: un hombre del PP. Es un agente del PP, o un agente de inteligencia al servicio del PP. Un comisario de policía que se pone al servicio del PP para rentabilizar económica, política y profesionalmente su situación.

¿Ese es, entonces, realmente Villarejo?

Lo que vemos es que la tesis justificatoria de Villarejo, su coartada vaya, que consistía en que él sirve a todos los gobiernos es falsa. Él no sirve a todos los gobiernos. Él sirve a la Policía, evidentemente, y a veces la Policía, según los gobiernos, está dirigida por un director general de la Policía de uno u otro color político. Villarejo tiene una actuación estelar entre el año 2012 y 2017. Cuando llega al Gobierno Mariano Rajoy, tiene un gran problema interno y es que, aunque ello ha aflorado mucho más tarde, el Partido Popular ya sabe que su tesorero Luis Bárcenas es un problema. El problema es que ha acumulado una fortuna de 48,2 millones de euros en Suiza y que además se ha pertrechado ante la eventualidad de tener que defenderse con material que afecta a los principales dirigentes del PP, empezando por Rajoy.

"El PP convierte al Ministerio de Interior y la Dirección General de la Policía en una rama del partido"

¿Qué provoca esa situación?

Rajoy y María Dolores de Cospedal se dan cuenta de que si explota la bomba Bárcenas y salen a la luz determinadas informaciones (los famosos sobresueldos del Partido Popular, entre otras) el PP que acaba de llegar a poder a finales de 2011, puede caer. Eso origina que un grupo de 50 o 60 agentes de la Policía Nacional sea destinado a recuperar el material que tiene Bárcenas en su poder. Parece una novela de ficción. Allí captan a un chófer que servía a la familia Bárcenas y le ofrecen pagarle con fondos reservados. Este señor, Sergio Ríos, se pone al servicio del Ministerio del Interior y empieza a darles información sobre lo que hace la familia Bárcenas. Insisto, todo ello con la participación de casi 50 policías al servicio de una causa privada particular del PP. Por eso yo digo que el Partido Popular convierte al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Policía en una rama del partido. Durante tres años seguidos, están detrás de pen drives, documentos, correos... Tienen miedo a que eso se convierta en un escándalo. Pero luego llega la sentencia de la Audiencia Nacional y la moción de censura. Lo que se dice de que al PP no le pasa factura la corrupción, no era cierto. Mariano Rajoy cae como una pera madura. Villarejo no sirve a todos los gobiernos como él dice. Él se convierte en el brazo derecho de Cospedal, el que intenta ayudar al PP a evitar lo peor. Logra junto con su amigo el comisario José Luis Olivera esconder material y retrasar el estallido.

¿La motivación del comisario era ideológica o solo buscaba enriquecerse?

Villarejo en un momento determinado, en el año 2014, le explica su plan a Francisco Martínez. Le dice que se quiere jubilar porque no se llevaba bien con el director adjunto operativo, el señor Eugenio Pino. Y le dice “no te preocupes, que soy militante, estoy con la causa y voy a trabajar para ti aunque me jubile, y además será mejor, porque no podrán criticarte porque yo estaré fuera de la Policía y trabajaré en privado para ti”. También dice que se quiere ocupar de una serie de negocios que había dejado abandonados, es decir, su fortuna personal. Así que tú me preguntas si es ideológico y yo creo que sí, Villarejo es un partidario de la defensa de la nación española a ultranza. En otros términos, es un tipo de derechas. En el ejercicio de esta vocación con el Gobierno del PP, dado que Cospedal y su marido —que era cliente de Villarejo— le ofrecen un lugar importantísimo, también es una fuente de rentabilizar para él. Es decir, el patriotismo suyo siempre rentable.

El libro también deja claro el papel de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado.

Yo creo que tiene que quedar claro porque la prensa ha hecho realmente un lío con Dolores Delgado. Ella tenía mucho poder y la prensa le debe muchos favores. Un fiscal general del Estado es una persona muy informada por la sencilla razón de que este país, como yo sostengo en el libro, es un Estado Judicial. La mayor parte de las cosas que son relevantes en materia de noticias ocurren en los tribunales y en la UDEF (Policía Nacional) y la UCO (Guardia Civil) Entonces, evidentemente, el papel de Dolores Delgado es muy claro, está preocupada porque en las investigaciones de una de las piezas de Tándem, la llamada Pit, aparece el nombre de Baltasar Garzón, que tiene relaciones con Villarejo. Sostiene ella que los fiscales están poniendo palos en las ruedas de ella y de su pareja. Desarrolla una aversión contra Ignacio Stampa, que es un fiscal que viene de la lucha anticorrupción en Lanzarote que es un fiscal relativamente joven, y que ha llegado de la mano de un fiscal conservador a cargo de la Fiscalía de Anticorrupción llamado Manuel Moix. Cuando Stampa ve lo que hay en el caso Villarejo, empieza a darse cuenta de que realmente solo es la punta del iceberg (un contrato con el dictador de Guinea Ecuatorial) y que lo que va a salir de ahí es tremendo. Stampa tira para adelante y el fiscal Miguel Serrano se le une cuatro semanas después. Así que Delgado decide que quiere cargarse a Stampa. Durante largos meses se sirve y alimenta a la vez de noticias fake que intentan mostrar que Stampa tiene una relación, inexistente, con una de las abogadas de la acusación popular de Podemos en el caso Tándem-Villarejo. Luego hay una persona que viene a Madrid de Tenerife, periodista, que ya había combatido con falsedades contra Stampa en casos de corrupción en Lanzarote y que empieza a disparar en los medios derechistas. Con todo eso, el 20 de octubre del 2020 Delgado y el que ahora es fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, e lo cargan de una manera elegante.

¿Todo ello hace perder la confianza en la justicia?

Todo está muy mal. Este es un libro sobre la Audiencia Nacional y algunos de los jueces de la Audiencia Nacional. Yo soy un periodista económico financiero y he seguido los principales casos de crisis bancarias de los años 80 y 90 en España y la gran recesión de 2012 hasta ahora. Y he tenido que cubrir los casos en los tribunales más tarde. Yo aconsejo a los periodistas que trabajen en tribunales que estudien Derecho. No tienen que limitarse simplemente a reproducir lo que dice un auto judicial. Y en ese sentido retomo lo que te decía. Este es un libro sobre la Audiencia Nacional y sobre algunos jueces.

El libro se publicó antes de que se conociese la sentencia de la Audiencia Nacional que condena a Villarejo a 19 años de prisión. ¿Qué opina del fallo?

La sentencia es muy importante. Ahora el debate está en si son 19 años o son más, pero eso no tiene tanta importancia, aunque la Fiscalía Anticorrupción ha recurrido y pide que también se condene a Villarejo por el delito de cohecho, del que ha sido absuelto. Pero lo fundamental de esta sentencia es que considera legales todas las pruebas, las grabaciones, que fueron aportadas al juicio. Este era el debate fundamental. En adelante, para las casi cuarenta piezas del caso Tándem este tema ha quedado resuelto. Ya no se pude invocar la nulidad defendiendo que las cintas de audio no valen. Es muy importante haber zanjado eso. Si son 19 años o más, ya se verá. El debate sobre el delito de cohecho tendrá lugar en la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional y, llegado el caso, en el Tribunal Supremo.