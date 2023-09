Las denuncias por xenofobia a SOS Racismo suben un 26% en A Coruña tras el parón del coronavirus

SOS Racismo recoge desde 2018 denuncias por vulneración de derechos debidas a la xenofobia en A Coruña y su área de influencia, y, entre 2019 y 2021, los datos apenas variaron, oscilando entre los 95 y los 97. Pero el año pasado saltaron a los 123, un 26% más que el año precedente, algo que el informe de Racismo e xenofobia na Coruña de la organización, presentado ayer, vincula a la superación del “estancamiento” por el COVID, que limitó las interacciones en las que se producen discriminaciones. El año pasado, en torno a la mitad de las vulneraciones de derechos se produjeron por parte de funcionarios o del sector público, especialmente en los trámites de Extranjería, y la mayoría de las víctimas son mujeres.

“Los datos hay que cogerlos con pinzas”, explican las técnicas de la Oficina de Información y Denuncia coruñesa de la entidad, que explican que el año pasado atendieron a unas 200 personas y que “hay muchos casos que no se denuncian”. De los que sí registraron, y que incluyen a residentes en los municipios de Arteixo, Culleredo, Oleiros, Sada, Bergondo, Betanzos, Carral, Abegondo y Cambre, en 59 casos el agente discriminador fue el sector público, algo que SOS Racismo achaca al “maltrato normalizado” en este ámbito.

Otros 30 provienen del sector privado, siendo “especialmente numerosas” las producidas en las entidades bancarias con casos como “denegación de apertura de cuentas”, o “engaños para obligar a las personas a contratar servicios o seguros que no precisan”: suman un total de 18. El informe incluye el caso de una mujer colombiana a la que, afirma, tres entidades bancarias le denegaron abrir cuentas de pago. Otras 23 discriminaciones denunciadas provinieron de particulares y una de una federación deportiva que se negó a integrar a personas que solo tenían pasaporte.

El informe recoge 26 denuncias por vulneraciones de derechos en oficinas de Extranjería y una veintena de episodios de discriminación laboral. En el ámbito educativo se registran una decena de denuncias, incluida una en la que la madre de un niño que estudia en un colegio del área metropolitana señaló que este recibió insultos como “negro de mierda”. Se da el mismo número de casos en el ámbito sanitario, incluyendo el de una peruana a la que le cobraron por atención de urgencias. Los casos de agresiones y discursos de odio, indica SOS Racismo, sumaron cinco a lo largo del año pasado, aunque el informe no diferencia entre unos y otros. Y, en dos ocasiones, indica la entidad, se denegó arbitrariamente la entrada a locales de ocio a personas en base a su raza.

Los irregulares, con más casos

El informe de SOS Racismo para el año pasado recoge el sexo de 120 víctimas, de las que 67 eran mujeres y 53 hombres. “Ser mujer, migrante y racializada es un factor de riesgo”, indican las técnicas de la entidad sin ánimo de lucro, y el informe señala que la mayor presencia de mujeres puede tener que ver con restos específicos que enfrentan, como los del empleo del sector doméstico. También indica que ser mujer “refuerza el hecho de poder sufrir mayores vulneraciones en todos los ámbitos de la sociedad”.

En cuanto a la situación administrativa de los denunciantes, que se recoge en 119 casos, hay 59 personas en situación irregular, otros 45 extranjeros con estancia regularizada y quince nacionales. Pero aunque las personas sin permiso de residencia son más vulnerables, explican las técnicas de SOS Racismo, hay personas que también sufren xenofobia “aunque son gallegos: un DNI no te va a librar de la discriminación racista”. A mayores, “la población gitana también es vulnerada” en la ciudad.

Menos dos casos, todas las víctimas de la zona coruñesa son mayores de edad, y el colectivo de origen más frecuente es el americano, con 61 casos. Otros 22 denunciantes vienen del África subsahariana y catorce del norte de ese continente, catorce son nacionalizados, cuatro comunitarios y el mismo número asiáticos. Hay también un apátrida. En Vigo, donde SOS Racismo tiene otra oficina, se registraron otras 91 denuncias.