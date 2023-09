Definición: s. e adx. (xap.) Desperdiciado ou estragado, cun trasfondo de mágoa. Esta definición non figura (aínda) no dicionario da Real Academia Galega (RAG).

Palabras e expresións relacionadas: Malgastar: gastar algo material (p. ex. cartos) ou inmaterial en cousas que non pagan a pena ou das que non se tira proveito. Consumismo: tendencia ao consumo esaxerado de bens non necesarios, que aparecen como símbolo de poder económico e prestixio social. Ter perda de: ter mágoa por algo. Estas definicións aparecen no dicionario da RAG.

Cal é a súa importancia no ámbito do naturalismo?: Verba empregada decotío no Xapón, para situacións como tirar ao lixo comida aproveitable, ou cando se estraga un edificio histórico, unha paisaxe pintoresca ou un recuncho natural. Mottainai expresa unha sensación de mágoa ou pesar, polo feito de que algo decente, valioso ou fermoso se estrague. As raíces desta verba, que pode ser usada como substantivo ou adxectivo, está nas propias características da cultura e da educación nipoa: aos nenos e nenas ensínaselle desde moi novos a valorar e ser agradecidos polos bens recibidos, sexan materiais ou inmateriais. A verba mottainai forma parte desa educación, e axuda a limitar o desperdicio e mesmo a fomentar a cultura das cinco “erres”: rexeitar, reducir, reutilizar, reparar e reciclar.

Por que está en auxe esta palabra?: Os países occidentais, inmersos desde hai décadas nunha espiral consumista (que se contaxia por imitación, curiosamente, tamén ao Xapón urbano), vense ocasionalmente envoltos nun debate acerca da conveniencia de manter ese ritmo de vida baseado no “usar e tirar”, que leva a un mottainai recorrente. Aínda que os logros son escasos e dispersos no tempo, existen exemplos para a esperanza: como a norma de aproveitar en friameiras os sobrantes dos xantares en restaurantes, ou mesmo das aplicacións para móbil nas que se poden mercar menús de hostalaría que, indefectiblemente, irían parar ao lixo por falta de demanda. As políticas públicas e privadas a favor da reciclaxe mitigarían parcialmente o mottainai de usuarios e usuarias. Tamén as suxestións en hoteis para non lavar innecesariamente toallas en uso, ou o auxe de mercados de segunda man en internet de todo tipo de produtos (xoguetes, roupa, aparellos electrónicos), van contra o desperdicio, se ben cun claro interese económico subxacente. Quedaría, pois, a vertente inmaterial do mottainai: como se pode paliar a mágoa de ver como se estraga unha bonita paisaxe con liñas de alta tensión e aeroxeradores eólicos nos cumes das montañas? Como reparar a pena de ver o patrimonio cultural e arqueolóxico espoliado e destruído pola actividade humana moderna? Ser conscientes do que estamos a estragar, sexa material ou inmaterial, sería o primeiro paso para achicar o noso mottainai.