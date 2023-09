É unha honra para min poder representar á Xunta de Galicia neste evento que xira en torno a un xornal tan enraizado na cidade como é LA OPINIÓN A CORUÑA

Son xa máis de 20 anos dunha traxectoria sempre ligada ao día a día dos coruñeses e das coruñesas. Unha traxectoria á que aínda lle quedan moitas máis páxinas por escribir e moitas máis cousas por contar. Non se entende LA OPINIÓN sen A Coruña, pero A Coruña tampouco se entende sen LA OPINIÓN e sen o seu xornalismo de proximidade.

Un xornalismo que non só informa, senón que xera conciencia e opinión en todo o que acontece nas súas rúas. Un xornalismo pensado.

E un xornalismo de cidade. Porque falar de LA OPINIÓN é falar dunha aposta diaria, dunha aposta firme e dunha aposta decidida por esta urbe. Por iso, A cidade que queremos é un lema máis que acertado para este acto. Xa que o periodismo que se practica nesta redacción está na base e no cerne da construción desa Coruña que todos desexamos e pola que, ben de forma directa ou ben de forma indirecta, todos arrimamos o ombro.

É xustamente aquí onde entra esa parte fundamental, a peza que todo o fai posible. Estoume referindo a todo o equipo humano que hai detrás desta cabeceira e do grupo editorial Prensa Ibérica. Profesionais comprometidos co traballo ben feito e con paixón para que as cousas sempre saian ben. Parabéns, pois, por todo o conseguido e por tervos situados como líderes de información local.

E podo dicir isto porque coñezo a moitos dos seus xornalistas e cónstame que coñecen á perfección esta cidade: saben de onde vén Coruña, onde está agora e cara a onde quere ir. Unha cidade que, ao igual que o conxunto de Galicia —e aquí permitídime tirar para o meu departamento e as áreas que son da miña competencia— debe ser un lugar amable e ordenado no que vivir; ao tempo que de ser un lugar respectuoso co medio ambiente e planificado acorde ás necesidades dos seus cidadáns.

Un obxectivo no que xa estamos traballando, co deseño da Axenda territorial urbana de Galicia, que permitirá acadar un modelo urbanístico sostible, resiliente, seguro e inclusivo. E que será, precisamente, a nosa folla de ruta para orientar as nosas políticas desde unha visión global e integrada. A Coruña xa cumpre moitos dos requisitos que debe ter a cidade que queremos.

E entre os seus principais méritos está o de contar cun xornal como LA OPINIÓN A CORUÑA.

Con páxinas que son todo un referente e con seccións como a do Si no lo leo no lo creo que son o primeiro que ocupa a nosa atención e que nunca deixamos de ler.

Remato trasladándovos, tanto no meu nome como no nome do presidente da Xunta, a maior das felicitacións para todas e todos vós, por esta traxectoria exitosa.

Aproveito para desexarvos moitos máis logros. Aínda que xa contades co maior de todos eles: coa confianza e o recoñecemento dos vosos lectores e de toda a sociedade coruñesa.

Por moitos anos máis sendo portadores de boas novas. Moitas grazas.