“Los últimos sesenta años son uno de los mejores momentos de la arquitectura gallega”

José Ramón Alonso Pereira (Madrid, 1953) es catedrático de Historia de la Arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña, de la que fue también alumno. Tras una treintena de años como docente, sistematiza los conocimientos impartidos en su carrera profesional en un libro en el que expone la evolución de la arquitectura gallega a lo largo de los últimos dos mil años.

¿Cómo surgió la idea de abordar en un libro la arquitectura gallega de los últimos dos mil años?

En principio es un trabajo que resume una actividad docente de más de 30 años, ya que soy catedrático de Historia de la Arquitectura desde 1991 y reconozco que sentía la obligación de sistematizarla. En ese sentido, la pandemia que tantas cosas tuvo de mala, fue el detonante para que lo hiciera. Pero no fue que empezase en ese momento, sino que comencé a sistematizar lo que ya existía, por lo que es un trabajo de treinta años.

¿Fue muy difícil compilar todo en un único libro? Porque me figuro que el campo de actuación es enorme.

Es un problema muy propio de los arquitectos: dar sentido de conjunto a aspectos muy distintos. Si se piensa en la arquitectura de Galicia como una suma de siglos o de obras separadas saldrán unas monografías estupendas, pero será muy difíciles reunirlas en un solo trabajo. Pero si se piensa si hay algo verdaderamente común a los dos mil años de arquitectura gallega, te das cuenta de que hay algunos problemas que son los mismos, como el local-global, que siguiendo la retórica del libro ya existía entre Breogán y Roma y que es el mismo que tenemos en nuestros días, ya que puede ser plenamente gallego y además estar abierto al mundo. Es un problema que ha existido siempre y sin el cual no se entiende la catedral de Santiago. Otro tema que es clave es el territorio, ya que juego con las palabras para decir que antes de que hubiera un hogar de Breogán había un solar de Breogán, porque el territorio es el mismo en estos dos mil años.

Al abordar este estudio de la arquitectura, ¿se centra en la que podríamos llamar de tipo monumental o también trata la popular?

La arquitectura que usted califica de monumental en el fondo es un diálogo con lo que la rodea, lo que nosotros llamamos un diálogo entre elementos primarios y de tejido. El tejido puede ser en algunos casos absolutamente popular, casi etnográfico, y otras veces romano o territorial. El mayor de los monumentos que se pueda pensar, antiguo o moderno, solo se entiende desde el contexto que le da el territorio y el entorno. La catedral de Santiago no se entiende sin las plazas de alrededor de ella, que a su vez —salvo la del Obradoiro—, no se entienden sin una mezcla de elementos residenciales y monumentales. Incluso la catedral, que es un edificio que se sale de categoría porque es una obra excelente, le debe mucho a su entorno.

¿Hay elementos de la arquitectura gallega que permanecen inalterables a lo largo del tiempo?

Sí. En primer lugar la devoción por el lugar. Habrá pocos sitios en el mundo donde haya una vocación tan clara de hablar de país o de territorio, que es un hecho diferencial que en Galicia se da de una manera muy especial. Otra cuestión, que se da de forma intermitente y ahora sucede otra vez, es el peso del material, ya que para muchos la arquitectura de Galicia no sería la misma si no tuviera la piedra, el cristal o la madera. Los poetas han hablado de la espuma del mar y la entraña de la tierra, que en el fondo es lo mismo. La luz también es importantísima porque es un material de arquitectura, ya que en el libro hablo del oro del Barroco, ese color que hace que el Barroco de Galicia no sea el mismo que el de Roma. Hay temas comunes a lo largo de los siglos, pero en cada uno de ellos se interpretan de un modo personal.

¿Por qué dedica especial atención al Románico y al Barroco?

Es cierto que se la dedico por su relevancia, pero muchas veces ignoramos que los últimos cincuenta años de la arquitectura contemporánea es un momento igual de brillante. El Barroco gallego es de los grandes, ya que cuando lo vemos en Roma parece que es un estilo unitario, pero al salir de allí y ver que hay otros, comprobamos que uno de los grandes es el de Galicia. Pero ahora tenemos un momento completamente distinto y del que quizá nos falta perspectiva para valorarlo como se merece, pero que tiene el mismo interés y en el que también están las cuestiones de la luz o el material, pero a lo mejor no hay una catedral de Santiago del siglo XX. Pero sí una serie de obras que juntas serían, en mi opinión, del mismo interés.

¿Está entonces la arquitectura gallega en uno de los mejores momentos de su historia?

Yo creo que sí, pero no tanto la arquitectura de 2023, sino que si retrocedemos hasta los años sesenta nos damos cuenta de que en su conjunto a lo mejor tenemos uno de los grandes momentos de Galicia en arquitectura, aunque no sabemos cómo va a ser mañana. Hoy no tenemos ninguna duda de cuáles son las grandes obras del Barroco o del Románico, pero en la arquitectura contemporánea nos cuesta un poco más. En el libro se intenta marcar que hay algunas que el entorno del año 2000 en su conjunto alcanzan una cota ciertamente alta.

¿Podría mencionar alguna de ellas?

Cuando ves que el Auditorio de Galicia y el Palacio de Congresos de Santiago, que son de la misma fecha, están en la misma ciudad y son de arquitectos distintos, piensas que ni el uno ni el otro, sino los dos juntos, parecen hacer una síntesis. En A Coruña lo mismo, ni el Museo de Belas Artes ni la Domus, sino los dos juntos.

¿Ha influido la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña en la renovación de las obras gallegas?

Ha sido un estímulo para todo el mundo. Se creó sabiendo que tenían que aprender todos, tanto profesores como alumnos, ya que había que hacerse uno mismo maestro y los profesores tenían que aprender junto con los alumnos porque les planteaban un montón de problemas. Más que decir que la escuela ha aportado algo muy concreto como un edificio, creo que ha aportado una visión territorial, ya que en eso se ha insistido mucho en ella durante cincuenta años, aunque con perspectivas distintas, pero estando de acuerdo en lo fundamental.

¿Se traduce esa devoción de los gallegos por su país que menciona en un cuidado adecuado de su patrimonio arquitectónico?

Es difícil dar una respuesta unitaria. Ha habido momentos en que era casi una tarea de titanes explicar que el patrimonio tenía sentido y que había que conservarlo. Actualmente es lo contrario, ya que todos podemos decir cosas que se hicieron hace veinte años que hoy no se harían de ninguna manera.

¿Es tan diferente la arquitectura gallega de las de su entorno que se distinga claramente?

Yo más que diferente diría personal, que no es lo mismo. Dos hermanos tienen lógicamente cosas en común, pero hay rasgos que permiten a los padres distinguir incluso a los gemelos. Aquí no los hay, pero en el libro digo que algunas veces para entender cosas nuestras no hay más remedio que salir fuera, porque no es posible hablar del Renacimiento de Galicia sin hablar de Salamanca, ya que los arquitectos, los promotores y los clientes iban y venían de allí. Pero lo que se hacía en Galicia tiene una personalidad en la que se nota que somos hijos del mismo padre, pero que cada uno tiene su personalidad. En otros momentos no es Salamanca el hermano, pero vemos que no somos un territorio aislado del mundo, sino al contrario, muy integrado pero con personalidad propia.