El crítico musical Andrea Merli ofrecer hoy en el Auditorio Sede Afundación (19.00) la conferencia previa al estreno de la ópera Roméo et Juliette, que llega mañana al Teatro Colón. Bajo el título La historia de un amor que no tuvo otro igual, Merli ofrecerá las claves de la obra de Gounod. La actividad, de acceso gratuito hasta completar aforo, se realiza con Afundación y se enmarca dentro del programa Cultura por alimentos, por el que la asociación Amigos de la Ópera anima a los asistentes a llevar comida no perecedera que se entregará al Banco de Alimentos Rías Altas para su gestión y y posterior reparto.