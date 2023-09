Las empresas coruñesas que sufren “mayores dificultades”: pesca, construcción y comercio

Las empresas del área de A Coruña superaron los 39.000 millones de facturación en 2021, de acuerdo con el último informe Ardán, de la Zona Franca de Vigo, que agrupa a las principales sociedades gallegas, y la comarca es la que suma mayor cifra de negocio de la comunidad, encabezada por Inditex en Arteixo y los gigantes de la alimentación y distribución (Vego Supermercados e Hijos de Rivera) en A Coruña. Pero para el presidente de la Confederación de Empresarios de La Coruña (CEC), Antonio Fontenla, aunque “nuestras empresas de referencia en el textil y la alimentación, especialmente, están teniendo resultados históricos en cuanto a crecimiento”, y el sector TIC es pujante, hay otros tres tipos de negocio que están pasando las “mayores dificultades”: el comercio, la construcción y la pesca.

En el primer caso, Fontenla indica que la inflación “resta poder adquisitivo a los consumidores”, y el presidente de la Federación Unión de Comercio Coruñesa (FUCC), José Luis Boado, lo respalda. “El comercio se ha recuperado un poco tras el COVID, pero no está en los niveles que tenía antes”, explica Boado “y queda mucha mercancía sin vender: en cuestiones como la ropa y los complementos, antes la gente compraba cuando cambiaba la temporada, ahora retiene el consumo”.

Y, aunque es cierto que la subida de precios se ha moderado con respecto al año pasado, el presidente de la FUCC, que tiene una tienda en Monte Alto, no cree que sea una cuestión de magnitudes macroeconómicas sino de confianza. “El consumo se estimula cuando hay serenidad y estabilidad marcada, y con esta inestabilidad, incluso política, la gente no se anima a consumir”, considera Boado, que señala que la gente tiene la sensación de que “le van a subir la electricidad, el combustible”, y no gasta. “Tampoco los sueldos están muy boyantes: una revisión laboral tipo europeo estimularía el consumo”, añade el comerciante.

En la construcción y vivienda, el sector del propio Fontenla, los grandes problemas de las empresas vienen, según el presidente de la CEC, de la subida de tipos, que encarece financiarse y perjudica a las hipotecas, y de “las dificultades para la contratación” de personal. El secretario general de la Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios de A Coruña (Aproinco), Juan José Yáñez señala que el problema del crédito “nos preocupa” y que no se trata tanto del nivel actual de los tipos, que es “muchísimo menos de cómo estaban en 2007 o 2008, y se vendían cientos de miles de viviendas” como de que en los últimos meses ha habido una “subida rapidísima”. En cuanto a los trabajadores, indica que “la realidad es que la mano de obra especializada es muy escasa, y tiene ya edad”, y también falta gente nueva, lo que retrasa las obras.

Y a estos problemas Yáñez añade un tercero, el de la “falta de agilidad” ala hora de conceder licencias y las “dificultades” para los promotores, que, a su modo de ver, ponen los Ayuntamientos a la hora de interpretar la legislación urbanística. También critica la nueva Ley de Vivienda, que cree que “mete muchísimo miedo” a los propietarios.

En el sector pesquero, tanto la CEC como los empresarios de la flota coinciden en señalar dos grandes problemas: el precio del combustible y la falta de cuotas. “No sabes qué vas a poder pescar el año que viene”, indica Juan Carlos Corrás, presidente de la lonja y gerente de la asociación de patronos Pescagalicia-Arpega-O Barco: destaca que este año se ha recortado un 90% las capturas del jurel, del que es “altamente dependiente” la flota de cerco.

“Cada vez quedan menos barcos, no hay mucha perspectiva de futuro”, afirma Corrás, que explica que un barco es una inversión alta que requiere “estabilidad futura” e indica que “cada vez tardamos más en conseguir tripulantes” y que la subida de precios amenaza al sector. El consumo de pescado ha caído un 20% desde el año pasado, calcula, por la pérdida de poder adquisitivo; se encarecen “los envases, la logística, el transporte”; y las ayudas al combustible para los buques está previsto que acaben en diciembre. El patrón mayor de la Cofradía, Javier Mariñas, respalda que el precio del gasoil es la “espada de Damocles” sobre el sector y que “las ayudas no cubren ni de broma”. Para muchos productos, incide, ha habido un descenso de precios. “El problema es la incertidumbre”, coincide con Corrás.

“Resiliencia” y ayuda estatal

Pese a los problemas de algunos sectores, Fontenla cree que las empresa coruñesas han demostrado una “enorme resiliencia” ante las crisis de los últimos años: el COVID, los problemas de cadenas logísticas, la guerra y la “espiral inflacionista”. Para superar las crisis, defiende, es necesario el “apoyo” público, que permite “preservar la integridad del tejido productivo” y rebrotar en las épocas de crecimiento.

Actualmente, cree Fontenla, existen “demandas históricas desatendidas” por las administraciones en cuanto a infraestructuras, como la gratuidad de la AP-9, la “llegada efectiva” del AVE y el corredor atlántico de mercancías. También ve necesario abordar el “problema demográfico”, así como para apoyar la formación de los trabajadores e impulsar la “innovación, digitalización y la transición ordenada hacia una economía más verde”.

El presidente de la CEC considera que los grandes del textil y la alimentación son “claves en el mantenimiento y renovación del tejido productivo”, porque en torno a ellos se crea una red de empresas que les prestan servicios. Pero también indica que en la comarca están creciendo sectores “ligados a la nueva economía,: las energías renovables, de las que señala que se está “consolidando” un polo en punta Langosteira; la economía circular; o “el sector TIC, que nos ha valido para ganar la sede de la Aesia para A Coruña”.