“Quiero que las empresas coruñesas no tengan que buscar a sus socios fuera”

La abogada coruñesa Eva Rosende acaba de ser elegida nueva presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarias y Empresarios (AJE) de A Coruña, la primera mujer en ocupar este cargo en los treinta años de existencia de la asociación. Tiene por delante un mandato de cuatro años en el que apuesta por reforzar los lazos entre las empresas coruñesas y aumentar el número de socios.

¿Cómo llegó a la asociación?

Cuando empecé a trabajar como autónoma, allá por 2015 (es socia fundadora de la cooperativa legal Artigo 14). Empecé a asistir a a eventos de networking (encuentros para formar redes de contactos) a nivel local en A Coruña, conocí a AJE y me hice socia. Estuve dos años como tal, y me impliqué bastante en las actividades de la asociación, porque es verdad que soy muy participativa. Luego pasé seis años como secretaria de organización, y, ahora que el presidente Miguel Miragaya decidió convocar elecciones, me parecía un paso natural presentarme, conozco muy bien el día a día. Tengo 36 años y los estatutos regulan la edad de los cargos directivos, con 40, por lo que era mi última posibilidad de ser presidenta en una legislatura completa.

¿Cuáles son actualmente las principales actividades que realiza AJE?

Principalmente, organizar eventos de networking, tanto para gente que está empezando como para empresas consolidadas, y tanto de empresas de A Coruña como de fuera. También realizar cursos de formación y de actualización. Aunque las empresas estén consolidadas, siempre está bien estar al día de las novedades. Y también tenemos un programa que se llama Impulso Rural, que intentamos desarrollar en municipios más pequeños que A Coruña, como puede ser Carballo. Va a empezar ahora en octubre, y son cursos de formación para acompañar y mentorizar a empresas de reciente creación en el ámbito rural.

También se renueva la junta directiva, que forman en total ocho personas y tiene mayoría femenina.

Propuse presentarme a la Junta teniendo en cuenta a personas que ya formaban parte de la anterior, e intentamos buscar también perfiles nuevos: creo que es bueno que las juntas sean 50-50. La asociación no es algo que tenga un marcado carácter presidencialista. Todas las personas que estamos en la junta representamos igual a la asociación, y tenemos un nivel de involucración, participación e iniciativa iguales.

¿Qué líneas de trabajo quiere introducir?

Hemos tenido ya la primera reunión de trabajo de la nueva junta directiva, y ha rendido mucho, han salido muchísimas ideas. Una cosa que tenemos que hacer es tejer más redes entre las empresas que son socias, haciendo eventos para buscar más sinergias entre sociedades de distintos ámbitos. Hemos firmado ya un convenio con el pazo de Arenaza, en Oleiros, para hacer allí un evento de networking, con empresas que son socias como otras que no lo son, el viernes que viene. Tenemos ya convenios con varias administraciones, como el Ayuntamiento de A Coruña, la Diputación y la Xunta, y vamos a intentar firmar otros: ya contamos con reuniones programadas con otros ayuntamientos. Además, tenemos convenios con entidades privadas, con las que conseguimos muchísimos beneficios para los socios, desde descuentos hasta el acceso a determinados foros.

¿Por qué considera tan importante el networking?

Hay que fomentar que los negocios que hacen prosperar a la ciudad, a la provincia, se queden aquí. Quiero decir, que las empresas que estamos aquí no tengamos que buscar fuera a nuestros proveedores o a nuestros partners (socios) para hacer nuestros negocios. Está bien hacerlo, pero en AJE queremos servir de instrumento para que las empresas que son socias puedan hacer sus negocios y encontrar tanto clientes como colaboradores en la provincia de A Coruña.

¿Qué otras vías de trabajo cree que hay que potenciar?

También hacemos visitas de alta dirección, que consisten en que los equipos directivos de empresas muy potentes de la provincia nos reciben y nos explican el funcionamiento de la sociedad. Así podemos tener esos referentes para ponernos en sus zapatos y poder crecer, seguir sus consejos... Y otro propósito que tenemos es retomar las relaciones fuera del ámbito local. Con la pandemia quedamos sin mucha actividad fuera de A Coruña, porque se perdió la presencialidad de los eventos, y hemos empezado a recuperarla, pero queremos seguir haciéndolo. Por ejemplo en Santiago, donde centralizábamos muchos los eventos de networking de empresas en municipios de Rías Baixas, O Barbanza...

¿AJE se centra en A Coruña?

Somos una asociación provincial, aunque Ferrol tiene su propia AJE. La actividad no es solamente en el ámbito local, pero es donde más actividades tenemos porque aquí está el grueso de nuestros socios y es un punto local geográfico de referencia para otros municipios.

¿Cuántos socios tienen?

Tenemos un número de socios de base bastante estable, unos 200, y un flujo de socios de altas y bajas, porque hay mucha gente emprendiendo que se da de alta, y luego cierra, se mueve... El flujo de altas es más alto que el de bajas.

¿Cuál es el perfil?

Es imposible dar un único perfil: tenemos micropymes y empresas pequeñas, pero también algunas empresas muy grandes.

¿Cómo querría que fuese AJE después de su mandato?

Como mínimo, que siga igual de bien y que siga creciendo en socios. Y que estos cuatro años sirvan para hacer a los socios el servicio de interlocución con administraciones y otras entidades. El fundamento último de la asociación es que sea válida, útil, para los socios, y que las empresas, tanto nuevas como consolidadas, vean en ella herramienta a su disposición y que las representa.