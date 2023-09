Usuarios de monociclos y segways rechazan el sistema de doble frenada que exige Tráfico

Usuarios de vehículos de movilidad personal (VMP) de toda España se manifestarán este sábado en Madrid en protesta por el manual de características técnicas elaborado por la Dirección General de Tráfico para estos aparatos, ya que consideran que impedirá circular a partir de 2027 a los monociclos y los segways debido a las exigencias que plantea a sus propietarios, ya que aseguran que no podrán cumplirlas.

“No ha habido una respuesta de la Dirección General de Tráfico de abrirse a negociar con nosotros”, se lamenta Enrique Fernández, presidente de la Asociación Coruñesa de Vehículos de Movilidad Personal, una de las que integran la federación española, que respalda la protesta convocada en Madrid. “El manual está centrado en un 99% en los patinetes eléctricos”, detalla Fernández, quien detalla que a los vehículos denominados autoequilibrados —monociclos y segways— se les exigen características técnicas de los patinetes que resultan muy difíciles de cumplir, lo que considera que genera un “grave problema” a sus propietarios.

“Exigen un sistema de doble frenado cuando los vehículos autoequilibrados no tienen freno, sino que frenan con el motor, ya que si no funciona no pueden moverse”, explica Fernández, para quien reclamar que estos aparatos cuenten con doble frenada “es un poco absurdo”.

Para el presidente del colectivo coruñés, que además es usuario de un monociclo, la decisión de Tráfico mete a los dueños de estos vehículos “en un brete tecnológico difícil de solventar”, por lo que entiende que el organismo estatal debería hablar con los usuarios para buscar una solución. Destaca además que los cambios en el manual son fáciles de introducir porque se trata de un reglamento y no una ley y pone de relieve además que su actual redacción les obligará a “tirar a la basura vehículos de movilidad personal que son totalmente seguros”.

Fernández recuerda también que el manual “contraviene la normativa europea” porque estas exigencias para monociclos y segways no existen en el resto de países de la UE, de forma que si un ciudadano de uno de ellos viene a España con uno de estos vehículos, no podrá utilizarlo. “Si somos de la Unión Europea es precisamente para eso”, destaca sobre este aspecto.

Desconocimiento

“Creo que obran desde el desconocimiento”, opina Fernández sobre los autores de esta normativa, ya que se muestra convencido de que desconocen cómo funcionan los vehículos autoequilibrados y que eso les lleva a “ponerles las mayores trabas posibles”. Frente a esa actitud, defiende que son “perfectamente seguros”, y que el hecho de que los monociclos no tengan manillar “no quiere decir que sean inseguros, ya que tienen una segunda rueda ficticia que da más seguridad que un patinete debido al tamaño de sus ruedas”.

También cita que la siniestralidad de los vehículos de movilidad personal, que suman tres millones en España, es muy reducida y que la de los autoequilibrados es mucho menor debido a que su número es mucho más bajo que el de los patinetes. Menciona además que su velocidad está limitada a 25 kilómetros por hora y que se les prohíbe circular por vías interurbanas, por lo que ve ilógico que a los propietarios se les exijan mayores medidas de seguridad que las fijadas hasta el momento, como la obligatoriedad del casco que asegura que se está planteando.