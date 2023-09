La peluquera de la Franja que deja el peine tras 50 años

Manuela Barreiro tenía 17 años cuando empezó a trabajar de peluquera. Con ella se inició la tradición en la familia, pues varios miembros le siguieron en este arte de la tijera, el secador y el peine. Ahora le toca despedirse de clientes que considera familia y de conversaciones interminables en su local de la calle de la Franja, pues este sábado, a los 74 años, se jubila. “Ya me toca descansar”, apura a decir.

Barreiro no puede contener la emoción. Se le corta la voz al hablar de este fin de etapa, pero está convencida de que ha llegado el momento de cerrar la Peluquería Manuela. “Llevo trabajando desde los 17 años y ahora ya tengo 74. Toda una vida. Me tenía que haber jubilado antes, pero por varios motivos no fue hasta ahora. Ya me toca descansar y disfrutar”, reconoce, aunque apunta que, también trabajando, ella ha sido “muy disfrutona”.

Siempre se ha dedicado a la peluquería y “desde muy pequeña” tuvo claro que este iba a ser su oficio. “Me gustaba mucho peinar y no dudé en iniciarme en este mundo”, recuerda. Detrás de ella vinieron otros familiares que le copiaron el camino, pero ninguno va a mantener abierto el negocio de la Franja. “Yo me vine a esta calle en los años 70. Era una zona totalmente diferente, una calle divina. Desde entonces, solo quedamos el bar Priorato y yo. Y ahora solo quedará el Priorato”, relata.

El cierre definitivo de la peluquería esta marcado para el sábado. Mientras, estos son días “de despedidas” y de “recoger todo” en el pequeño establecimiento. A Manuela Barreiro le está costando decir adiós a sus clientes, aunque la decisión de marcharse ya está tomada. “Tanto los clientes como yo tenemos una pena tremenda. Aunque yo no tengo clientes, yo tengo familia”, comenta, muy emocionada.

Ahora le toca ver a todas esas personas a las que peinó y cortó el pelo “por la calle o tomando un café”, pero ya lejos de su negocio. “Son muchísimos años, pero es momento de descansar”, repite la casi jubilada, feliz de haber convertido “una pasión en una manera de vivir”, que es como entiende la peluquería.

De estos 54 años en la Franja se lleva “muy buenos recuerdos y muy buena gente”, pero también es consciente de que, en ocasiones, el camino ha sido duro. “A veces parece que no puedes asumir tantos gastos. Que si impuestos o subidas del alquiler”, detalla, y reconoce que “en la zona hay negocios que están cerrando por alquileres inasumibles”, como le ha pasado a la floristería Obdulia tras 70 años de historia. Es por eso, cree, que tampoco haya nadie interesado en darle una segunda vida a su peluquería. “La gente no se arriesga. Prefiere ser empleada que autónoma porque ahora mismo es un horror”, analiza Manuela Barreiro, a la que le quedan tan solo unas horas de peinar, cortar y secar. A sus 74 años, le toca descansar, pero lo hará con el bolsillo lleno de “recuerdos muy buenos” pues la calle de la Franja siempre será su casa.