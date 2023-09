“Este premio é mil veces máis difícil conseguilo nunha lingua minorizada como o galego”

Directa, radical e feminista. Son tres dos adxectivos que utilizou o xurado para recoñecer este mércores á poeta galega Yolanda Castaño co Premio Nacional de Poesía 2023, que outorga o Ministerio de Cultura y Deporte, pola súa obra Materia. Santiaguesa de nacemento e residente na Coruña dende hai máis de trinta anos, onde puxo en marcha numerosas iniciativas literarias, a poeta recibe este recoñecemento “envolto nunha roupa que son trinta anos de traballo”.

O primeiro de todo, parabéns por este recoñecemento. Como recibe o premio?

Con moitísima ilusión, despois de trinta anos de traballo e entrega pola poesía. Toda una vida adicada á poesía, deixando de lado moitas outras cousas e facendo dela o tempo central da miña vida, por fin o froito culmina.

Xa conta con moitos premios, pero pode que iste sexa o de maior peso, non?

Só hai catro galardoados galegos na historia deste premio e probablemente este sexa o maior premio da miña carreira. Que alguen da cultura desta talla diga que o meu libro foi o mellor de 2022 en España é un espaldarazo ben grande. Paréceme moi difícil acadar este premio.

Por que tan difícil?

Porque é una confluencia, penso, de moitas cousas, de estar no lugar preciso, no momento axeitado, de levar una carreira moi entregada, de moitas renuncias… É un premio a un libro, pero eu supoño que o premio tamén ven envolto nunha roupa que son estes trinta anos de traballo, de renunciar a moitas comodidades.

A que tipo de comodidades ten que renunciar?

Comodidades como ter un traballo máis estable ou un salario fixo. Deixei de lado certas comodidades que as persoas desexan en favor da poesía, de perseguir un soño e poder acadar vivir disto.

É difícil manterse da literatura, pero é máis complicado na poesía?

Moitisimo máis. Os individuos que o poden facer neste estado se contan cos dedos dunha man. É extremadamente complicado. Lograr o premio nacional debe ser a segunda cousa máis difícil que fixen na miña vida.

E a primeira?

Vivir da poesía, sen dúbida.

Este recoñecemento ven por Materia. Que supón esta obra na súa carreira?

Materia é un libro que tardou oito anos en sair. Ao mellor por ser tan demorado foi tamén moi desexado. É unha obra moi albergada, valorada, considerada e mastigada durante moito tempo. As notas, as gañas, o desexo de contar cousas... ao final foron ese libro. Porque tratara en torno ao tema da familia supoño que a moitas lectoras e lectores lle pode dicir algo nun sentido ou noutro, xa que todos somos materia familiar dalgunha maneira.

O xurado do premio refírese a vostede como unha poetisa directa, radical e feminista, síntese identificada?

Ai si, oh!. Considérome directa no sentido de que creo que na poesía calquera mostra de deshonestidade o lector ou lectora acaba detectándoa á primeira de cambio e cae feita pedazos polo chan. É un dos maiores valores cos que me enfrentei sempre á poesía, a honestidade, porque non se pode facer doutra maneira. Unha poesía impostada non vale para nada.

Tamén é radical?

A niña idea da poesía é unha poesía que incomode, que desconforte aos confortados e que conforte aos desconfortados. Unha poesía que critique, que poña en tela de xuizo os valores aprendidos, as fórmulas de segunda man e as ideas herdadas e pouco sometidas a xuizo.

E fáltanos o de feminista...

Son feminista dende os albores. Chámame a atención que cando vou a países estranxeiros destaquen o sesgo feminista nos meus poemas. En Galicia levamos escribindo poemas feministas dende os anos 90. De que se sorpreden? A poesía femenina galega foi una poesía con perspectiva de xénero que adiantou ata en vinte anos o desembarco da poesía xenéricamente marcada que está habendo nos últimos anos. A poesía galega adiantouse a iso en ata vinte anos.

É máis difícil conseguir este premio por escribir en lingua galega?

Claro que é mil veces máis difícil conseguilo nunha lingua minorizada como o galego que acadalo escribindo en castelán. Os números están ahí.

O Premio Nacional de Literatura Dramática este ano foi tamén para unha galega, Paula Carballeira. Estase empezando a recoñecer o voso traballo agora?

A calidade sempre estivo ahí. O nivel de excelencia e exixenxia levaba xa décadas ahí. O nivel de capacidade para asumir riscos que ten a literatura galega xa levaba décadas ahí, pero agora asistimos a un cambio histórico, social e cultural que converte un contexto máis hostil nun contexto un pouco máis proclive, máis aberto á diversidade e ás minorías.

Aínda que naceu en Santiago, leva anos en A Coruña e ten posto en marcha iniciativas como Poetas di(n)versos ou a Residencia Literaria 1863. Que lle aporta a cidade?

Levo en A Coruña 33 anos, imaxina, divulgando e traballando moito pola poesía. Creo moito no potencial da cidade como unha das grandes capitais culturais do norte de España. Sempre loitei para que Poetas di(n)versos se fixese en A Coruña e non se fai en ningunha outra cidade. Iso tamén crea caldo de cultivo e incide moito nese público que se está a crear na cidade arredor da literatura. E as residencias literarias están poñendo á cidade da Coruña no mapa.