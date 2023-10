La Empresa Municipal de Aguas de A Coruña (Emalcsa), que gestiona el embalse de Cecebre, asegura que el trasvase de agua del lago de As Encrobas, conocido como Meirama, está “listo” para ser utilizado, pero “ahora mismo no es esa la situación”. La Xunta, que fue quien decretó la alerta por sequía al bajar Cecebre al 46,95% de ocupación, señala, no obstante, que “Augas de Galicia está a la espera de que la empresa concrete la solicitud con los detalles técnicos necesarios para la autorización de la propuesta”, que sería un bombeo flotante.

Fuentes de la Consellería de Infraestructuras indican que “ante una situación de escasez declarada, Emalcsa puede tramitar una solicitud de derivación temporal con una solución provisional”. De hecho, en agosto presentó ante Augas de Galicia un documento que planteaba distintas alternativas, pero “sin la concreción y la información suficiente”, exponen desde el Gobierno autonómico. Se trataba de un bombeo flotante o la conducción de 200 metros a bastante profundidad, pero Infraestructuras asegura que “solo una tiene capacidad de derivar el auga de manera inmediata”. En los micrófonos de Onda Cero, el director general de Emalcsa, Jaime Castiñeiras, dijo ayer que “está todo preparado para un trasvase de agua Meirama-Cecebre en caso de ser necesario”. Alerta por sequía en A Coruña y su área al bajar el embalse de Cecebre al 46,95% de ocupación La alcaldesa, Inés Rey, que dijo por su parte que el trasvase “no se contempla a corto plazo”, aseguró que “no se prevén restricciones en el uso ni en el consumo” del agua a pesar de la situación de sequía. La regidora explicó que “las cifras son similares a las de hace dos semanas” y se han tomado medidas como “la eliminación del riego en situaciones innecesarias” y el corte de “fuentes ornamentales y duchas”, ahora que ha finalizado la temporada de playas. Rey apeló a un “consumo responsable del agua para evitar que la situación se agrave”. Además, quiso mandar “un mensaje de tranquilidad” ya que “no se prevén restricciones en el uso ni en el consumo”.