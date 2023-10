La empresa dueña de la plaza con una fuga de agua niega que se le exigiese el arreglo

Primera Coruñesa, la empresa propietaria de la plaza de Juan Flórez en la que se produce una fuga de agua desde hace más de dos meses, niega que el Concello le haya reclamado su reparación, como indicaron fuentes municipales a este periódico. La compañía recuerda que ese espacio es de titularidad privada gravada y que cuenta con una servidumbre de uso público general por la que reclama al Concello desde hace siete años una indemnización por los daños causados por esa situación.

Tras descubrir la fuga, Primera Coruñesa solicitó a Emalcsa el arreglo y asegura que esta “abrió el correspondiente expediente”, del que dice que el Ayuntamiento es “conocedor” . Desde entonces, dice no haber recibido “ninguna comunicación oficial al respecto más que dos llamadas de teléfono para decir que irían los técnicos”. Explica además que la reclamación municipal a esta empresa no tendría sentido “pues las tuberías por las que se suministra el agua a los vecinos es evidente que no son propiedad del titular de la plaza”.

Fuentes municipales insistieron en que la fuga se produce en una acometida privada y que son los propietarios quienes deben reparar la avería. “De no hacerlo, se actuará de forma subsidiaria girándoles la factura de los trabajos”, señalan esas fuentes. Primera Coruñesa destaca que hasta 2016, año en que comenzó a reclamar una compensación por los daños originados por la servidumbre de paso, “era el propio Ayuntamiento el que se encargaba de la limpieza de la misma, alumbrado, jardines, etc.”. La petición de la empresa estaba motivada por los desperfectos causados por los camiones de recogida de la basura durante más de 30 años y a partir de que se exigió la indemnización, el Concello “dejó de prestar los servicios que le corresponden en la plaza; haciendo recaer esa obligación sin justificación jurídica alguna en la propiedad de la plaza”.

“Es lícito deducir que si sobre la plaza existe una servidumbre de uso público general, sea la Administración, en este caso el Ayuntamiento, la encargada de soportar el mantenimiento y el coste de ese uso público en la plaza”, manifiesta Primera Coruñesa, que recuerda “que se ve obligada a reparar continuamente sin recibir compensación alguna.”