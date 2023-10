“Aférrate a aquellos que te notaron cuando eras invisible”. Charles Bukowski

Nada hay más desgarrador que la pérdida de un amigo, ni nada acrece más el dolor que escribir sobre ello. Hoy le tengo que decir adiós a un amigo, y hoy la ciudad le dice adiós a un ciudadano con mayúsculas. Se va el biólogo vocacional, el profesor abnegado, el ecologista entusiasta, el socialista comprometido con sus valores, el hombre pegado a una libreta que con un dibujo y pocas palabras pintaba un corredor verde y explicaba el ciclo del agua.

Se va el hombre que estuvo, y supo estar, a la sombra de todas las grandes luces de la ciudad, desde el nacimiento de Nostián hasta la vuelta de los peces al estanque de Méndez Núñez. Un “ceteuve”, como él decía, que amaba, sufría y sentía su ciudad; a la vez que la cuidaba, protegía y quería como nadie. Igual que lo hacía con su querida Eugenia, eterna compañera de vida, con Julia y Euge, y en los últimos años con los niños de sus ojos, Javier y Juana, a quienes quería dejar una ciudad mejor, más humana, más verde.

Empezamos este camino hace muchos años, sin saber lo que nos depararía el futuro, pero sabiendo que lo queríamos hacer juntos con independencia del resultado. Y tuvimos la suerte de llegar, de trabajar mano a mano, de pensar en lo pequeño y en lo grande, de soñar el futuro, de pintarlo y convencernos el uno al otro de que podíamos hacerlo. Ahora me toca seguir, porque sé que no me perdonarías que perdiera ni un minuto. Quiero que sepas que lo haré como me dijiste en nuestra última conversación, que me acordaré de tus enseñanzas y que trataré de que tu legado siga presente en cada paso que dé, para que tus nietos crezcan en la ciudad que soñaste para ellos. Porque tú me notaste cuando era invisible y nos aferramos el uno al otro. Y así permanecerás siempre en mi recuerdo y en el recuerdo de tu querida ciudad. Nos vemos, Javier.