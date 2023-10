O 2 de maio de 1973, mediante segregación do de Asturias, Galicia e León, créase o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), formado nese momento por uns 120 colexiados, cuxos Estatutos non serán aprobados ata o ano 1999. Sendo o seu Decano Andrés Fernández-Albalat Lois, o Colexio de Arquitectos de Galicia aposta por crear unha Escola de Arquitectura privada en Santiago de Compostela, para o que se fan xestións con dous recoñecidos arquitectos republicanos exiliados, o Decano da prestixiosa Escola de Arquitectura de Harvard, José Luis Sert (1902-1983), e o recoñecido arquitecto español residente en México, Félix Candela (1910-1997), ambos os dous invitados a Santiago neses anos para recibir unha homenaxe da profesión.

Doutra banda, no ano 1968 a Fundación Pedro Barrié de la Maza inicia as xestións ante o Ministerio de Educación para que Galicia puidese contar con centros de ensino técnico superior, entón inexistentes, que dará lugar, mediante decreto asinado por Franco no Pazo de Meirás o 27 de agosto de 1973, á aprobación da Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña e á de Enxeñeiros Industriais de Vigo.

Superado este primeiro chanzo, haberá que esperar ata o 4 de novembro do curso académico 1975-1976 para que se inicien as clases na Escola de Arquitectura da Coruña, cun primeiro claustro formado polos arquitectos José Antonio Franco Taboada, Xosé Manuel Casabella López, Carlos Fernández-Gago Varela e Jesús Arsenio Díaz García, e polos licenciados en Matemáticas e Física Javier Padín Vaamonde e Carlos Losada Varela. O reitor da Universidade de Santiago Pablo Sánchez Pedrero elixiu os arquitectos Franco Taboada e Casabella para poñer en marcha o novo centro universitario pola súa experiencia como profesores da Escola de Aparelladores, entón ubicada nos barracóns de madeira existentes xunto ao Estadio de Riazor.

Desde a súa posta en funcionamento no ano 1975, as clases da Escola de Arquitectura impartíronse na sede da Escola Universitaria de Arquitectura Técnica do Campus da Zapateira, ata que no ano 1980 nos trasladámos ao novo edificio, construído pola Fundación Barrié e cedido no ano 1983 á Universidade de Santiago, institución á que pertencemos ata que no ano 1989 se creou a Universidade da Coruña.

Debido a que o Colexio de Arquitectos mantiña a idea de crear un centro privado situado en Santiago, adicado o ensino da Arquitectura, tras a posta en funcionamento da Escola da Coruña no ano 1975, algúns profesionais galegos mostráronse reticentes, nun primeiro momento, a incorporarse ao seu cadro docente, e tardaron en aceptar a súa existencia, esperando que puidese levarse a cabo o centro auspiciado polo Colexio profesional, sen que iso supuxese ningún inconveniente para o correcto funcionamento do noso Centro. Pasados os anos, a intención de crear unha Escola de Arquitectura privada foi retomada en 1990 polo Centro de Estudos Superiores Universitarios de Galicia (Cesuga) e, co aval dalgúns profesores da Escola de Arquitectura da Coruña, baixo o patrocinio e titulación do University College Dublin, pertencente á National University of Ireland, púxose en marcha no ano 1995 na Coruña a escola privada que hoxe segue existindo.

Froito de todas destas circunstancias, Galicia conta na actualidade con dous centros que proporcionan ensino de Arquitectura a máis de 2.000 alumnos e un Colexio profesional que agrupa a uns 3.000 arquitectos.