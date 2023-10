“Para ser creativo en Arquitectura hay que dominar la técnica, se aprende dibujando”

La arquitecta María Carreiro, profesora de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña, publica en ECU (Editorial Club Universitario) el libro Descifrando proyectos arquitectónicos. Doce instrucciones, un manual para aprender a estudiar proyectos, a integrar todas sus aristas y que pone el foco sobre la necesidad de mirar la arquitectura con perspectiva de género. El libro incorpora una serie de códigos QR que llevan a vídeos introductorios de cada tema.

¿Qué quiere decir con “descifrar” proyectos? ¿Es un libro dirigido a arquitectos, a estudiantes o a público general?

En principio, el libro nace a partir de un programa docente para alumnos de arquitectura. Está redactado de tal modo que, aquellos que puedan tener interés por la arquitectura puedan leerlo también. Yo le llamo doce instrucciones en el sentido de enseñanza. Empezando por el lenguaje más básico hasta aspectos de composición o de perspectiva de género. La materia de Proyectos Arquitectónicos es la parte fundamental de la enseñanza de Arquitectura, que normalmente no tiene libro de referencia: se nutre de las obras de arquitectos o temas de historia de la arquitectura. Lo que traté en el libro es sintetizar cómo se hace la arquitectura desde el proyecto. Siendo un libro técnico, cualquier persona podría leerlo, porque tiene muchas referencias y ejemplos.

¿El libro bebe de su experiencia como profesora de Proyectos?

Sí, porque llevo desde 1992 dando clase de Proyectos. Este libro es el fruto de una enseñanza muy prolongada en el tiempo. Tiene una mirada contemporánea, también de perspectiva de género, que es algo en lo que yo trabajo mucho: incorporar proyectos de arquitectas, aparecen proyectos de la primera arquitecta catalana, Mercedes Serra, o de nuestra Milagros Rey Hombre, que tiene algún proyecto interesante y didáctico en el sentido de aprender como se organizan edificios y espacios.

Proyectos es una asignatura fundamental, pero a veces se atraganta a los estudiantes. ¿Qué tal se enseña en las escuelas a día de hoy?

Es una asignatura complicada, y además, aun con todos los cambios que ha habido en las escuelas, tampoco están tocando la forma de enseñar, porque se tiene el modelo del taller o del estudio profesional de arquitectura, donde hay un señor, el arquitecto, y una serie de estudiantes o recién titulados, que asisten ese proyecto como becarios o aprendices. Van aprendiendo esa forma de proyectar. Eso sigue siendo así: se ponen ejercicios, supuestos prácticos que los alumnos desarrollan confrontando las ideas con el profesor y avanzando. Es difícil porque la parte más complicada del proyecto es que lo funcional o utilitario y la parte técnica o constructiva no es suficiente para definir el proyecto: hay aspectos relacionados con la parte humanística, con la parte de las personas. Integrando todo, tiene que salir un proyecto ordenado. Yo lo relaciono con la literatura: al final, todos hablamos pero a la hora de escribir es más complicado. Hay una lógica de sujeto-verbo-predicado que todos entendemos pero que es difícil de aplicar. Con el proyecto pasa lo mismo. Eso es difícil de llevar a la práctica: pasar de lo que piensas al dibujo, es lo que se atraganta, hay una cierta dificultad en ese paso.

¿En qué se basan esas doce instrucciones?

Se basan en ir explicando desde la parte más abstracta todas las cosas que tienen que manejarse para lograr ese orden: desde conceptos como el volumen, la línea o el punto desde el punto de vista de la arquitectura, a como influye la composición, o aprender a estudiar proyectos. Hay varios mitos: una es que proyectos no se estudia, sino que se aprende; otro dice que no hay libro de texto. Proyectos hay que estudiarlo, y se hace estudiando otros proyectos. Yo cuando estudiaba proyectos, quería tener una solución que te ayudase a responder el problema, consultabas libros y revistas y buscaba la imagen que respondiese a lo que quería, y nunca lo encontraba. Esas imágenes hay que pararse a estudiarlas, y eso se hace dibujándolas. Lo que se ofrece en el libro es cómo estudiar, con varios ejemplos que se van desgranando, el cómo se enfoca el problema, cómo se van desarrollando los espacios... En definitiva, en qué nos podemos fijar al estudiar. Es imposible ser creativo si no tienes un conocimiento. Trato de transmitir que para poder ser creativo y desarrollar un proyecto hay que tener un dominio de una técnica que se va adquiriendo, pero que existe: cómo se manejan los ejes o las proporciones, de los grandes edificios y de las pequeñas cosas.

¿Podría ser ese libro de texto que le “falta” a Proyectos?

Efectivamente. Es un libro de texto pero que yo escribo según una lógica, pero que se puede ir cogiendo según los temas que interesen.