La mujer de 75 años desaparecida el pasado martes en A Coruña ha sido hallada esta tarde, tras ser reconocida por una persona que conocía la alerta de su desaparición. La mujer fue trasladada a un centro hospitalario para su valoración médica.

La mujer hallada esta tarde se trata de una vecina de Palma que se encontraba haciendo turismo en la ciudad junto a su marido, que la había visto sobre las 11 de la mañana del pasado martes cuando fue a tomar con ella un café a un local de la Marina.

Según relató su marido esta misma tarde, la mujer fue al baño y no volvió a la mesa. Preocupado al ver que tardaba en volver, fue a buscarla al baño y se dió cuenta de que no estaba y podría haber salido por una de las dos salidas del local. "Dejó todo en la mesa, su bolso y todo, así que no lleva nada encima", relataba su marido con preocupación.