Non é unha dimisión, é a fin dun traballo, salienta Ramón Domínguez ao deixar a presidencia de Federación de Librarías de Galicia, que adianta as eleccións aos dous anos e medio de chegar ao cargo, que debería ocupar durante catro. Mais admite “cansancio” e a necesidade de “oxixenar” a entidade. O libreiro, dono da libraría coruñesa Formatos, defende o traballo “conxunto” malia as dificultades dos primeiros pasos que se atopou a directiva, promove a tarefa de dinamización cultural das librarías e agarda por un convenio co Concello da Coruña que reforce a presenza da federación galega e da propia cidade na promoción da Feira do Libro.

Dous anos e medio e recoñecen “cansancio e desgaste”. Por que?

Foron máis de dous anos intensos, pero nun proceso rico para todos e con moita dedicación. Entramos nun contexto difícil e con carencias na parte organizativa e económica da federación.Entendimos que había que facer un esforzo extra, mais ao pouco de nós chegar a coordinadora principal tomou a decisión de abandoar, que nos deixou nunha posición interna difícil por falta de acceso a moitos aspectos da federación, o que fixo que en moitos procesos que abordamos partísemos con pouca información. Se cadra a anterior xunta directiva non foi de moita axuda nos primeiros pasos.

Acadaron neste tempo o que se propuxeron?

Penso que a tarefa de catro anos á que nos comprometemos, en realidade a rematamos na metade do tempo. Cando falo de intensidade refírome a que o que ten que ver coa estabilidade financiera ou co reforzo da imaxe das librarías a nivel social e institucional o deixamos ben encamiñado. Necesitabamos un nivel de proxección que non estaba organizado e que carecía de recursos. Fomos quen de reconducir a situación e temos agora unha situación financeira máis estable.

Hai pouco, no verán, tiveron roces co Concello pola Feira do Libro. Son diferenzas insalvables?

Tivemos as nosas diferenzas co Concello da Coruña. Estamos á espera de consolidar un convenio que articule a participación municipal na Feira do Libro. Temos o seu compromiso e queremos pensar que verá a luz para reforzar a posición favorable da federación na construción da feira.

Por onde pasa o compromiso?

Como prometeu o Concello, por darlle á cidade unha dimensión equivalente á que debería ter. Por aportación económica non a ten. Hai que pensar que a feira mobiliza a un volume de xente importantísimo, con 4.000 persoas que participan activamente nas nosas propostas y máis de 100.000 que transitan pola feira neses días. A relación que tiñamos co Concello non se corresponde coa dimensión real que ten a feira. Quero pensar que haberá convenio e que os libreiros sairán reforzados.

As administracións, non só a coruñesa, teñen unha implicación limitada cara ao sector do libro?

En xeral, en Galicia dase unha situación particular: paradoxicamente as cidades, como A Coruña, Santiago, Vigo ou Ourense, son as que en termos relativos fan unha aportación económica menor ao sector, nalgún caso sensiblemente menor, cando concellos de uns 5.000 habitantes aportan moito máis. E non só cartos, tamén teñen menos implicación na abordaxe de determinados custos non económicos. Advírtese menos empatía e sensibilidade coas necesidades da federación como organizadora de feiras.

Están unidas as librarías galegas?

Diría que están moi unidas. A nosa federación ten 145 membros e é moi representativa dentro do sector. Xogamos un papel clave tanto na comercialización do libro coma no reforzo da imaxe da profesión de libreiro e libreira, hoxe en día máis que nunca porque a produción de libros é enorme. Somos prescriptores esenciais da promoción do libro.

Cambian as librarías e os libreiros, adáptanse aos tempos?

Temos un maior nivel de esixencia, de formación. Debemos estar abertos a novos coñecementos,a escoitar, a manter outras relacións cos clientes e con outras librarías a través das novas tecnoloxías, sen perder nunca a relación tradicional da visita á libraría e a conversa.

Publícase moito e lese moito. O que se vende é suficiente?

Lese cada vez máis, está constatado por informes nacionais que saen ao paso das dúbidas sobre a lectura. Isto tradúcese na venta de libros. O peso dos mercados do libro é cada vez máis importante e as ventas evolucionaron de xeito paralelo á producción. Esta labor de ler máis e mellor corresponde a todo o sector: todos (librarías, bibliotecas, administracións...) temos que ter claro o noso papel nesta cadea de valor.

Cal é o maior reto que lle espera a nova directiva?

Chegará nunha situación mellor ca que nós tivemos ao empezar e estamos dispostos a axudar para facilitarlle as cousas coa nosa formación e experiencia. Identificamos unhas necesidades que son aspectos de continuidade: formación de libreiros, aposta tecnolóxica permanente para adaptarse ás necesidades dos clientes, acadar recursos, dispoñer servizos, interacción coa sociedade e promoción cultural. Isto non se debe esquecer nunca: as librarías somos promotores de cultura importantísimos cun alto volumen de actividades que non sempre estamos recoñecidos. Estos son os eixos sobre os que penso que debe pivotar a xunta directiva.