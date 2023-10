Han pasado tres lustros desde que entonaron sus primeras notas, y ahora, el coro femenino más veterano de la ciudad ha decidido que es el momento de regresar a donde comenzó todo. La agrupación de música moderna Sisters in the house celebra sus 15 años de trayectoria el próximo 4 de noviembre a las 20.30 horas en el Teatro Colón, uno de los puntos de partida de su andadura. No lo harán solas; ya que junto a ellas subirán al escenario Guadi Galego, Xurxo Fernandes o Nova Galega de Danza; aunque eso de “solas” tiene carácter testimonial cuando se habla de un coro compuesto por 21 voces, a razón de cinco por cuerda.

A estas alturas, a las Sisters poco o nada les asusta: de los clásicos de Aretha al cancionero popular, y bajo la dirección de la incansable Carmen Rey, fundadora de la agrupación junto a Ángeles Dorrio se ha consolidado como una de las propuestas musicales más potentes de la escena coruñesa. Hoy, Rey ejerce de directora, arreglista y teclista, y, como una de las “madres” de la criatura, no puede evitar mostrar su orgullo al repasar su andadura. “Para mí, como directora, es una gran ilusión y un gran orgullo ver que llegamos a los 15 años con más fuerza y más vida que nunca; que seguimos con ganas de crecer y que en el grupo hay cada vez más harmonía, musical y personal, más sororidad y unión, y eso se nota arriba y abajo del escenario”, cuenta Rey. Una química que compartirán el próximo día 4 con los presentes de la mano, por primera vez, de una banda compuesta por tres viejos amigos: el batería Bruno Couceiro, el bajista Rubén Appratto y el guitarrista Alan Ponte. Carmen Rey, como no, se pondrá al piano al frente de voces como la de la periodista Sara Vázquez, que suma diez años como cantante en la formación y que manifestó la intención del coro de compartir “este momento dulce que estamos viviendo, en el que verdaderamente funcionamos como hermanas, unidas a través de esa especie de madre que es Carmen”. Vázquez adelantó que la agrupación presentará temas nuevos, pero no eliminará del repertorio sus clásicos. “Nos van a ver en nuestra mejor versión”, aseguró. El concejal de Cultura, Gonzalo Castro, participó en la presentación de la iniciativa, en la que quiso destacar que el aniversario de las Sisters coincide con el del propio teatro, que alcanza este año los 75 años desde su fundación. “Nos parecía de justicia que las sisters volviesen al Teatro Colón, lugar emblemático que fue testigo de uno de sus primeros conciertos”, señaló. Las entradas ya están a la venta en ataquilla.com y en el despacho de la plaza de Ourense.