“Era un hombre que vino del frío del norte, pero no tenía nada de frío, era de corazón cálido”. Cuando Petur Eiriksson falleció en 2019 no solo se apagó el sonido incansable de su trombón; también lo hizo la que había sido una luz en las vidas de todos los que le conocieron. Así lo recuerda, cuatro años después, quien fuera su alumno, amigo y compañero, Tino Núñez: “Nos dejó marcados a todos”.

El solista islandés de la Orquesta Sinfónica de Galicia pudo tener su homenaje en vida; el que le brindaron sus compañeros a las puertas del hospital de Oza en sus últimos días. El próximo lunes día 9 tendrá las honras póstumas que la pandemia impidió en forma, como no podría ser de otro modo, de coro de trombones. Sus alumnos, amigos y compañeros llevarán al centro Ágora (20.00 horas) un concierto especial en el que, de la mano del Eiriksson Trombone Project y con Alicia González Permuy al piano, esperan celebrar la memoria y el legado de un hombre irrepetible, al que describen como “de pocas palabras, pero de grandes acciones”.

“Desde que llegó aquí en el 92 fue un hombre comprometido con adentrarse en la cultura y transmitir y compartir la sabiduría que él tenía. Supo canalizar el talento que había, formar a la gente. Fue el creador de un movimiento trombonístico en Galicia muy potente, que dio grandes músicos”, cuenta Tino Núñez, que ultima los preparativos de un concierto que promete una gran carga emotiva.

Lo hace con la ayuda del compositor Gabriel Bussi, gran amigo de Eiriksson y a quien este último dejó una encomienda en el ocaso de su enfermedad, que Bussi aceptó, recuerda, “con lágrimas en los ojos”: que efectuase los arreglos para que la Suite Jaraguá, una pieza que Eiriksson había escrito años atrás pensada para trompa, tuba y diez trombones; pudiese tocarse en versión de trombón bajo y piano. En definitiva, tal y como él podría haberla tocado. “El trombón bajo era su especialidad. Se lo prometí, pero la tarea me daba tanto respeto que tardé en ponerme con eso. El año pasado sentí que era el momento, y salió muy natural”, reconoce Bussi, con la emoción tangible en la voz. La versión que Eiriksson imaginó tendrá su estreno oficial el próximo lunes en el Ágora. “Creo que le hace justicia a lo que él escribió”, valora Bussi.

No será la única pieza emotiva del repertorio. En él se incluye, entre otras obras, Fanfarria para un hombre especial, una obra para ocho trombones que Gabriel Bussi escribió para su amigo y que esconde un potente homenaje. “Cuando estaba ya muy afectado por su enfermedad, recuerdo que tarareaba una melodía, algo ascendente. Se le veía feliz, tarareando, como si nos lo quisiese transmitir. Intenté incluir en la obra lo que me llevé de ese momento, repetir esa idea”, confiesa Bussi. La Fanfarria se completa con algunos extractos, cómo no, de la Suite Jaraguá, esa pieza a la que Petur Eiriksson, en el final de sus días, quiso dejar una segunda vida.

El trombón sonará el lunes en recuerdo de un hombre especial, que dejó una gran huella a quienes le rodearon y cuyo silencio, hoy, se sigue escuchando.