Una mirada personal a Os Mallos y Sagrada Familia

“Para conocer la verdadera vida en un barrio, tienes que estar metido en él, intimar con su gente y hacerte familiar”. Eso es lo que ha hecho el fotógrafo coruñés Amador Iravedra, que durante los últimos seis meses ha paseado las calles de Os Mallos y Sagrada Familia, donde reside, cámara en mano para captar los detalles que suelen pasar desapercibidos en el trajín del día a día. Su trabajo queda recogido en la exposición fotográfica 15007 Stranger Things, que inaugura este viernes a las 19.30 horas en una galería efímera ubicada en el número 12 de la calle Antonio Viñes.

“Toda la vida trabajé en el centro de la ciudad y ahora con este trabajo abro los ojos al barrio donde resido”, explica el artista coruñés, que se recorrió las calles de su distrito durante día y noche para captar los detalles y acercarse a sus vecinos. “Es un trabajo que he hecho desde el cariño y el respeto para reivindicar el barrio y su gente, a mis propios vecinos. Es mi homenaje personal”, relata.

Como indica el fotógrafo, él ya conocía a mucha gente de su barrio, pero con este trabajo se ha acercado a personas que hasta ahora desconocía. “He conseguido intimar con gente, hacerme familiar, y he coincido con personas de todas las clases sociales y nacionalidades”, afirma Iravedra, que ve en Os Mallos y Sagrada Familia un distrito acogedor que está en crecimiento y en el que reside una gran arquitectura “que no siempre se pone en valor”. “A veces la vida en estos barrios tiene una mala fama que no es real, lo he podido comprobar durante todo este tiempo”, sentencia el artista.

Iravedra ha hecho una selección de las fotos a color que ha englobado en su exposición 15007 Stranger Things, en homenaje al código postal del distrito donde reside y a la cantidad de cosas “peculiares y pintorescas” que se ha encontrado durante los seis meses de trabajo. “Si te paras en los detalles, ves cosas muy curiosas, y por las noches en los bares te encuentras personajes muy peculiares”, comenta.

Para financiar su exposición, el fotógrafo ha sacado a la venta una serie exclusiva y limitada de 157 camisetas con el nombre de la muestra, que está creando expectación entre los vecinos y vecinas del barrio. “La gente ha acogido muy bien mi trabajo en estos meses y, aunque no muestre sus caras, se ha prestado a ser fotografiada. Ahora tienen ganas de ver el resultado en la exposición”, celebra el fotógrafo.