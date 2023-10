El arquitecto Albert de Pineda, especialista en arquitectura hospitalaria, es el encargado de diseñar la ampliación del Hospital de A Coruña, un espacio que aspira a transformar en lugar de convivencia para todos los mundos que habitan un complejo de estas dimensiones y en una estructura “amable” con el paciente y el medio que la circunda. Pineda se encuentra en la ciudad estos días con motivo del 40º Seminario de Ingeniería Hospitalaria.

Son especialistas en arquitectura hospitalaria. El diseño de un hospital comporta una complejidad mayúscula porque debe prevalecer la funcionalidad y la operatividad. ¿Cuáles son los mayores retos en el caso del Chuac?

El reto más importante del Chuac es hacer un hospital de alta tecnología en una área nueva, como es el solar donde se hace, y hacer una arquitectura a una escala humana. No debemos nunca perder la escala humana. Y eso lo hemos logrado haciendo un proyecto donde se crea un claustro, o un gran patio que separa la parte actual del Chuac y el nuevo Chuac, creando un espacio verde y un espacio de cojín entre los dos hospitales, que nos permite resolver los problemas cota que hay en un lado y en el otro y a la vez esponjar el espacio verde. Este claustro nos ordena el edificio buscando que la gente tenga unos recorridos claros, sencillos, de fácil orientación. Este es el objetivo siempre. Son edificios de alta complejidad pero de simplicidad funcional, para que no se desoriente. Queremos que el paciente, el acompañante, no se desoriente en estos grandes edificios que son los hospitales modernos del futuro.

Las grandes dimensiones del complejo no deben perder la escala humana. ¿Cómo integra esa macroestructura todo el ecosistema de realidades, entre pacientes, familiares, personal sanitario y administrativo, que contiene un hospital?

Todos estos mundos lo demandan en diferentes funciones y diferentes ambientes. Hemos de intentar dar a cada uno de estos equipos lo que precise: por ejemplo, la gente que trabaja que tenga siempre un natural, el acompañante que tenga espacios para reflexionar. El hospital es un edificio muy empático, muy emocional; recibes buenas noticias, malas noticias, esperanza... con lo cual , debes crear espacios que te permitan esto, pues a lo mejor tener una ventana con la visión de un árbol, con una visión de la ría, o de un horizonte. Esto es lo que te hace que crees los espacios adecuados para cada uno de los usuarios de este macro edificio que es el hospital.

¿De qué puntos fuertes se beneficia la localización actual, con vistas a la ría, que redunden en la calidad de vida de los pacientes?

Las vistas que hay desde este espacio son unas vistas inmejorables. Desde el vestíbulo principal que hemos diseñado tendrás como telón de fondo la ría. Y en el horizonte tendrás las vistas lejanas, porque es muy importante cómo entras a un hospital. Tú no puedes entrar a un hospital a través de una puerta simplemente. Has de entrar a través de un espacio que te hace la transición entre el espacio exterior, que es agresivo, que es circulación, vehículos, y un espacio tranquilo: los árboles, las vistas, un espacio en el que te curarán, donde te van a recomendar una terapia o que te vas a visitar a un amigo o a un familiar. Y es importante que esta entrada sea suave. Hay edificios en los que al acceder, entras casi a través del espesor de cinco centímetros de una puerta. Has de entrar a través de un espacio con un telón de fondo natural. Un poco la biofilia, que también es un tema que trabajamos,: los espacios que tienen contacto visual con la vegetación son espacios donde se trabaja mejor, donde se recupera mejor el paciente, donde la familia también se recupera de las noticias, y se recupera del entorno, en cierta manera desconocido, que tienes cuando vas a un hospital.

La localización elegida fue muy cuestionada. ¿Habría elegido otra? ¿Cómo se puede llevar a cabo un proyecto amable en un entorno a priori hostil por las viviendas y las infraestructuras colindantes?

Creando espacios dentro del hospital, controlados y vegetales. Intentamos que desde cualquier sitio de este edificio tengas las cubiertas verdes, tengas los patios, tengas vegetación, tengas las vistas. En este congreso, justamente en nuestra mesa hemos hablado de cómo se debían hacer las reformas de los hospitales. La conclusión que hemos sacado es que las reformas de los hospitales se han de hacer ampliándolos. Es decir, tú no puedes hacer una reforma hospital si no tienes espacio para poder crecer y por lo tanto, hacer una transformación que te permite crear fases cómodas de construcción Todos sabemos que cuando hacemos la rehabilitación y la ampliación, el hospital ha de continuar funcionando al 100%, porque es un servicio público y debe estar siempre funcionando, y eso te permite, al ganarte el terreno, el poder hacer primero la ampliación y después la reforma. Es difícil solo hacer una reforma en un edificio si no tienes capacidad de esta expansión. En este caso, sí que se ha hecho bien. Nosotros aparecemos cuando ya tenemos un marcado no un espacio para poder crecer

La funcionalidad no es lo único que condiciona el diseño. Otro de los escollos del proyecto fue el diseño de los accesos, que tuvo que ser reformulado debido al impacto ambiental de la obra. ¿Cómo mitigar el impacto sobre el territorio de un complejo de estas dimensiones?

Nosotros hemos aprovechado el desnivel. Esta circunvalación que rodeará todo el hospital nos permite ir haciendo diferentes accesos funcionales al hospital. Esto es muy interesante porque te permite diferenciarlo. Por ejemplo, en la planta inferior entraremos a la parte más baja, al área de consulta externa. Después nos aparecen urgencias conforme vamos subiendo, está rehabilitación y llega la entrada principal. Vemos que estos desniveles que hay nos permiten jerarquizar los diferentes accesos del hospital a través de esta circunvalación que se crea de todo el conjunto. Esto es lo que a nosotros nos ha gustado, aprovechar este desnivel para hacerlo muy claro. Si tú tienes un hospital completamente plano te cuesta más a diferenciar.

Y analizando la accesibilidad desde otro prisma, el Chuac actual cojea a la hora de ser accesible en medios de transporte alternativos al coche particular, con pocas opciones para ir a pie o en bicicleta. ¿Tuvieron en cuenta otros itinerarios?

Sí, hemos diseñado una serie de circuitos no solamente para la gente que viene en coche. También hay un circuito de bicicletas y un circuito peatonal, porque esto nos interesa. Por ejemplo, por la parte de atrás del hospital está muy cerca la ciudad, esa es la virtud de este solar. Por la banda de la ría el acceso es más rodado, pero por la parte de atrás es mucho más urbano, se puede ir andando, que es la manera que buscamos de construir los nuevos hospitales en zonas que permita que no tengas que venir solo con el vehículo privado. En cuanto a gente con menos movilidad, evidentemente, todos los hospitales son accesibles 100% en todos los puntos. Esto está resuelto o a través de rampas o a través de ascensores. Lo contrario sería impensable.