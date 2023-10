El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, apunta al Gobierno de A Coruña al ser preguntado por el retraso en la construcción de los nuevos accesos al hospital, que se prevé que acaben en 2026. “El Concello tardó en adecuarse a este proyecto y hemos esperado a esa adecuación”, aseguró. Comesaña afirmó que la Xunta esperó a “esa adecuación” y que confía en que los viales “estén ejecutándose al tiempo que el resto de las obras previstas”.

El Pleno de A Coruña aprobó ayer de forma unánime la actualización del convenio de colaboración entre el Concello y la Xunta para la construcción de los accesos al hospital coruñés, que modifica el periodo de financiación de las obras debido al retraso en la tramitación de los trabajos. Con el cambio, la obra, cuya ejecución tiene una previsión de dos años y aún no está adjudicada, no estaría concluida hasta 2026, ya que la addenda en el convenio propuesta por la Xunta varía las cuantías aportadas por el Concello y las prolonga un año. La Corporación votaron a favor.

El portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage, exigió al Ejecutivo gallego que no demore más la obra de los accesos. El PP atribuyó los retrasos al Concello por tardar en firmar el convenio para ampliar el hospital. Lage, que comentó que la comunicación de la Xunta para actualizar el convenio la recibió el Concello este martes, un día después de la convocatoria del Pleno, recordó que el Gobierno gallego pidió al inicio del año a la administración local que en lugar de los 50.000 euros recogidos en el presupuesto municipal prorrogado para los accesos al hospital aportase un millón en la anualidad de 2023. El Gobierno local aprobó en abril destinar esta cantidad para este año, ocho en 2024 y 16,4 millones en 2025 (13,2 corresponden al Concello). Con la addenda aprobada, la cuantía para 2023 se reduce a 50.000 euros, mientras que para 2024 habrá ocho millones, para 2025 diez y para el último año, 2026, 7,35 millones, de los que 4,1 los abonará el Concello y el resto la Xunta. “La Xunta no ejecutó ni un solo metro de esos accesos, aún en licitación. Me gustaría equivocarme, pero creo que no será la última vez que tenemos que cambiar el presupuesto”, vaticinó Lage.